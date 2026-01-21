Un apel direct, aproape personal, zguduie scena publică: „Vă rog eu mult, mergeți la Davos și întâlniți-vă cu Trump.” Vocea aparține unui CEO de top din România. Miza? Uriașă. Iar argumentul său se reduce la un singur fapt: tehnologia pe care o folosim zi de zi este, vrând-nevrând, americană.

Dragoș Damian, șeful Terapia Cluj și director executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente, a aruncat mănușa într-un editorial HotNews. Adresarea e ciudată: „Președintelui Nicușor Dan”. Momentul ales nu e întâmplător. Vine imediat după ce consilierul lui Klaus Iohannis a confirmat că șeful statului sare peste Forumul Economic Mondial din Elveția. O greșeală costisitoare, crede omul de afaceri.

De la iPhone la F-18: Realitatea pe care nu o putem nega

Damian pornește de la o realitate pragmatică, de zi cu zi. O banală problemă tehnică i-a dat de gândit. La fabrică, un echipament industrial „german fiind, cumva se încăpățâna să se sincronizeze cu o aplicație track-and-trace și una de aggregation (americane)”. O simplă coincidență? Puțin probabil.

De aici, argumentația sa devine o avalanșă de exemple. Laptopul e „Dell, HP sau Macbook (americane)”. Rețelele sociale sunt „Facebook, X sau Instagram (americane)”. Chiar și inteligența artificială cu care scriem, „Microsoft Copilot sau Google Gemini (americane)”, sau GPS-ul, „Waze (american)”, vin din aceeași sursă. Omul de afaceri împinge logica până în zona strategică. Vorbește despre avionul prezidențial Spartan. Apoi despre avioanele de vânătoare F-18. Concluzia e directă și asumată: „Știu, caut efectul teatral, exagerez intenționat repetând că tehnologia din jurul nostru este americană – dar chiar este!”

„Nu e mare fan al României”. De ce ar trebui să ne pese

Nu e vorba doar de tehnologie. Apelul țintește direct relația cu fostul, și poate viitorul, președinte american. Damian o spune pe șleau: „este foarte nimerită întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, înțeleg ca nu este mare fan al României, o fi având motivele lui.”

O abordare brutal de sinceră.

Ce propune el? Să ascultăm. Pur și simplu. „Haideți să vedem ce vrea”, insistă CEO-ul, ironizând fin consultanții care explică totul abia după ce s-a întâmplat, folosind un limbaj pe care nu-l înțelege nimeni. Propunerea lui e diferită: un dialog la sursă, fără intermediari, pentru a pricepe direct ce gândește Trump despre subiecte fierbinți, cum ar fi „Gaza Peace Council”.

Cum pot negocia politicienii cu un atu de 20 de miliarde de euro

Discuția nu e doar despre strângeri de mână. E despre bani. Foarte mulți. Damian sugerează că România, fiind „o țară cu mai puține posibilități”, ar putea negocia o eventuală „cotizație de membru”. Dar aici apare asul din mânecă. Un argument financiar greu de ignorat.

Pârghia noastră de negociere e cât se poate de concretă. „Avem totuși vreo 20 de miliarde de Euro din SAFE ca să cumpăram echipamente militare (americane)”, punctează omul de afaceri. Asta schimbă totul. România nu mai e un simplu pion, ci un client uriaș pentru industria de apărare din SUA. Banii ăștia ne cumpără un loc la masa discuțiilor. Concluzia lui? „Așadar, ceva leverage avem”.

Mesaj de la Cluj: „Îl așteptăm pe Donald Trump”

Finalul apelului vine cu o notă locală, dar cu ecou național. Damian vorbește în numele clujenilor, pe care îi descrie ironic drept „cei mai bogați dintre români daca ne luăm după prețurile la imobiliare”. Mesajul transmis e limpede: afacerile sunt pe primul loc. Alianțele și simpatiile politice contează mai puțin. Mediul de business vrea investiții palpabile. „Îl așteptăm pe Donald Trump să înceapă să facă investițiile promise”, încheie Damian. E o perspectivă care arată un lucru simplu. Dincolo de jocurile de la București sau Bruxelles, economia reală vrea pragmatism. Vrea rezultate.