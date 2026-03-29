Scandal de plagiat în Parlamentul României. Ministrul Apărării și deputatul USR, Radu Miruță, acuză Partidul Social Democrat că ar fi preluat integral un proiect legislativ pe energie inițiat de USR în 2022. Proiectul respectiv fusese respins la acea vreme chiar de majoritatea formată din PSD și PNL.

Proiectul original, respins în 2022

Deputatul USR susține că inițiativa legislativă a fost depusă acum doi ani, alături de colega sa Cristina Prună, și oferea o soluție de bun-simț la problema închiderii capacităților de producție pe cărbune. Numai că, la vremea respectivă, propunerea nu a fost pe placul puterii.

„Parlamentari ai PSD au ajuns să copieze proiectele depuse de USR în Parlament. Nu pot decât să mă bucur și chiar îi încurajez să o mai facă – este dovada clară că propunerile noastre sunt bune. Cât despre „plagiat”, nu am nicio emoție: copia nu va fi niciodată mai bună decât originalul. În 2022, cand PSD-ul de atunci, la braț cu PNL-ul de atunci închideau surse de producere a energiei electrice pe carbune, am depus împreună cu Cristina Prună proiectul PL-x 121/2022, o lege simplă și de bun-simț: nu închizi o sursă de energie elctrică pe cărbune până nu pui altceva în loc. Era timp să facem lucrurile responsabil. Majoritatea PSD-PNL de atunci a tergiversat proiectul, parlamentarii lor au votat împotrivă, apoi l-au băgat la sertar”, afirmă Radu Miruță într-o postare pe Facebook.

Copia, adusă la vot după protestele din Gorj

Iar acum, pe fondul protestelor din județul Gorj, social-democrații par să se fi răzgândit. Potrivit lui Miruță, PSD a reintrodus în circuitul parlamentar un proiect identic cu cel al USR, încercând să și-l asume. Cum vine asta, până la urmă?

„Acum, cand oamenii au ieșit în stradă în Gorj, PSD a copiat proiectul USR, l-a băgat in Parlament și vor să pună pe ordinea de zi săptămâna aceasta copia lor, nu originalul nostru, chiar daca sunt identice. Foarte bine. USR îl va vota și pe al lor, pentru că principiul este corect și l-am susținut consecvent. Doar că acest principiu trebuia aplicat încă din 2022, de când am introdus acest proiect în Parlament”, a adăugat deputatul USR.

USR îl va vota și pe al lor.

Contradicția din Guvern

Dar lucrurile stau puțin diferit când te uiți la imaginea de ansamblu. Miruță atrage atenția asupra unei decizii recente a Ministerului Energiei care, pe bune, contrazice flagrant spiritul legii pe care PSD pretinde acum că o susține.

„Ce nu spune însă PSD este esențial: Ministerul Energiei a semnat chiar săptămâna aceasta OUG 20/2026 care face exact opusul – decide închiderea cărbunelui fără să pună nimic în loc. Nicio asumare europeană nu interzice punerea înainte a altceva în schimb. Atât de „serioasă” este această abordare. Restul este doar o scenă de teatru politic”, a precizat Radu Miruță, acuzând o lipsă de coerență la nivelul coaliției de guvernare (din care face parte și Ministerul Energiei).