Fostul premier Victor Ponta consideră că actualul Guvern poate funcționa fără USR. Într-un interviu pentru publicația „Adevărul”, el a comparat ascensiunea formațiunii politice cu preluarea puterii de către Partidul Comunist Român în 1945. Ponta a anunțat că a propus o soluție pentru formarea unei noi majorități parlamentare care să excludă USR de la guvernare.

Comparație între USR și Partidul Comunist

Victor Ponta a stabilit o paralelă istorică între influența actuală a USR și acapararea puterii de către Partidul Comunist după Al Doilea Război Mondial. Fostul prim-ministru susține că România se confruntă cu un proces de „USR-izare”, prin care un partid cu sprijin electoral redus controlează deciziile majore. Acesta a menționat diferența de procente, dar a accentuat similaritatea fenomenului politic.

„E un proces de USR-izare a României. Așa cum a fost și în anii 45, când PCR-ul cu 5% a preluat tot. 10% are USR-ul”, a declarat Victor Ponta. Conform declarațiilor sale, USR este forța care conduce Executivul, deși alte partide dețin formal funcții cheie. Ponta îl indică pe Ilie Bolojan drept un reprezentant al intereselor USR în cadrul coaliției.

Critici la adresa dinamicii din coaliția de guvernare

Fostul lider PSD a criticat configurația puterii, afirmând că Partidul Național Liberal nu mai are un cuvânt de spus, în timp ce Partidul Social Democrat doar simulează opoziția. În viziunea sa, liderul real al Guvernului este USR, prin intermediul unor figuri precum Ilie Bolojan. „Cel care conduce în acest moment guvernul e USR-ul cu domnul Bolojan, care e, de fapt, USR. Ziceați că PNL-ul nu face nimic. Păi nu e niciun PNL”, a explicat Ponta.

El a acuzat PSD de pasivitate și de lipsa unei acțiuni politice reale împotriva partenerilor de la guvernare. „Domnul Bolojan e USR și PSD-ul se face că se luptă. Nu se luptă. Că dacă ar vrea să lupte, sigur că au metode democratice, politice, date de grupurile parlamentare. Ei se plâng și rămâne așa”, a mai adăugat fostul premier.

Soluția propusă: O majoritate parlamentară fără USR

Victor Ponta a declarat că există o soluție concretă pentru a schimba majoritatea actuală. El a menționat formarea unui grup de parlamentari independenți, care este dispus să sprijine un guvern din care USR să nu facă parte. Grupul ar număra între 25 și 30 de parlamentari. „Soluția e foarte simplă și clară și nu am inventat-o eu. Eu am format în Parlament, că sunt independent, un grup de 25-30 de parlamentari independenți, am semnat toți”, a precizat el.

Oferta acestui grup nu este condiționată de obținerea unor funcții în Executiv. „Am zis, dacă scoateți pe USR nu vrem nicio funcție. Scoateți USR. Ori scoateți pe USR și participați la guvernare în mod serios, nu ca acum. Ori ieșiți voi de la guvernare și lăsați-l pe domnul Bolojan cu USR-iștii lui și cu ce peneliști mai sunt să guverneze”, a transmis Ponta. El a insistat că majoritatea este asigurată din punct de vedere matematic. „Le-am spus că votăm noi Guvernul. Nu am cerut niciun fel de funcție. Matematica este că există majoritate fără USR. Bineînțeles că există majoritate”, a concluzionat acesta.

Analiză internă în cadrul PSD

Partidul Social Democrat a inițiat la finalul anului trecut o analiză internă privind participarea sa la guvernare. Potrivit sursei citate, membrii formațiunii au fost consultați despre modul în care măsurile și politicile PSD sunt implementate de „Guvernul Bolojan”. Discuțiile interne vizează stabilirea priorităților și a conduitei viitoare a partidului. Un subiect pe agenda analizei este bugetul pentru anul 2026, care urmează să fie prezentat în Parlament în luna februarie.