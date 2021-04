Cum poti defini stilul nuntii tale?

Daca ai inceput deja pregatirile pentru nunta, cu siguranta ca ai inceput si cu intrebarile cu privire la tonul pe care vrei sa il dai pentru cea mai frumoasa zi din viata ta. Citesti reviste, bloguri, iti cauti inspiratia pe Instagram si Pinterest, dar nu mai stii ce sa alegi… Pentru inceput, iata cateva idei si trucuri care sa te ajute sa definesti mai bine stilul nuntii tale.

O zi care sa va semene.

Punctul de plecare pentru tine si nunta ta si ambianta sa, ar trebui sa fiti voi, ca si cuplu si povestea voastra de dragoste. Sunteti mai degraba genul discreti sau mai exuberanti, mai degraba cei care prefera un brunch in familie sau o petrecere pana in zori de zi?

Mai apoi, va place mai degraba viata la tara sau la oras? Sunt cateva piste care te vor ajuta sa afli mai multe cu privire la locul unde vrei sa iti celebrezi nunta.

Unde doriti sa va casatoriti?

In functie de preferintele voastre, oras- tara- mare, veti putea alege genul de loc unde doriti sa celebrati nunta. Va trebui sa raspundeti la urmatoarele intrebari- sunteti mai degraba genul arty, vreti un loc alternativ si original, un castel romantic, o ferma mai rustica, un restaurant mai cosy sau un loc mai exotic de pe plaja?

Locul unde locuiti sau regiunile de unde sunteti originari pot sa iti dea si ele cateva piste cu privire la locurile potentiale pentru nunta,

Cum vedeti deci nunta?

Intr-un format mai mic sau alaturi de toata familia de mai multe generatii? Cu multi prieteni? Cu persoane mai tinere sau mai in varsta? Genul care doarme mai devreme sau care danseaza pana in zori de zi? In cazul asta ar trebui sa cautati o formatie nunti care va poate asigura muzica live toata seara.

Tinand cont de aceste intrebari, veti reusi sa va dati seama daca locul ideal pentru voi este compatibil si cu invitati pe care ii veti avea.

Care va fi bugetul?

Este imposibil sa nu tineti cont si de buget. In mod evident, este cel care detemina multe alegeri. Dar indiferent de buget, ai de unde alege atunci cand vine vorba despre o nunta cu un buget mai mic.

Ati ales culorile?

Cea mai frumoasa nuanta de albastru inchis, tonalitati mai pudrate, mai pastelate sau mai vibrante? Culorile alese participa si ele la stilul nuntii si vor veni cu un plus de unitate pentru ansamblu.

Importanta este si perioada anului cand doriti sa va casatoriti. Daca vrei o nunta in aer liber sau cu zapada este un lucru si mai important.

Muzica

Toate evenimentele sunt frumoase in felul lor, fiecare avand o tematica diferita, dar in esenta toate sunt la fel. Toate au acelasi scop, acela de a avea un eveniment aproape perfect. Ca evenimentul sa aibe parte de o muzica live de calitate va trebuie trupa cover. Un Band care sa stie sa mentina o atmosfera buna, sa distreze invitatii si sa ofere numai muzica buna, live.