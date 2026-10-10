Pentru plățile și veniturile exprimate în euro, conversia la cursul de referință din 9 octombrie 2026 se face cu 5,3414 lei pentru un euro. Suma în valută rămâne aceeași; echivalentul în lei al ratei, chiriei sau salariului depinde de cursul folosit.

Cursul BNR de azi

La Banca Națională a României (BNR), un dolar american are cursul de referință de 4,7612 lei, o liră sterlină de 6,3029 lei, iar un franc elvețian de 5,7280 lei pentru 9 octombrie 2026.

Pentru valutele regionale, un zlot polonez este cotat la 1,2203 lei, o coroană cehă la 0,2193 lei și un leu moldovenesc la 0,2668 lei. Cotația forintului maghiar este de 1,4642 lei pentru 100 de unități, nu pentru o singură unitate.

Cum a evoluat euro în ultimul an

În seria zilnică a cursurilor BCE, publicată de Eurostat, un euro ajunge la 5,3406 lei pe 9 octombrie 2026, în scădere cu 0,0028 lei, respectiv 0,05%, față de ședința precedentă. Pe 8 octombrie, aceeași serie indica 5,3434 lei pentru un euro.

Comparațiile pe perioade folosesc exclusiv seria zilnică a cursurilor BCE:

Față de 2 octombrie 2026, când un euro era 5,3488 lei, scăderea este de 0,0082 lei, respectiv 0,15%, în șapte zile.

Față de 9 septembrie 2026, când un euro era 5,2546 lei, creșterea este de 0,0860 lei, respectiv 1,64%, în 30 de zile.

În ultimele 12 luni, seria zilnică a cursurilor BCE a înregistrat pentru euro un maxim de 5,3528 lei pe 7 octombrie 2026 și un minim de 5,0823 lei pe 23 octombrie 2025. Distanța dintre extreme este de 0,2705 lei.

Media pentru un euro din seria zilnică a cursurilor BCE a fost de 5,2372 lei în iulie 2026, de 5,2493 lei în august și de 5,2633 lei în septembrie. Mediile includ toate ședințele fiecărei luni: 23 de cotații în iulie, 21 în august și 22 în septembrie.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

Calculele orientative de mai jos folosesc cursul BNR pentru 9 octombrie 2026. Reperele istorice sunt 9 septembrie 2026, pentru comparația la 30 de zile, și 9 octombrie 2025, pentru cea anuală.

O rată de 500 de euro înseamnă 2.671 lei. Pentru aceeași rată, conversiile pe seria zilnică a cursurilor BCE erau de 2.627 lei cu 30 de zile înainte și de 2.547 lei cu un an înainte. Diferențele sunt de 43 lei pe lună față de septembrie și de 123 lei pe lună față de anul trecut. Dacă același curs se păstrează douăsprezece luni, suplimentul anual este de 521 lei, respectiv 1.481 lei.

O chirie de 400 de euro ajunge la 2.137 lei. Echivalentul aceleiași chirii, calculat pe seria zilnică a cursurilor BCE, era de 2.102 lei cu 30 de zile înainte și de 2.038 lei cu un an înainte. Chiriașul are astfel un echivalent mai mare cu 35 lei pe lună, respectiv cu 99 lei pe lună. La curs neschimbat timp de douăsprezece luni, diferențele anuale sunt de 417 lei și de 1.185 lei.

Un salariu de 3.000 de euro echivalează cu 16.024 lei. În seria zilnică a cursurilor BCE, aceeași sumă însemna 15.764 lei cu 30 de zile înainte și 15.284 lei cu un an înainte. Echivalentul crește cu 260 lei pe lună față de septembrie și cu 741 lei pe lună față de anul trecut. Menținerea cursului pentru douăsprezece luni ar însemna diferențe de 3.125 lei, respectiv 8.888 lei pe an.

Pentru cumpărarea a 1.000 de euro, echivalentul de referință este de 5.341 lei. Aceiași 1.000 de euro însemnau, pe seria zilnică a cursurilor BCE, 5.255 lei cu 30 de zile înainte și 5.095 lei cu un an înainte, diferențele publicate fiind de 87 lei și de 247 lei.

Un concediu de 1.500 de euro are un echivalent de 8.012 lei. Pentru același buget, seria zilnică a cursurilor BCE indica 7.882 lei cu 30 de zile înainte și 7.642 lei cu un an înainte: diferențe de 130 lei, respectiv 370 lei. Pentru o conversie de 100 de euro, echivalentul la cursul BNR al zilei este de 534,14 lei.

Dolarul, lira și francul

Evoluțiile următoare provin din seria zilnică a cursurilor BCE. Reperele sunt 2 octombrie 2026 pentru șapte zile, 9 septembrie 2026 pentru 30 de zile și 9 octombrie 2025 pentru un an.

Dolarul american are ultima cotație de 4,7658 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, cu o scădere zilnică de 0,0111 lei, respectiv 0,23%. Față de cotația de 4,7651 lei de acum șapte zile, avansul este de 0,0007 lei, respectiv 0,01%. Comparativ cu 4,5096 lei acum 30 de zile, creșterea este de 0,2562 lei, respectiv 5,68%; față de 4,3876 lei acum un an, de 0,3782 lei, respectiv 8,62%.

Lira sterlină ajunge la 6,3006 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, după o scădere zilnică de 0,0082 lei, respectiv 0,13%. Față de 6,2903 lei acum șapte zile, creșterea este de 0,0103 lei, respectiv 0,16%. Comparativ cu 6,1173 lei acum 30 de zile, avansul este de 0,1833 lei, respectiv 3,00%; față de 5,8672 lei acum un an, de 0,4334 lei, respectiv 7,39%.

Francul elvețian este la 5,7346 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, în creștere zilnică cu 0,0050 lei, respectiv 0,09%. Față de 5,7644 lei acum șapte zile, scade cu 0,0298 lei, respectiv 0,52%. Comparativ cu 5,5876 lei acum 30 de zile, crește cu 0,1470 lei, respectiv 2,63%; față de 5,4727 lei acum un an, cu 0,2619 lei, respectiv 4,79%.

Pentru dolar, extremele ultimelor 12 luni din seria zilnică a cursurilor BCE sunt 4,7891 lei pe 7 octombrie 2026 și 4,2563 lei pe 28 ianuarie 2026. Distanța dintre maxim și minim este de 0,5328 lei.

La cursul BNR, 100 de dolari înseamnă 476 lei. Pentru aceeași sumă, conversiile pe seria zilnică a cursurilor BCE erau de 451 lei la 30 de zile și de 439 lei la un an, cu diferențe de 25 lei și de 37 lei.

Pentru 100 de lire sterline, echivalentul BNR este de 630 lei. Aceleași 100 de lire însemnau, pe seria zilnică a cursurilor BCE, 612 lei la 30 de zile și 587 lei la un an; diferențele publicate sunt de 19 lei și de 44 lei.

Pentru 100 de franci elvețieni, echivalentul BNR este de 573 lei. Conversiile aceleiași sume pe seria zilnică a cursurilor BCE erau de 559 lei la 30 de zile și de 547 lei la un an, cu diferențe de 14 lei și de 26 lei.

Din raportul cursurilor BNR ale zilei rezultă că un euro echivalează cu 1,1219 dolari americani, 0,8475 lire sterline sau 0,9325 franci elvețieni. În sens invers, un dolar american echivalează cu 0,8914 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

La cursurile BNR din prima secțiune, 100 de zloți înseamnă 122 lei. Pentru aceeași sumă, seria zilnică a cursurilor BCE indica tot 122 lei pe 9 septembrie 2026 și 120 lei pe 9 octombrie 2025. Diferența este de 0 lei la 30 de zile și de 2 lei la un an.

Pentru 100 de coroane cehe, echivalentul BNR este de 22 lei. Aceleași 100 de coroane însemnau, pe seria zilnică a cursurilor BCE, 22 lei pe 9 septembrie 2026 și 21 lei pe 9 octombrie 2025. Diferențele sunt de 0 lei la 30 de zile și de 1 leu la un an.

Pentru 100 de lei moldovenești, conversia la cursul de referință BNR din 9 octombrie 2026 înseamnă 27 lei.

Cum se citește cursul de referință

BNR stabilește cursul în fiecare zi lucrătoare, pe baza cotațiilor pieței valutare interbancare, și îl publică în jurul orei 13:00. Cursul este valabil pentru ziua bancară următoare. Cursul de referință se folosește în contabilitate, la calculul taxelor, în declarații și în contracte.

Istoricul folosit aici provine din seria zilnică Eurostat ert_bil_eur_d a cursurilor BCE. Intervalul 9 octombrie 2025-9 octombrie 2026 cuprinde 256 de cotații, numai din zile lucrătoare. Pentru celelalte valute, cursul în lei din această serie rezultă din raportul dintre cursul leu/euro și cursul valutei față de euro din aceeași zi.

Cursurile BNR și BCE reflectă momente diferite ale zilei. Comparațiile valutelor pe perioade folosesc aceeași serie BCE; exemplele de buget compară însă conversia la cursul BNR al zilei cu valorile istorice din seria BCE.

Sumele din exemplele comparative și diferențele sunt rotunjite la leu. Calculele anuale presupun păstrarea aceluiași curs timp de douăsprezece luni. Actualizarea datelor este datată 10 octombrie 2026.

Calculele nu includ comisioanele bancare, comisioanele de schimb valutar sau taxele. Băncile, casele de schimb și aplicațiile de plată aplică propriile marje: cursul de cumpărare este mai mic decât cel de referință, iar cel de vânzare este mai mare, diferența revenind intermediarului.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.