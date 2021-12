De ce sa alegi un caine de talie mica

Atunci cand iti doresti un caine, cel mai bine ar fi mai intai sa te interesezi despre ce presupune cresterea acestuia, care sunt obligatiile tale in calitate de stapan, dar si care sunt nevoile rasei pe care o alegi. Daca deja esti la curent cu toate acestea, insa nu stii care rasa este cea mai potrivita pentru tine, iti recomandam sa citesti in continuare si sa descoperi de ce sa optezi pentru achizitionarea sau adoptarea unor caini de talie mica.

Personalitate puternica

Daca esti de parere ca un caine de talie mica este dragalas, jucaus si numai bun de mangaiat, trebuie sa stii ca in cele mai multe cazuri un caine de talie mica poate compensa cu o personalitate puternica. Insa asta nu inseamna ca ei nu sunt jucausi, iubitori si extrem de prietenosi. Spre exemplu, Bichonul Maltez este extrem de prietenos cu toti din jurul lui, chiar si cu pisicile… si unde mai pui ca aspectul lui poate topi orice inima.

Usor de ingrijit

Un caine de mici dimensiuni este mult mai usor de ingrijit decat un caine de talie mare . De asemenea, este si mai usor de stapanit si… carat in caz de nevoie.

Ocupa putin spatiu/ Adaptabil la spatii mici

Daca locuiesti la bloc, stii cat de dificil poate fi sa cresti un caine talie mare care are nevoie de spatiu pentru a-si consuma intreaga energie. Unde mai pui ca din cauza ca nu poate alerga in voie in apartament – din lipsa spatiului, poate dezvolta pe termen lung diferite afectiuni. Daca te regasesti in aceasta situatie, un caine de talie mica este cel mai potrivit pentru tine. El nu ocupa foarte mult spatiu si isi poate consuma energia alergand in voie chiar si in apartament.

Potrivit pentru familiile cu copii

Aducerea unui caine in familie, indiferent de statura sa, reprezinta un aspect benefic pentru copii. ­­­­­­

Desi cainii de talie mare sunt mai linistiti, dar si mai rabdatori decat rasele de caini mici, din cauza marimii lor ei pot accidenta un copil mai usor. Rasele de caini medii si mici sunt o optiune buna pentru familiile cu copii mici, fiind jucausi, loiali si foarte iubitori.

Daca te-am convins sa alegi un caine de talie mica, iata in continuare care sunt cele mai indragite rase.

Yorkshire Terrier – un micut din aceasta rasa poate ajunge sa masoare undeva la 20 de centimetri inaltime si sa aiba intre 4 si 6 kilograme. Yorkshire Terrier este una din cele mai apreciate rase de caini de talie mica, iar acest lucru se datoreaza faptului ca patrupezii sunt inteligenti, independenti, prietenosi, energici, foarte afectuosi si se adapteaza cu usurinta locuitului la casa sau la bloc.

Shih Tzu – caini din aceasta mai sunt cunoscuti si sub denumirea de caini leu, datorita aspectului, dar si atitudinii regale. Un caine din rasa Shih Tzu este potrivit pentru familiile cu multi copii – fiind extrem de iubitor cu acestia – sau pentru familiile care detin si alte animale de companie. Poate avea o greutate de maxim 7 kilograme, nu naparleste prea mult, insa din cauza blanii lungi necesita o ingrijire frecventa.

Jack Russell Terrier – cainii din aceasta rasa sunt extrem de activi, veseli si amuzanti – perfecti pentru familiile cu copii cu extrem de multa energie.

Pomeranian – adorata pentru frumusetea sa, rasa Pomeranian a devenit din ce in ce mai apreciata in ultimul timp. Cainii din aceasta rasa sunt delicati, blanzi si extrem de iubitori cu cei mici, mai ales daca au fost introdusi intr-un mediu cu copilasi inca de cand erau pui.

Speram ca te-am ajutat sa iti faci o idee despre rasele de caini mici si ca vei alege un catel care sa iti aduca multa bucurie zilnic. De asemenea, nu uita ca, in calitate de “parinte”, va trebui sa te asiguri ca patrupedul beneficiaza atat de ingrijire medicala, hrana de calitate, cat si de toata atentia ta.