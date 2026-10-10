Pentru motorina standard comercializată în România, diminuarea temporară a accizei înseamnă 0,70107 lei pe litru în perioada 1-15 octombrie 2026. Suma privește componenta fiscală a carburantului. Prețul plătit la pompă include și costul producției sau al importului, distribuția și operarea, marja distribuitorului și taxa pe valoarea adăugată (TVA).

„Intervenția urmãrește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logisticã, cu impact asupra costurilor din economie și asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 funcționeazã dinamic, prin reevaluarea indicatorilor de piațã la fiecare douã sãptãmâni”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Calculul pornește de la costul carburantului, influențat de cotațiile internaționale, cerere, ofertă și cursul valutar. Peste această componentă se regăsesc cheltuielile comerciale și taxele. Pentru 1-15 octombrie 2026, Ministerul Finanțelor menține reducerea de 25% a accizei la motorina standard, în urma evaluării prevăzute de Legea nr. 162/2026. În analiza ministerului, variația cotațiilor Platts pentru motorină este de +63,70%, iar cea a prețului mediu la pompă al motorinei standard este de +35,01%. Acești indicatori au fost folosiți la stabilirea reducerii; ei nu reprezintă ponderi ale componentelor din prețul unui litru.

Costul pe litru începe cu materia primă și cursul valutar

Materia primă este numai una dintre componentele costului. Între achiziția țițeiului și vânzarea carburantului intervin procesarea, transportul și distribuția. De aceea, o cotație a petrolului nu poate fi citită ca preț al benzinei sau al motorinei la pompă: produsele și etapele la care se referă sunt diferite.

Atunci când costul materiei prime este exprimat în dolari, transformarea lui în lei depinde de cursul valutar. Prețul carburantului vândut șoferilor cuprinde însă și componentele adăugate după achiziția materiei prime. O comparație între cotația țițeiului și suma afișată de benzinărie trebuie să țină seama de această diferență.

Cursul valutar intră în calcul la transformarea costului exprimat în dolari în lei. Pe pagina cursbnr.ro pentru 9 octombrie 2026, un dolar era cotat la 4,7612 lei. Aceasta este o cotație pentru ziua indicată, nu un curs folosit în calculul accizei stabilite pentru prima jumătate a lunii.

Procesarea și operarea benzinăriei intră în preț alături de taxe

Costul materiei prime, costul carburantului procesat și cheltuielile benzinăriei descriu etape diferite până la vânzarea la pompă. Pentru benzină, componentele care trebuie urmărite sunt:

Carburantul procesat, al cărui cost nu este identic cu prețul țițeiului brut.

Distribuția și cheltuielile de operare ale stației, incluse în activitatea comercială.

Acciza, exprimată ca sumă raportată la cantitatea de carburant, și TVA, componenta procentuală a prețului.

Și în cazul motorinei, prețul de la pompă cuprinde costul produsului, cheltuielile comerciale, acciza și TVA. Nivelul accizei pe litru arată o sumă fiscală, pe când ponderea taxelor în preț depinde de întregul preț plătit. Cele două exprimări nu pot fi folosite una în locul celeilalte.

Stocurile întârzie transmiterea cotațiilor la pompă

Carburantul vândut la pompă poate proveni din stocuri achiziționate anterior. Acesta este unul dintre motivele pentru care o schimbare a cotației țițeiului nu se regăsește automat, în aceeași proporție, în prețul afișat de stație. Prețul mai cuprinde procesarea, distribuția, cheltuielile comerciale și taxele.

În evaluarea pentru prima jumătate a lunii octombrie, Ministerul Finanțelor a urmărit separat cotațiile internaționale Platts pentru motorină și prețul mediu al motorinei standard la pompă. Diferența dintre variațiile celor doi indicatori arată de ce evoluția unei cotații nu trebuie confundată cu evoluția prețului final plătit de șofer.

Acciza se citește ca sumă pe volum, iar TVA ca procent

Pentru a citi partea fiscală a prețului, trebuie deosebite cele două taxe incluse în suma plătită la pompă:

Acciza pentru benzină și motorină: o sumă raportată la cantitatea de carburant.

TVA: o taxă exprimată procentual.

În comunicatul privind motorina standard pentru 1-15 octombrie 2026, ministerul precizează atât reducerea accizei, cât și nivelul efectiv rămas după aplicarea ei. Aceste sume se referă la acciză. Ele nu descriu costul carburantului și nici prețul final afișat la pompă.

Pentru prima jumătate a lunii octombrie, reducerea continuă intervenția din perioada anterioară. Ministerul Finanțelor arată că diminuarea de 25% echivalează cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri de motorină standard, respectiv 829,69 lei pe tonă. Acciza efectivă rămâne de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă. Valorile pe litru folosite pentru a explica măsura rezultă din împărțirea sumelor raportate la 1.000 de litri, fără a transforma reducerea accizei într-o reducere identică a prețului la pompă.

Pentru exprimarea accizei efective pe litru, valoarea comunicată pentru 1.000 de litri se împarte la 1.000. Același calcul arată cât revine unui litru din diminuarea fiscală anunțată pentru motorina standard.

Reevaluarea urmărește costurile transmise prin transport și logistică

Ministerul Finanțelor explică intervenția prin efectul pe care costurile carburanților îl pot transmite transportului și logisticii, apoi altor costuri din economie și prețurilor bunurilor de consum. Potrivit instituției, mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 folosește cotațiile internaționale și prețurile de la pompă, iar indicatorii de piață sunt reevaluați la fiecare două săptămâni.

La următoarea reevaluare bilunară, Ministerul Finanțelor va analiza din nou evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Potrivit Ministerul Finanțelor: „Reducerea de 25% reprezintã o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonã. Astfel, în intervalul 1–15 octombrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializatã pe piața internã va rãmâne de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonã. Analiza aferentã primei jumãtãți a lunii octombrie indicã o variație procentualã a cotațiilor Platts pentru motorinã (VPM) de +63,70%, în timp ce variația procentualã a prețului mediu la pompã al motorinei standard (VM) este de +35,01%”.