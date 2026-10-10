Cumpărătorii pot verifica o reducere online pornind de la cel mai mic preț practicat de același vânzător în ultimele 30 de zile înaintea promoției, ca regulă generală. Compararea ofertelor continuă cu prețul pe unitatea de măsură și cu cheltuielile de ambalare și transport, care pot fi afișate separat.

Pentru comercianți, indicarea prețului anterior la anunțarea unei reduceri este o obligație. Primul ghid național pentru comerțul online, ediția 2026, a fost lansat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și elaborat împreună cu ANCOM, Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) și Asociația Consumers United. Documentul are caracter orientativ: sprijină aplicarea normelor, fără să înlocuiască legislația sau să producă efecte juridice.

Verificarea reducerii începe cu perioada de referință

Anunțul unei reduceri trebuie să indice prețul anterior aplicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare. Reperul privește prețurile acelui comerciant. Regula este stabilită la articolul 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2000.

Perioada relevantă și modul de stabilire a reperului diferă în următoarele situații:

Dacă reducerea este majorată treptat, fără întrerupere, în aceeași campanie, reperul rămâne prețul fără reducere practicat înaintea primei reduceri.

Comerciantul trebuie să poată demonstra prețul anterior prin documente, la solicitarea personalului împuternicit al ANPC. Obligația privește atât informația afișată în ofertă, cât și documentele care o susțin.

Un outlet trebuie să explice reperul folosit în comparație

Obligația de a anunța prețul anterior și regula generală a perioadei de referință se aplică și vânzărilor în regim de outlet. Dacă oferta compară prețul de vânzare cu cel de magazin de fabrică al producătorului, cu prețul de catalog sau cu un reper echivalent, explicația trebuie oferită în scris, clar și lizibil.

Prețul pe unitatea de măsură permite compararea ambalajelor

Pentru produse ambalate în cantități diferite, comparația se face folosind aceeași unitate de măsură. În funcție de produs, aceasta poate fi kilogramul, litrul, metrul, metrul pătrat, metrul cub sau bucata.

Prețul de vânzare reprezintă suma finală pentru produs sau pentru cantitatea oferită. Atât acesta, cât și prețul pe unitatea de măsură includ taxa pe valoarea adăugată (TVA) și toate taxele suplimentare.

Publicitatea destinată vânzării la distanță trebuie să informeze asupra prețului de vânzare și a celui pe unitatea de măsură.

Actul normativ prevede excepții și pentru anumite oferte cu produse deteriorate sau care riscă să se deterioreze, precum și pentru produse asortate într-un singur ambalaj, dacă indicarea prețului unitar ar crea confuzie.

Înainte de plată se verifică livrarea și identitatea magazinului

ANPC recomandă verificarea identității magazinului online înainte de efectuarea plății. Ghidul include recomandări pentru identificarea comercianților de încredere, alegerea unor metode sigure de plată și evitarea fraudelor cibernetice, dezvoltate împreună cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Asociația Română a Băncilor.

Informațiile contractuale trebuie furnizate pe un suport durabil, adică într-o formă care permite păstrarea și consultarea lor ulterioară. Potrivit ANPC, simpla publicare pe site nu îndeplinește obligația dacă informațiile nu pot fi stocate și reproduse fără modificări.

Comerciantul trebuie să ofere și mijloace eficiente de comunicare. Ghidul încurajează folosirea unor canale accesibile și răspunsurile prompte la solicitările clienților, inclusiv prin e-mail sau alte mijloace electronice.

Platformele și magazinele online au responsabilități distincte

Ghidul explică diferențele dintre magazinele online și platformele de tip marketplace, precum și responsabilitățile furnizorilor acestor platforme față de consumatori, în raport cu Regulamentul european privind serviciile digitale. Contractele încheiate prin site-urile comercianților sau prin platformele care permit finalizarea tranzacțiilor sunt contracte la distanță.

Pentru cumpărăturile de pe platforme operate din afara Uniunii Europene, ANPC semnalează riscuri suplimentare privind conformitatea produselor și protecția drepturilor cumpărătorilor. Autoritatea le asociază cu dezvoltarea platformelor care atrag clienții prin prețuri foarte mici și promoții permanente.

Documentul reunește informații despre drepturile consumatorilor, obligațiile comercianților, protecția datelor personale și prevenirea practicilor comerciale manipulative, cunoscute drept dark patterns. Exemplele practice, întrebările și răspunsurile sunt însoțite de o anexă cu principalele acte normative europene și naționale aplicabile comerțului electronic.

Pentru operatorii economici, ghidul recomandă măsuri de conformitate și de protecție a datelor în securizarea tranzacțiilor. ANPC are atribuții de supraveghere a produselor comercializate online și poate lua măsuri împotriva firmelor care încalcă legislația, inclusiv în cazul platformelor care vând produse provenite din afara Uniunii Europene.

Nerespectarea obligației de a indica prețul anterior la anunțarea unei reduceri poate atrage sancțiuni.