Un euro ar putea ajunge la 5,4-5,5 lei anul viitor, potrivit estimărilor CFA România prezentate de Adrian Codîrlașu, vicepreședintele organizației. Prognoza leagă deprecierea leului de dezechilibrele economice și de diferența ridicată dintre inflația din România și cea din zona euro.

Întrebat despre evoluția monedei europene, după ce moderatorul a amintit atingerea unor noi maxime istorice, Adrian Codîrlașu a declarat într-un interviu video la B1 TV, în înregistrarea publicată pe 10 octombrie 2026, la minutul 4:43: „pentru anul viitor vedem undeva cursul euro la 5,4 5,5 pentru anul viitor. Se întâmplă lucrul acesta pentru că avem dezechilibre, dechilibrele gemene, astea se văd și în indicatorii cum sunt cursul de schimb și inflație.”

Estimarea făcea parte din perspectiva pentru anul viitor pe care organizația o prezentase în săptămâna anterioară, a precizat acesta.

Diferența de inflație explică deprecierea anticipată

În explicația lui Codîrlașu, moneda economiei cu inflație mai mare se depreciază în raport cu moneda economiei unde prețurile cresc mai lent. El invocă paritatea puterii de cumpărare, un model de determinare a cursului care pune în legătură această diferență de inflație cu evoluția monedelor.

Vicepreședintele CFA România consideră ajustarea normală prin acest mecanism. Dezechilibrele economice se reflectă, în explicația sa, atât în cursul de schimb, cât și în inflație.

Carburanții mai scumpi se transmit în prețurile produselor

Discuția despre curs a venit pe fondul scumpirii energiei. Moderatorul a amintit avertismentul Băncii Naționale privind o posibilă revenire a inflației pe creștere, după scăderile din ultimele luni.

Codîrlașu a indicat prețurile internaționale ridicate la petrol și gaze naturale. Pentru România, el a adăugat criza energiei electrice, pe care a pus-o pe seama scăderii debitului Dunării, explicând că reducerea ofertei duce la creșterea prețului.

Întrebat în cât timp ajunge la supermarket scumpirea carburanților, Codîrlașu a indicat câteva luni. Motorina intră în costul transportului pentru aproape toate produsele, așa că prețul ei mai mare se vede apoi și la raft. Acesta este efectul de runda a doua: un cost care crește acum împinge în sus, cu întârziere, și alte prețuri.

Moderatorul a menționat și că Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze mai puțin pline decât în alți ani. Codîrlașu a avertizat că gazul mai scump majorează prețul a ceea ce se produce folosindu-l.

În privința bugetelor familiale, el a susținut că reducerea veniturilor trebuie însoțită de reducerea cheltuielilor pentru păstrarea echilibrului financiar. Codîrlașu se așteaptă ca pierderea puterii de cumpărare să continue în următorii ani, pe motiv că s-a cheltuit peste posibilități.