Microsoft Dynamics 365 Business Central și LS Retail – soluții de digitalizare pentru industria de retail

Arggo Consulting, o companie 100% românească, specializată atât în crearea și implementarea soluțiilor software de business, cât și în furnizarea de servicii de consultanță, organizează în data de 16 iunie 2021 webinar-ul Dynamics 365 Business Central și LS Retail – soluții de digitalizare pentru industria de retail. Speakerii invitați sunt: Dan Vasile – Microsoft, Andrej Zajec – LS Retail, precum și reprezentanții Arggo Consulting, Mădălina Stan, Mihai Dumitru și Andrei Toma, care vor discuta despre soluțiile software, despre trend-uri în retail, dar și despre fashion retail și integrarea nativă cu e-commerce sau despre aplicabilitatea LS Retail în FMCG. Webinar-ul Arggo Digitalks se adresează tuturor celor care activează în industria de retail și cea a bunurilor de larg consum. Pentru înregistrarea la webinar-ul Arggo Digitalks puteți accesa acest link.

Microsoft Dynamics 365 Business Central, una dintre cele mai populare soluții ERP din lume, cunoscută anterior ca Microsoft Dynamics NAV, este o soluție completă de gestionare a afacerilor. Soluția ajută companiile să-și unifice procesele, spre exemplu cele financiar-contabile, de vânzări sau cele de servicii și operațiuni, sub umbrela unui singur ecosistem integrat. Soluția permite comunicare în timp real, reduce costurile operaționale și ajută la îndeplinirea eficientă a obiectivelor de business, fiind o soluție flexibilă și complet integrată cu aplicațiile de productivitate Office 365. Utilizatorii vor avea acces la un sistem inteligent de management, disponibil de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde și oricând.

LS Retail este o soluție dedicată pentru industria de retail care vine în completarea soluției Dynamics 365 Business Central, acoperind necesitățile de business din domenii precum fashion, FMCG, duty free, dar și altele, prin modulele dedicate de vânzări (POS), promoții, aprovizionare și reaprovizionare, click and collect, optimizare inventar, loialitate, integrare cu website-urile etc. Toate acestea integrează procesele din retail și oferă o trasabilitate completă a produselor, cât și o experiență mai bună a clientului final.

Până în prezent, Arggo Consulting a implementat cu succes soluții de digitalizare pentru industriile de retail și FMCG pentru următoarele brand-uri: Dedeman, Bigotti, BSB Fashion, Art&Craft, Fraher, Intersport, Best Value, Pret Fix, Secom, Hard Rock Cafe, KFC, Pizza Hut, Paul, Taco Bell etc.