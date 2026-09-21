Economie

Bursa din Milano a crescut cu 1,6%, într-o ședință pozitivă pentru piețele europene

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Bursa din Milano a crescut cu 1,6%, într-o ședință pozitivă pentru piețele europene
Sală de consiliu pentru investitori - Imagine ilustrativă - Financiarul

Bursele europene au închis ședința în creștere, susținute de ieftinirea petrolului și de dialogul diplomatic dintre Statele Unite și China, potrivit Agenzia ANSA. Indicele principal al bursei din Milano a urcat cu 1,6%.

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Petrolul și relația dintre Statele Unite și China au impulsionat tranzacțiile

Evoluția piețelor de pe continent a fost influențată direct de doi factori majori. Prețul petrolului a scăzut, în timp ce discuțiile dintre Washington și Beijing au continuat, oferind încredere investitorilor.

Acești factori au dictat ritmul ședinței, permițând burselor europene să termine ziua în teritoriul pozitiv. Dinamica prețului la energie și semnalele politice venite dinspre cele două mari puteri economice au rămas principalele puncte de reper pentru traderi.

Bursa din Milano a crescut cu 1,6%

Piața italiană a profitat de climatul optimist din Europa, astfel că bursa din Milano a marcat un avans de 1,6% la închidere. Această creștere este cea mai importantă performanță numerică înregistrată în regiune la finalul zilei de tranzacționare.

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