Ferrero acordă prime pentru 7.000 de angajați din Italia, cu plata în octombrie

Ferrero acordă celor 7.000 de angajați ai companiei din Italia prime brute diferențiate în funcție de sediu, pentru exercițiul financiar 2025/2026, iar plata va intra în salariul aferent lunii octombrie, potrivit Agenzia ANSA.

Producătorul de ciocolată este în curs de achiziție a unei fabrici construite pentru Ericsson în sudul Timișoarei. Primele anunțate acum îi vizează însă pe angajații companiei din Italia.

Conducerea Ferrero a comunicat valoarea primei legate de obiective organizațiilor sindicale Fai-Cisl, Flai-Cgil și Uila-Uil, coordonării sindicale a companiei și reprezentanților sindicali ai rețelei comerciale. Valoarea maximă teoretică era de 2.730 de euro brut, circa 14.370 de lei.

Rezultatul fabricii sau al zonei stabilește 70% din primă

Calculul folosește doi indicatori. Rezultatul economic general al companiei are o pondere de 30%, iar rezultatul specific al fabricii sau al zonei de activitate determină restul de 70%.

Procentul mediu de îndeplinire a obiectivelor a depășit 90% din țintele sistemului de premiere în exercițiul financiar 2025/2026. Ferrero și sindicatele au evaluat pozitiv rezultatele obținute.

Prima maximă ajunge la 2.555,47 euro brut

Zona Sant’Angelo primește cea mai mare sumă, de 2.555,47 euro brut, circa 13.451 de lei. Pentru zona comercială, prima este de 2.552,23 euro brut, circa 13.434 de lei, iar angajații de la Alba primesc 2.545,86 euro brut, circa 13.401 lei.

La Balvano, valoarea ajunge la 2.540,18 euro brut, circa 13.371 de lei. Angajații din staff primesc 2.536,39 euro brut, circa 13.351 de lei, iar suma stabilită pentru Pozzuolo este de 2.426,02 euro brut, circa 12.770 de lei.

Conversia în beneficii aduce o contribuție suplimentară de 20%

Angajații pot direcționa o parte din primă către platforma Ferrero Care, transformând suma în servicii pentru familie, asistență medicală, pensii private, servicii pentru persoane și timp liber.

Opțiunile de conversie sunt de 300 de euro, circa 1.579 de lei, 500 de euro, circa 2.632 de lei, 750 de euro, circa 3.948 de lei, 1.000 de euro, circa 5.264 de lei, 1.250 de euro, circa 6.580 de lei, și 1.500 de euro, circa 7.895 de lei.

Conform acordului de companie, partea convertită nu este supusă impozitării sau contribuțiilor. Ferrero adaugă o contribuție egală cu 20% din suma direcționată către platforma de beneficii.