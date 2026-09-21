Noile reguli pentru registrul fiscal cer completarea trimestrială și/sau anuală

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit sunt obligați să întocmească Registrul de evidență fiscală conform OMF nr. 808/2026, potrivit AJFP Galați, citată de StartupCafe. Noul ordin abrogă O.M.F.P. nr. 870/2005, care reglementa anterior acest registru.

OMF nr. 808/2026 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 556 din 07 iulie 2026. Monitorul Oficial este publicația oficială în care sunt publicate actele normative.

Registrul trebuie să arate cum a fost calculat impozitul pe profit

În registru se înscriu cronologic informațiile folosite la determinarea rezultatului fiscal pozitiv sau negativ și la calcularea impozitului pe profit inclus în declarațiile privind obligațiile de plată.

Documentul se completează trimestrial și/sau anual, precum și pentru orice altă perioadă impozabilă, după caz. Evidența trebuie organizată astfel încât operațiunile folosite la stabilirea rezultatului fiscal și a impozitului declarat să poată fi identificate și controlate.

Firmele pot alege între forma scrisă și cea electronică

Registrul de evidență fiscală poate fi ținut în formă scrisă sau electronică. Indiferent de format, contribuabilii trebuie să respecte modelul și conținutul prevăzute în anexa la OMF nr. 808/2026.