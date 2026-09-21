Economie

Noile reguli pentru registrul fiscal cer completarea trimestrială și/sau anuală

| | 1 min citire
Noile reguli pentru registrul fiscal cer completarea trimestrială și/sau anuală
Registrul de evidență fiscală - Foto: ANAF

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit sunt obligați să întocmească Registrul de evidență fiscală conform OMF nr. 808/2026, potrivit AJFP Galați, citată de StartupCafe. Noul ordin abrogă O.M.F.P. nr. 870/2005, care reglementa anterior acest registru.

Urmărește Financiarul pe Google NewsAdaugă Financiarul ca sursă preferată

OMF nr. 808/2026 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 556 din 07 iulie 2026. Monitorul Oficial este publicația oficială în care sunt publicate actele normative.

Registrul trebuie să arate cum a fost calculat impozitul pe profit

În registru se înscriu cronologic informațiile folosite la determinarea rezultatului fiscal pozitiv sau negativ și la calcularea impozitului pe profit inclus în declarațiile privind obligațiile de plată.

Documentul se completează trimestrial și/sau anual, precum și pentru orice altă perioadă impozabilă, după caz. Evidența trebuie organizată astfel încât operațiunile folosite la stabilirea rezultatului fiscal și a impozitului declarat să poată fi identificate și controlate.

Firmele pot alege între forma scrisă și cea electronică

Registrul de evidență fiscală poate fi ținut în formă scrisă sau electronică. Indiferent de format, contribuabilii trebuie să respecte modelul și conținutul prevăzute în anexa la OMF nr. 808/2026.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
GetPonyPorsche ar pregăti hypercarul S1 de 500.000 de euro. Investitorii l-ar putea vedea pe 7 octombrieBravonetGabriela Cristea a slăbit aproape 35 de kilograme cu Mounjaro. Ce i-a provocat stările de răuLylaCum spui ce te deranjează fără să rănești. Formulările care reduc acuzațiile într-un conflictRevista IoanaCalciul și vitamina D aduc beneficii mici sau inexistente contra fracturilor, arată 69 de studiiNews24O defecțiune NATS a anulat zboruri în Marea Britanie și a provocat întârzieri de până la patru oreDolce SportIustin Doicaru a marcat primul gol pentru Rizespor, dar Goztepe a egalat în minutul 90+3
AJFP Galați impozit pe profit OMF nr. 808/2026 Registrul de evidență fiscală
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →