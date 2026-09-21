Tehnologie

ShinyHunters susține că a preluat controlul asupra infrastructurii grupării rivale cl0p

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ShinyHunters susține că a preluat controlul asupra infrastructurii grupării rivale cl0p
Infrastructură cibernetică vizată - Imagine ilustrativă - Financiarul

ShinyHunters susține că a exploatat vineri o vulnerabilitate din software-ul grupării rivale cl0p și că a obținut astfel un control extins asupra infrastructurii acesteia, potrivit Reuters, citat de CryptoNews. Afirmația nu este confirmată independent.

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Grupul specializat în șantaj digital și în campanii agresive de furt de date spune că a atacat site-ul cl0p de pe dark web. ShinyHunters a descris disputa dintre cele două grupări de criminalitate cibernetică drept un conflict care durează de multă vreme.

„Practic, acum suntem stăpânii lor”, a declarat ShinyHunters într-o conversație online cu Reuters.

Site-ul cl0p a afișat un mesaj de confiscare înainte să devină inaccesibil

Sâmbătă, site-ul afișa mesajul „Domeniu confiscat de ShinyHunters”, potrivit unei capturi de ecran păstrate de platforma de cercetare a criminalității cibernetice eCrime.ch. Duminică, site-ul era inaccesibil când Reuters a încercat să îl acceseze.

Cl0p nu a răspuns mesajelor repetate prin care Reuters i-a solicitat o reacție.

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