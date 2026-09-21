ShinyHunters susține că a preluat controlul asupra infrastructurii grupării rivale cl0p

ShinyHunters susține că a exploatat vineri o vulnerabilitate din software-ul grupării rivale cl0p și că a obținut astfel un control extins asupra infrastructurii acesteia, potrivit Reuters, citat de CryptoNews. Afirmația nu este confirmată independent.

Grupul specializat în șantaj digital și în campanii agresive de furt de date spune că a atacat site-ul cl0p de pe dark web. ShinyHunters a descris disputa dintre cele două grupări de criminalitate cibernetică drept un conflict care durează de multă vreme.

„Practic, acum suntem stăpânii lor”, a declarat ShinyHunters într-o conversație online cu Reuters.

Site-ul cl0p a afișat un mesaj de confiscare înainte să devină inaccesibil

Sâmbătă, site-ul afișa mesajul „Domeniu confiscat de ShinyHunters”, potrivit unei capturi de ecran păstrate de platforma de cercetare a criminalității cibernetice eCrime.ch. Duminică, site-ul era inaccesibil când Reuters a încercat să îl acceseze.

Cl0p nu a răspuns mesajelor repetate prin care Reuters i-a solicitat o reacție.