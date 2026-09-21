Senatul a votat încă minimum 3 zile de concediu pentru părinții singuri. Decizia finală aparține deputaților

Senatul a adoptat luni, 21 septembrie 2026, cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri, modificarea Codului muncii care le-ar acorda salariaților din familii monoparentale cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu anual, potrivit Știri pe surse.

Durata minimă este acum de 20 de zile lucrătoare. Pentru mamele și tații care își cresc singuri copiii, concediul ar ajunge astfel la cel puțin 23 de zile lucrătoare pe an.

Textul extinde lista salariaților care primesc concediu suplimentar

Propunerea legislativă include cinci categorii de angajați care ar beneficia de zilele suplimentare:

salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare;

nevăzătorii;

alte persoane cu handicap;

tinerii în vârstă de până la 18 ani;

salariații care fac parte din familii monoparentale.

Numărul gospodăriilor monoparentale a crescut față de 2022

Expunerea de motive arată că între 6% și 7% dintre gospodăriile cu copii sunt monoparentale, ceea ce înseamnă că sute de mii de copii sunt crescuți de un singur părinte. Studiile menționate de inițiatori indică faptul că, în peste 80% dintre cazuri, părintele este mama.

Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS) indică aproximativ 160.000 de gospodării formate dintr-un adult și unul sau mai mulți copii în 2025, față de aproximativ 144.000 în 2022. Din totalul înregistrat în 2025, circa 85% dintre gospodării erau conduse de mame singure și aproximativ 15% de tați singuri.

Inițiatorii au inclus în argumentație și datele pentru luna martie, când în România au fost înregistrate puțin peste 3.100 de căsătorii și peste 2.200 de divorțuri. Raportul indicat de aceștia a fost de aproximativ șapte divorțuri la zece căsătorii.

Propunerea legislativă merge la Camera Deputaților, care este forul decizional. Votul Camerei Deputaților va stabili dacă extinderea concediului este adoptată definitiv.