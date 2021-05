Reparatii turbine in Bucuresti

Uleiul de motor joaca un rol important in buna functionare a masinii tale si de asemenea in aceea a turbinei, de aceea, pentru protejarea acesteia, este esential sa folosesti un ulei de motor de calitate, recomandat de catre producatorul autoturismului tau. Fie ca discutam despre unitatile service turbine Bucuresti sau de cele la nivel national, utilizarea in parametrii normali a turbosuflantei este de maxima importanta.

Este foarte important sa stii ca uleiul cu o vascozitate neadecvata sau cu impuritati poate distruge turbosuflanta masinii.

Lubrifierea insuficienta sau necorespunzatoare este una dintre cele des intalnite cauze ale defectarii turbosuflantelor auto. Daca aceasta nu este alimentata cu suficient cu ulei, viteza foarte mare va provoca daune intr-un timp foarte scurt.

Uleiul de motor si cauzele defectarii turbinelor auto:

Daca nivelul uleiului de motor este prea scazut, atat motorul cat si turbina vor avea o lubrifiere neadecvata;

Daca uleiul folosit nu este cel indicat de producator si nu este suficient de rezistent la temperaturi mari, linia de alimentare cu ulei a turbinei si orificiile pt ulei ale carcasei lagarului turbinei, se pot carboniza.

Daca motorul este oprit in stare fierbinte, conducta de alimentare cu ulei se poate carboniza, ceea ce inseamna ca turbina nu mai este alimentata cu cantitatea necesara de ulei.

Daca vascozitatea uleiului este prea mare, ciruclatia uleiului catre punctele de reazam este intarziata, asta insemnand ca nu este asigurata alimentarea in timp utli a turbosuflantei , ceea ce poate conduce la frecare mixta.

Daca aduci motorul rece la viteza mare imediat dupa pornire, exista riscul ca alimentarea cu ulei a turbinei sa fie insuficienta, iar filmul de ulei din aceasta sa se opreaasca;

Corpurile straine din circuitul de ulei, cum sunt: murdaria, impuritatile sau resturile de etansare, pot bloca conducta de alimentare cu ulei a turbinei; chiar si cele mai mici impuritati din ulei pot provoca defecte grave turbosuflantei.

Daca motorul functioneaza cu biodiesel sau cu ulei vegetal, exista riscul ca uleiul de motor sa geluleze.

Folosirea de ulei motor necorespunzator este doar unul din motivele pentru care pot aparea defectiuni in functionarea turbinei masinii tale.

Procesul de reparare a unei turbosuflante care a folosit un ulei necorespunzator este unul destul de complex si trebuie realizat dupa ce ai stabilit, in urma unei diagnoze profesionale ca turbina este afectata de acest ulei necorespunzator

In procesul de reparare a turbinei pasii principali sunt urmatorii, dar pot varia in functie de specificul fiecarui defect in parte:

Demontarea echipamentului turbo

De obicei demontarea echipamentului turbo se realizeaza de catre un specialist, intr-un service autorizat turbine Bucuresti sau daca ai cunostinte de mecanica o poti face chiar tu. Totodata, exista service-uri care se ocupa de reparatii turbine auto, la care poti apela, practice, poti trimite turbosuflanta la ei, prin curier.

Odata ce turbina este primita, mecanicii o demonteaza si evalueaza ce componente sunt defecte si care vor fi costurile si durata reparatiei.Demontarea echipamentului se poate face de catre noi, de un service sau chiar de dumneavoastra.

Daca demontarea nu a avut loc la noi, puteti sa ne contactati, sa ne spuneti modelul acesteia si sa o trimiteti la noi prin serviciul de curierat. Odata primita, turbina va fi demontata si vom incepe inspectia pentru determinarea componentelor defecte. Veti fi apoi contactati si veti primi o estimare a cu costurile reparatiei.

Curatarea componentelor turbinei

Odata ce vei fi de acord cu costurile si durata reparatiei, un specialist in reparatii turbine se va ocupa de curatarea turbosuflantei. Acesta va inspecta toate elementele componente si va stabili care sunt defecte si cauza deteriorarii acestora.

Inlocuirea pieselor defecte

Componenetele care au fost identificate a fi uzate sau defecte, vor fi inlocuite cu piese noi.

Echilibrarea ansamblului central

Un pas foarte important in reconditionarea turbosuflantelor il reprezinta echilibrarea dinamica a ansamblului central. Unitatile service premium sunt dotate cu utilaje speciale de echilibrare la turatii care ajung pana la 25000 rpm pentru a minimiza nivelul de vibratii. In final, turbocompresorul reconditionat va fi similar unuia nou.

Testarea si verificarea turbosuflantei

Acest pas este unul foarte important. Tehnicienii au in dotare, bancuri de proba, de testare a geometriei variabile a turbinelor, care vor permite reglarea actuatorilor comandati in vacuum sau presiune, si bineinteles a celor electronici. In acest sens, exista o serie de produse si accesorii utile pentru industria auto, un exemplu in acest sens fiind cei de la Motorcykel Tillbehör.

Montarea turbinei

Dupa finalizarea tuturor testelor, turbosuflanta este pregatita pentru a fi remontata pe masina ta. De obicei, aceste reparatii sunt atat de bine realizate incat vei benficia de garantie de 1 an de zile fara a avea limta de kilometri parcusi.

Tine cont de uleiul pe care il folosesti, efectueaza la timp reviziile tehnice ale masinii si incearca sa mentii un regim de viteza adecvat conditiilor de drum pentru a fi sigur de functionarea masinii si implicit a turbinei cu care este dotata masina ta.