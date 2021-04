Cât costă un aparat dentar la mydental.clinic? Descoperă beneficiile aparatelor dentare pe termen lung

Când vă gândiți la aparat dentar, probabil că vă gândiți doar la dinți drepți. Deși îndreptarea dinților este un beneficiu semnificativ al purtării aparatelor dentare, nu este singurul motiv pentru care ortodonții și dentiștii le recomandă. Purtarea aparatelor dentare are avantaje chiar mai mari decât simpla estetică. Este adevărat că aparatele ortodontice vă pot oferi un zâmbet frumos, dar să explorăm câteva modalități prin care vă pot ajuta să vă îmbunătățiți, de asemenea și starea generală de sănătate. Este clar că oamenii aleg adesea să poarte aparate dentare din cauza beneficiilor fizice. Dinții mai drepți sunt considerați mai atrăgători, dar există și multe beneficii pe termen lung ale aparatelor dentare pentru sănătate, ceea ce înseamnă că aveți un zâmbet mai fericit și mai sănătos mult timp după terminarea tratamentului.

Dinți drepți, strălucitori și bineînțeles foarte atrăgători, pentru toate aceste solicită cat mai repede o ofertă pentru a afla cat costa un aparat dentar la mydental.clinic. Unul dintre cele mai semnificative beneficii pe termen lung pentru sănătatea purtării aparatelor dentare este prevenirea bolilor gingivale. Boala gingiilor este o infecție a țesuturilor moi care înconjoară dinții. Peste jumătate din populație prezintă unele variații ale acestei infecții. Poate fi clasificat ca gingivită sau boală parodontală mai severă. Când cineva are dinții strâmbați sau nealiniați, este ușor ca placa și particulele de alimente să fie prinse între dinți. Acest lucru permite bacteriilor să se înmulțească în timp, infectând în cele din urmă gingiile. Purtarea aparatelor dentare uniformizează dinții, astfel încât să fie mai ușor de curățat cu o periuță de dinți obișnuită și ață dentară. Aceasta înseamnă că mai puține particule devin prinse, iar bacteriile pot fi îndepărtate înainte de a provoca boli ale gingiilor.

Cel de al doilea beneficiu este prevenirea cariilor dentare. Similar scenariului cu boala gingiilor, purtarea aparatelor dentare vă poate reduce și șansele de a dezvolta cariile dentare. Când dinții se suprapun sau sunt mai accentuați, sunt predispuși la uzură neuniformă. De asemenea, aceștia nu vor lua parte egală în procesul de mușcătură și mestecare și pot fi dificil de curățat. Atunci când cineva nu este în măsură să îndepărteze placa și particulele de alimente din dinți, bacteriile sunt lăsate să se estompeze și să se înmulțească. Bacteria mănâncă la suprafața smalțului dinților, provocând cariile. Purtarea aparatelor dentare poate ajuta la prevenirea cariilor dentare prin alinierea dinților, astfel încât să fie ușor de curățat și întreținut. La fel de important este și cel de al treilea avantaj al purtării aparatului dentar pentru a repara dinții, și anume, prevenirea eroziunii osoase La fel cum gingiile și dinții pot fi afectați, la fel și oasele care țin dinții la locul lor.

Fiecare dinte are o rădăcină lungă care este încorporată în osul maxilarului. În cazul în care bacteriile reușesc să pătrundă în gingii sau dinți și să se îndrepte spre os, osul poate începe să se erodeze și să se uzeze. Dintii nealiniați sunt una dintre cele mai frecvente cauze ale eroziunii maxilarului, deoarece dezalinierea pune adesea o forță suplimentară asupra dinților și a gingiilor. Acest lucru creează spații în care bacteriile se pot ascunde și percola, ajungând în cele din urmă la oase. Bretele pot ajuta la prevenirea eroziunii, asigurându-se că fiecare parte a osului maxilarului este exercitată în mod corespunzător și că nu există buzunare în gură pentru a se ascunde placa și bacteriile. De asemenea, pentru cineva care ține la sănătatea sa și chiar a avut probleme in special cu sistemul digestiv, un beneficiu foarte important pentru aceștia ar fi sănătate digestivă îmbunătățită.

A avea o nealiniere are un efect grav asupra cât de bine poate cineva să mănânce și, de asemenea, modul în care își digeră mâncarea. Dificultatea de a mânca este de înțeles, întrucât a avea o mușcătură excesivă, o mușcătură subțire sau o mușcătură încrucișată afectează cât de bine un pacient este capabil să muște și să mestece. O problemă obișnuită în rândul persoanelor care suferă de probleme de aliniere este aceea de a nu-și putea mesteca alimentele în mod corespunzător. Acest lucru se datorează faptului că secțiuni întregi ale gurii, cum ar fi partea din față, nu sunt capabile să descompună mâncarea. Rezultatul este bucăți mari de alimente care se îndreaptă spre stomac, unde nu pot fi digerate corect. Acest lucru duce adesea la suferință intestinală, intestin iritabil și dificultăți de senzație de saturație după masă.

Când cineva poartă aparat dentar, zâmbetul se aliniază și toate părțile dinților sunt capabile să se închidă și să mestece corect. Acest lucru reduce frecvența alimentelor mestecate necorespunzător în stomac, reducând frecvența suferinței și disconfortului intestinal. La număr cinci al beneficiilor folosirii aparatelor dentare este că vom avea un risc redus de deteriorare a dinților. Știați că dinții nealiniați sau strâmbați vă pot crește riscul de a le deteriora? Se presupune că gura are dinții uniform distanțați și nu se suprapun, astfel încât forța de la mușcături și mestecare este distribuită uniform pe smalt și adânc în osul maxilarului. Când cineva suferă de o nealiniere sau de suprapunere a dinților, presiunea nu este distribuită uniform. Rezultatul este că prea multă forță poate fi aplicată unui singur dinte, crescând probabilitatea ca acesta să se crape sau să se rupă. O problemă similară apare cu dinții proeminenți. Sunt mai ușor de rupt deoarece adesea nu au o bază stabilă.

Acest lucru înseamnă că cineva cu o mușcătură excesivă care este lovit în gură are mai multe șanse să aibă dinți rupți ca urmare. Bretele ajută la întărirea dinților prin alinierea acestora. Aceasta înseamnă că forța este distribuită uniform, iar modificările cauzate de deteriorarea permanentă a dinților din cauza traumei fizice sunt reduse semnificativ. Ce este mai plăcut decât să ai un confort îmbunătățit. În cele din urmă, purtarea aparatelor dentare poate îmbunătăți confortul și bunăstarea generală a pacientului. Când cineva are dinții nealiniați, este mai probabil să-și muște limba, gingiile și interiorul obrajilor, deoarece fălcile nu stau împreună împreună. Dinții sunt, de asemenea, mult mai susceptibili de a provoca dureri generale, deoarece trag de țesuturile gingivale și provoacă o tensiune crescută la nivelul maxilarelor și gurii. Când cineva poartă aparat dentar, dinții sunt capabili să se deplaseze într-o poziție mai naturală și mai confortabilă.

Acest lucru nu numai că reduce probabilitatea de a mușca accidental interiorul gurii, dar reduce și tensiunea asupra maxilarelor și articulațiilor temporomandibulare (ATM). Rezultatul este o durere orală generală mai mică și un confort îmbunătățit atunci când mănâncă, vorbește, zâmbește și doar există. Am ajuns la ultimul beneficiul al aparatelor dentare pe care am intenționat sa vi-l descriem in acest articol și anume, sănătate mintală îmbunătățită. În afara beneficiilor fizice, aparatele dentare pot îmbunătăți și sănătatea mintală prin îmbunătățirea încrederii și a stimei de sine a purtătorului. Mulți oameni se luptă cu dinți neuniformi sau strâmbați și este obișnuit ca acești indivizi să nu se simtă confortabil când își arată zâmbetul. Purtarea aparatelor dentare poate corecta aceste defecte fizice, ajutând pe cineva să se simtă mai confortabil cu sine și să-și îmbunătățească încrederea. De fapt, studiile au arătat că cei care primesc aparate dentare sunt mai predispuși să zâmbească și să-și arate dinții în public.