O lamentație a bancherilor de investiții

Craig Coben este un fost șef global al piețelor de capital de acțiuni la Bank of America, iar în prezent este director general la Seda Experts, o firmă de expertiză specializată în servicii financiare.

Poate că a sosit primăvara, dar banca de investiții se află încă în iarna nemulțumirilor sale.

După un 2022 dezastruos, bancherii au mizat pe o redresare a tranzacțiilor în 2023. Deși piețele bursiere au avut o evoluție bună în 2023, precauția din consiliile de administrație, ratele mai mari ale dobânzilor și recentele rucsiuni din sectorul bancar au secat fluxul de tranzacții. Iată-l pe Ivan Levingston la mainFT astăzi:

Dealmaking la nivel mondial a suferit cel mai slab început de an din ultimul deceniu, deoarece o perspectivă economică întunecată a scăzut activitatea și o criză bancară transatlantică a frânat asumarea de riscuri în primul trimestru.

Valoarea fuziunilor și achizițiilor a scăzut cu 45% de la an la an, ajungând la 550,5 miliarde de dolari între ianuarie și martie, cea mai mare scădere în primul trimestru din 2001, potrivit datelor Refinitiv.

Nu a fost vorba doar de fuziuni și achiziții. Nu au existat puncte luminoase. Fiecare parte a serviciilor bancare de investiții a suferit o secetă în primele trei luni ale anului 2023 și fiecare regiune a înregistrat un declin. Onorariile globale ale băncilor de investiții au scăzut cu 23% de la an la an – al cincilea trimestru consecutiv de scăderi – la 22,9 miliarde de dolari, potrivit Refinitiv.

Nu se pot trage prea multe concluzii dintr-un prim trimestru lent. Există o mulțime de sezonalitate în încheierea de tranzacții: Ofertele de pe piețele de capital se lansează adesea de la situațiile financiare auditate de la sfârșitul anului, ceea ce înseamnă că mijlocul sau sfârșitul primăverii poate fi destul de aglomerat. Iar încheierea de tranzacții este un proces cu caracter discontinuu, cu perioade juxtapuse de sărbătoare și foamete.

Cu toate acestea, cifrele dau de gândit și nici măcar nu spun întreaga poveste. Volumele tranzacțiilor au fost mai mari pentru anumite produse, cum ar fi subscrierea de acțiuni în SUA și Europa, dar tranzacțiile au avut o marjă mai mică pentru băncile de investiții. Mai multe tranzacții în bloc și mai puține oferte publice inițiale, de exemplu, au dus la o combinație de produse mai proastă.

© Refinitiv

O piață IPO lentă spre comatoasă era previzibilă, dar este totuși șocant să vezi o scădere de 61% de la an la an a încasărilor IPO globale în primul trimestru 2023. Nu există prea multă marjă de profit – sau de eroare – atunci când se cumpără un bloc de acțiuni BNP Paribas în valoare de 2,2 miliarde de euro de la guvernul belgian cu un discount de 1,8%.

Băncile de investiții trebuie să decidă acum asupra nivelului de personal. Proiectele din activitățile de consultanță și de pe piețele de capital necesită multă muncă și sunt personalizate și nu pot fi ușor de automatizat. Băncile au nevoie atât de “cai de spectacol, cât și de cai de muncă” – adică bancherii seniori care se adresează clienților pentru a prezenta afacerile, iar bancherii de nivel junior și mediu pentru a pregăti materialele și a executa tranzacțiile. În plus, este nevoie de timp pentru a recruta (și instrui) atât personalul de nivel superior, cât și cel de nivel inferior.

Am trecut prin recesiuni severe, iar acestea sunt la fel de greu de gestionat și de lucrat. Moralul se prăbușește chiar mai repede decât remunerația. În timp ce mass-media invocă astăzi criza financiară din 2008 și revenirea piețelor de capital, asemănătoare cu cea a păsărilor Phoenix, în 2009, pentru mine se remarcă consecințele exploziei bulei TMT din 2001-2003.

La începutul anilor 2000, băncile de investiții au pus în aplicare atât de multe RIF (reduceri de personal) succesive încât – ca în celebra oratorie a lui Clint Eastwood din Dirty Harry – “am cam pierdut urma” dacă au fost șase runde sau “doar cinci”. Echipe uriașe au fost eliminate, iar bancheri până atunci productivi au fost dați afară. Mai mulți prieteni apropiați de la serviciu au fost concediați.

© Refinitiv

Între timp, trebuia să ne menținem activi. Ne-am spus unul altuia că, în perioadele de criză, clienții doreau să audă ce se întâmplă pe piețe, chiar dacă nu aveau planuri de tranzacționare. Ne-am intensificat eforturile de apelare a clienților. Orice mandat ratat (cunoscut sub numele de “Deal Done Away” sau doar DDA) era deosebit de dureros, având în vedere lipsa de tranzacții. În general, am fost mult mai ocupați decât productivi.

În momentul în care piețele s-au îmbunătățit în 2004, băncile au redus atât de mult numărul de angajați, încât au fost lipsite de personal și au fost nevoite să plătească pentru a recruta lateral de la alte bănci.

Deci, ce ar trebui să facă băncile cu efectivele de personal în contextul actualei încetiniri? Politica fiscală și monetară relaxată din epoca Covidiu s-a tradus printr-o creștere masivă a activității de tranzacționare, iar băncile s-au înghesuit să recruteze. Numărul de angajați a crescut cu aproximativ o treime. Dar acum au rămas cu prea mulți bancheri care lucrează la prea puține afaceri. Veniturile pe angajat au scăzut.

Cu toate acestea, nicio bancă nu vrea să fie prinsă cu mâinile goale dacă băncile centrale își schimbă cursul și tranzacțiile revin la niveluri normale.

© Refinitiv

Băncile de investiții au abordări diferite. Se pare că mai multe au efectuat concedieri pe scară largă pentru a reduce costurile, în așteptarea unei crize prelungite. Altele au evitat până acum reducerile masive de locuri de muncă, optând pentru uzura naturală pentru a reduce treptat numărul de angajați. Există numeroase zvonuri cu privire la noi reduceri de personal încă de luna viitoare.

Unele bănci au vizat talentele scumpe ale seniorilor și au protejat angajații juniori. Altele reduc efectivele de analiști și asociați, deoarece au fost angajați atât de mulți, iar evaluările de performanță pentru a elimina juniorii mai slabi au fost suspendate de facto în timpul perioadei Covid din motive de compasiune.

În acest moment, nimeni nu știe care abordare are cel mai mult sens. În mod ideal, o bancă și-ar păstra în mare parte efectivele neatinse și ar folosi remunerația variabilă pentru a limita costurile. Acest lucru începe să muște. Din FT de ieri:

Bonusurile de pe Wall Street au scăzut anul trecut cu cel mai mult de la criza financiară, scăzând cu 26%, la o medie de 176.000 de dolari, pe fondul unor rate mai mari și al unei scăderi a tranzacțiilor, potrivit unui raport al controlorului statului New York.

Scăderea plăților – cea mai mare de la 2008, când plățile de stimulare de sfârșit de an au scăzut cu 43% – a venit ca urmare a faptului că o piață bursieră precară a dus la o penurie de tranzacții anul trecut. Biroul controlorului a pus scăderea bonusurilor pe seama creșterii ratelor dobânzilor, a temerilor legate de recesiune și a războiului din Ucraina.

Dar există limite pentru această abordare. În primul rând, salariile au crescut substanțial după criza financiară, iar practica de a plăti “indemnizații bazate pe roluri” pentru a evita plafonul UE pentru bonusuri a crescut și mai mult costurile fixe în Europa.

Prin urmare, reducerea remunerației variabile va economisi mai puțin acum decât în 2001-2003.

© Refinitiv

Pe de altă parte, o remunerație mai mică demoralizează performerii puternici și diminuează stimulentele. Este nevoie de o cultură puternică a încrederii organizaționale pentru a-i convinge pe bancheri să accepte o reducere a salariilor în prezent în schimbul menținerii intacte a francizei. Pericolul este un fel de selecție adversă, în care cei mai mari contribuabili părăsesc banca, iar cei care rămân în urmă … se agață.

Aceste tensiuni se vor manifesta în următoarele luni, pe măsură ce băncile vor media între nevoia de a reduce dramatic costurile și dorința de a proteja francizele pe care le-au construit cu greu. Presiunile vor deveni mai acute, iar alegerile mai neplăcute, cu cât această activitate va rămâne mai mult timp în marasm.

Băncile trebuie să determine dacă încetinirea este prelungită, ca în 2001-2003, sau scurtă și bruscă, ca în 2008, sau dacă este un fenomen nou care forțează o resetare a modelelor de afaceri și a personalului. Greșirea va fi dureroasă.

Sursa – www.ft.com