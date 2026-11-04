De la 1 ianuarie 2027, angajatorul va putea pune bani într-un cont de economii și investiții al salariatului fără să rețină atunci impozitul pe venit și contribuțiile pentru pensie și sănătate, în limitele prevăzute de Legea nr. 202/2026. Legea nr. 202/2026 instituie CEI ca instrument voluntar de economisire individuală pentru un venit suplimentar distinct de pensie. Facilitatea se aplică unui cont numit CEI-D și depinde de celelalte beneficii plătite salariatului în aceeași lună.

Banii din acest cont nu sunt un plus de salariu care poate fi cheltuit imediat. Ei pot fi retrași când se deschide dreptul la pensie sau după împlinirea vârstei de 65 de ani, dacă aceasta vine mai întâi; atunci se reține un impozit de 10% din întreaga sumă retrasă, nu doar din câștig.

Legea a fost publicată la 15 octombrie 2026. Până la intrarea în vigoare a noilor reguli, o sumă plătită drept salariu rămâne supusă reținerilor salariale obișnuite. Diferența pentru angajat este și momentul în care poate folosi banii: salariul ajunge în contul curent, pe când contribuția la CEI-D rămâne în contul de economii și investiții.

Cât poate pune angajatorul în cont fără rețineri

Contribuția angajatorului intră în limita lunară de cel mult 33% din salariul de bază, împreună cu alte beneficii care folosesc aceeași limită. Dacă salariul de bază este de 10.000 de lei, limita pe lună este de 3.300 de lei. Aceasta nu înseamnă că fiecare salariat poate primi încă 3.300 de lei fără taxe: beneficiile deja acordate ocupă o parte din sumă.

Angajatorul stabilește ordinea în care beneficiile sunt cuprinse în această limită. Partea din contribuție care o depășește este tratată ca venit din salariu și suportă reținerile aferente. Contribuția și condițiile în care se acordă trebuie scrise fie în contractul de muncă, fie în regulamentul intern, iar angajatorul poate pune bani în cont la locul unde salariatul are funcția de bază.

La retragere se taxează și banii depuși, nu doar câștigul

În CEI-D, impozitul de 10% se aplică întregii sume retrase. De pildă, la o retragere de 1.000 de lei, plătitorul reține 100 de lei impozit, iar titularului îi rămân 900 de lei înaintea eventualelor comisioane. Plătitorul calculează și reține impozitul la plată, apoi îl virează statului până la 25 a lunii următoare; impozitul este final. Aceeași regulă de taxare se aplică sumelor plătite moștenitorilor.

Contribuțiile se pot face numai până la deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie de invaliditate ori până la 65 de ani, dacă această vârstă este atinsă prima. Din același moment pot începe retragerile. Câștigurile obținute cât banii rămân în cont nu sunt impozitate atunci, însă valoarea investițiilor poate și să scadă.

Legea permite și un alt tip de cont, CEI-S. Acesta este alimentat numai de titular și are alt tratament fiscal: retragerea este scutită de impozit. Cele două tipuri nu trebuie confundate când angajatul verifică în ce cont îi virează firma contribuția.

Ce acte primește salariatul și ce costuri poate verifica

O persoană poate avea mai multe conturi, inclusiv la administratori diferiți. Acestea pot fi bănci sau firme de investiții autorizate să administreze portofolii. Administratorul trebuie să trimită online cel puțin un extras anual și să emită pentru CEI-D un document care arată cine a contribuit, datele de identificare ale persoanei, data plății și data decontării, valoarea contribuției și tipul contului, potrivit Legii nr. 202/2026.

Când salariatul pune el însuși bani în CEI-D și cere deducerea prin angajator, prezintă documentul emis de administrator pentru contribuțiile sale. Dacă are conturi la mai mulți administratori, primește documente de la fiecare. La schimbarea angajatorului în cursul lunii, noul angajator poate ține seama și de documentul celui anterior privind deducerile deja acordate în acea lună.

Comisioanele trebuie comunicate înainte de deschiderea contului, iar schimbarea lor trebuie anunțată cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte. Activele pot fi mutate într-un alt cont de același tip, pe numele aceleiași persoane, fără impozit; transferul între administratori se face în cel mult 15 zile lucrătoare și fără comision de transfer.

Conturile vor putea fi oferite după regulile de aplicare

Intrarea în vigoare a legii la 1 ianuarie 2027 nu înseamnă că fiecare bancă sau firmă de investiții va avea atunci un cont CEI disponibil. Autoritatea de Supraveghere Financiară are 90 de zile de la publicarea legii din 15 octombrie 2026 pentru a emite regulile de aplicare. Administratorii deja autorizați au apoi 90 de zile de la publicarea acestor reguli pentru a îndeplini cerințele specifice, înainte de a oferi conturile.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, dintr-o bancă de imagini.