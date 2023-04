De la suprarealist la cel dureros de cool la Milano Design Week

O dată pe an, Milano este preluată de instalații de mobilier, iluminat și interioare – răspândindu-se de la palazi și grădini până la showroom-uri și chiar biserici. Săptămâna Designului de la Milano (care are loc în perioada 17-23 aprilie) a evoluat de la târgul anual de mobilă înființat în 1961, Salone del Mobile. Acel eveniment axat pe comerț continuă, 18-23 aprilie, la casa sa Fiera Milano Rho, un complex expozițional incredibil de mare de la periferia orașului. Dar activitățile de la nivelul întregului Milano din afara Salonului – care sunt grupate vag sub steagul Fuorisalone – formează o adevărată vânătoare de comori care este în același timp inspirată și copleșitoare.

În timp ce principalii jucători contemporani din mobilier, iluminat și articole de uz casnic sunt întotdeauna expuși, pot fi creatorii mai puțin cunoscuți și emergenti a căror activitate iese în evidență – și, destul de potrivit, tema Fuorisalone din acest an este Laboratorul viitorului, reimaginând modurile în care proiectăm și Trăi. De asemenea, este de remarcat faptul că, ca un punct cheie în calendarul global de interioare, Milano Design Week continuă să fie dominată de nume europene (Salone del Mobile a fost înființat inițial pentru a promova exporturile italiene de mobilier și articole de uz casnic). Mult interes este expus, dar aceasta nu este imaginea completă a designului internațional. Au fost ridicate întrebări cu privire la diversitatea expozanților, de exemplu.

Cernerea sutelor de instalații, expoziții și lansări ale săptămânii pentru a găsi ce să vezi este primul truc de stăpânit.

Dacă sunteți în căutarea unor idei noi – într-un cadru captivant – atunci Alcova, aflat la cea de-a cincea ediție, ar trebui să fie primul dvs. port de escală. Amplasat în acest an într-un fost abator monumental, Ex-Macello di Porta Vittoria, o gamă de design și meșteșuguri va fi prezentată în instalații experiențiale. Noi talente, inclusiv designerul de mobilier Wang Yichu, designerul textil Sangmin Oh și arhitectul-designer Kiki Goti, vor sta alături de nume mai consacrate, cum ar fi studioul multidisciplinar Objects of Common Interest și designerul de iluminat Lindsey Adelman.

Durabilitatea și designul circular vor fi, de asemenea, sărbătorite, cu lucrări de la Prowl Studio din San Francisco, care a realizat un scaun complet compostabil din cânepă, și Crafting Plastics Studio din Bratislava și Berlin, care creează piese sculpturale din bioplastică. 17-23 aprilie, alcova.xyz

Scaune Loewe

Treizeci de scaune simple din lemn au fost împodobite creativ de către meșteri

Când vine vorba de meșteșuguri, Loewe ocupă o poziție aproape regală. Casa de modă a fost fondată de meșteri spanioli din piele; a lansat o fundație în anii 1980 pentru a sprijini moștenirea meșteșugărească; și continuă să susțină priceperea artizanală în produsele sale. Anul acesta, preia Palazzo Isimbardi cu Scaune Loewe, o gamă care se concentrează pe țesut, din piele, rafie și chiar folie din pături termice.

Treizeci de scaune simple din lemn – unele antice, altele nou făcute – au fost împodobite creativ de meșteri din întreaga lume. Rezultatele sunt oarecum subtil extravagante; o sărbătoare a scaunului umil ca vehicul pentru expresiile artistice ale meșteșugurilor țesute. 18-23 aprilie, loewe.com

Shift Craft

Sculptura abstractă a lui Heechan Kim (#Untitled 15, 2023) realizată din lemn de frasin cusut cu sârmă delicată de cupru

Organizată de Korea Craft & Design Foundation, această expoziție de la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli reunește 20 de artiști coreeni care traduc tehnicile tradiționale de meșteșuguri – mediile includ ceramica, metalul și lemnul – în forme noi. Printre aceștia se numără artistul ceramic Yoon Kwang-cho, designerul de mobilier Jaeha Lee, argintarul Sungho Cho și producătorul multidisciplinar Heechan Kim, a cărui sculptură abstractă (#Untitled 15, 2023) cuprinde fragmente de lemn de frasin cusute împreună folosind sârmă delicată de cupru.

Însoțind expoziția principală Shift Craft este o expoziție mai mică, organizată la Galeria Rossana Orlandi, Shift Craft — Objet. Prezintă șase tineri meșteri coreeni, inclusiv ceramicistul Jayoung Kim și artistul de artizanat Youngah Shin. 17-23 aprilie, fuorisalone.it

Pierde

Gubi’s Under the Sun cu Tropique dining chiar

Marca daneză de mobilă Gubi, extrem de grozavă, va face furori la Bagni Misteriosi, un lido reînviat din anii 1930, atașat unui teatru de arte spectacolului. Gama de exterior Under the Sun a mărcii va fi prezentată cu piese noi lansate alături de versiuni în aer liber ale clasicelor populare, inclusiv un șezlong din lemn de iroko și măsuțe de cafea cu blat ceramic. 18-22 aprilie, gubi.com

Desacralizat

Cascades of Light, o instalație de 9 m înălțime care reinventează candelabrele bisericii

Organizat de Galerie Philia, Desacralised prezintă 20 de designeri, de la designerul de modă Rick Owens până la studioul de mobilă ucrainean Faina, în biserica desconsacrată San Vittore e 40 Martiri. Lucrările lor, toate în alb, reflectă asupra modului în care obiectele își pierd valoarea sacră.

Owens prezintă scaunul Tomb, o piesă suprarealistă realizată din marmură albă și coarne de elan, în timp ce scaunul Duzhyi al lui Faina este sculptat manual din așchii de lemn, argilă, in și alte materiale naturale, într-o tehnică folosită cândva pentru finisarea pereților în casele ucrainene. Kar Studio, cu sediul în Guangzhou, va prezenta scaunul său Oracle Bone Script, realizat din lemn, folosind o metodă antică de lac chinezesc, iar Morghen Studio din Milano va expune Cascades of Light, o instalație de 9 m înălțime care reinventează candelabrele bisericii. 18-23 aprilie, galerie-philia.com

Flora Bar

Bar Flora. o instalație de la studioul de iluminat In Common With © William Jess Laird

La wine bar Palinurobar, studioul de iluminat In Common With din Brooklyn își va prezenta gama Flora, o colaborare cu designerul de sticlărie Sophie Lou Jacobsen, într-o instalație intitulată Bar Flora. Inspirate de sticla venețiană clasică și postmodernismul jucăuș, obiectele din sticlă suflate manual, suflate cu mucegai și prăbușite vor ilumina spațiile intime ale barului. Vor debuta noi adăugări la colecția Flora, inclusiv lumini de masă portabile pentru interior/exterior, din cosin și alamă. 17-19 aprilie, incommonwith.com

Sursa – www.ft.com