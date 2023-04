Ghidul designerului de modă danez Stine Goya

“Știu că am început bine ziua dacă am găsit timp pentru înotul de dimineață. Încerc să fac o baie zilnică atât iarna cât și vara și cel mai bun loc pentru a face acest lucru este Ofelia Plads pe fața portului, care este deschis publicului și gratuit. Este locul perfect pentru a face o baie rapidă de dimineață și are cea mai bună vedere a Operei. Este, de asemenea, un loc grozav pentru plajă sau pentru a înota în orice moment al zilei, dar vara tinde să fie destul de aglomerat după-amiaza.

Stine Goya la sediul casei sale din Copenhaga cu o coafura și machiajul de la Lasse Pedersen, birourile sunt la colț de cafeneaua și parcul ei preferat.

După băutura mea, îmi este mereu poftă de cafea și nu există loc mai bun decât Kafferiet. Au mai multe locații în Copenhaga, dar eu merg adesea la cea de pe Esplanaden, chiar după colț de sediul nostru Stine Goya. Este peste drum de parcul Kastellet, care este minunat pentru o plimbare într-o zi însorită.

Inelul Cosmos la Griegst, care a făcut Goya și verighetele soțului ei © Anders Sune Berg/gratuzia lui Griegst The Sabine Marcelis Soap Table la Etage Projects, care prezintă lucrările designerilor noi și consacrați © Studio Pim Top

După pauza mea de cafea, îmi place să fac o plimbare prin centru și să vizitez câteva magazine inspirate. Două care nu mă inspiră niciodată sunt Griegst pentru bijuterii și tacâmuri și Etage Projects pentru piese de interior, design și artă. Ambele sunt la câțiva pași de casa mea și de birourile noastre. (Soțul meu) Thomas și cu mine am ales bijuteriile Griegst pentru verighetele noastre, așa că piesele lor vor avea întotdeauna o semnificație specială pentru noi, iar showroom-ul și boutique-ul lor sunt pur și simplu uluitoare – cu siguranță merită vizitat. Situată pe Borgergade, Etage Projects este o galerie cu lucrări în ediție limitată, atât ale artiștilor și designerilor renumiți, cât și celor emergenti, și este cel mai bun loc pentru a descoperi piese noi pentru casa ta.

Cel mai recent avanpost din Copenhaga al restauratorului este Maupa. . . . . . unde lui Goya îi place să se îndrepte spre pizza în stil roman

La doar cinci minute de mers pe jos de Etage Projects, pe Store Kongensgade veți găsi Maupa, o pizzerie recent deschisă de restauratorul David Fischer. Unul meu restaurant preferat din toate timpurile este primul lui David, Hos Fischer, din cartierul Østerbro, care este specializat în preparate delicioase din paste. Când am auzit că deschide o nouă pizzerie, a trebuit să o încerc și nu a dezamăgit. Nu puteți rezerva la Maupa, dar aveți mai multe șanse să obțineți o masă la prânz și merită întotdeauna așteptarea, deoarece ei fac cea mai gustoasă pizza în stil roman.

Lucrări ale artistului danez contemporan Anton Funck într-o expoziție dedicată acestuia la V1 Gallery © Jan Søndergaard/cu amabilitatea artistului și a galeriei V1

După-amiaza, mă îndreptam spre o vizită la muzeu sau galerie. Mersul meu este Galeria V1 din Meatpacking District – este la o plimbare de 10 minute cu bicicleta de centru și are întotdeauna expoziții contemporane excelent curatate de la artiști consacrați și emergenti. Meatpacking District a fost o zonă industrială, iar acum s-a dezvoltat într-un hotspot vibrant pentru galerii de artă, restaurante uimitoare și cluburi de noapte.

„Cel mai bun bar de vinuri din oraș”: Lille Blå („Little Blue”) . . . . . . unde Goya merge să exploreze vinurile naturale © Enok Holsegård (2)

Înainte de a ieși la cină sau imediat după muncă, aș putea face o oprire rapidă la Lille Blå, cel mai bun bar de vinuri din oraș. Numele înseamnă „mic albastru”, iar pereții acestui mic bar sunt complet nuanțați în cel mai frumos, profund, albastru electric, ceea ce îi conferă o atmosferă excepțională. Au o selecție grozavă de vinuri organice și naturale din Austria și am descoperit până acum câteva dintre vinurile mele preferate acolo. Personalul este extrem de prietenos și amabil pentru a vă ajuta să găsiți un vin care vă place.

Un restaurant pe care l-am descoperit recent este Juju, un local coreean care este literalmente la câțiva pași de locul unde locuiesc. Au doar câteva mese, așa că o rezervare este foarte recomandată. Meniul constă din mai multe feluri de mâncare, ceea ce este întotdeauna o experiență plăcută pentru că poți gusta o mulțime de lucruri diferite și este un cadru mult mai casual și confortabil. Puiul prăjit coreean este de moarte.

Cocktail-uri la Tata din Hotel Sanders. . . . . . care este locul preferat al lui Goya pentru băuturi la sfârșitul zilei

În cele din urmă, locul ideal pentru băuturi la sfârșitul zilei este Hotel Sanders. Este chiar lângă Kongens Nytorv și are cel mai intim cadru pentru a savura niște cocktailuri sofisticate. Barul lor de cocktail Tata este o locație minunată pentru o noapte confortabilă cu prietenii sau o întâlnire romantică. Schimbă meniul destul de regulat, dar un favorit actual este Sour Lovin’, o băutură proaspătă cu gin, lămâie și miere de salvie.

Sursa – www.ft.com