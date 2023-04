Corturile pliabile – solutia rapida pentru crearea unui adapost

Odata cu incalzirea vremii, apar si treburile de rezolvat in jurul casei. Deseori devine necesara crearea unui adapost rapid pentru unelte, sau materiale de constructii. O solutie practica si la indemana reprezinta corturile pliabile.

Corturile pliabile sunt alcatuie din schelet si prelata de acoperis, cu, sau fara pereti laterali.

Caracteristica lor principala este pliabilitatea: structura este astfel conceput, incat poate fi pliat, astfel depozitarea si transportul nu reprezinta problema. Se monteaza fara unelte, scheletul tip acordeon poate fi ridicat in doar doua minute.

Dimensiunea cea mai populara si practica este de 3x3m, dar in functie de scopul achizitionarii si spatiul avut la dispozitie, corturile pot fi achiztionate in variate dimensiuni, de la 2x2m pana la 3x6m. De exemplu, daca trebuie un cort pliabil pentru un garaj rapid, atunci cortul trebuie ales in functie de dimensiunile masinii. Daca spatiul este mic, atunci un cort 2×2 paote fi solutia ideala.

Odata achizitionat, un cort pliabil cu siguranta va fi utilizat in cele mai variate moduri, datorita avantajelor specifice, dinre care va prezentam cateva in cele ce urmeaza.

Mobilitate

Daca masina nu mai are nevoue de adapostul rapid creat, atunci cortul poate fi mutat cu usurinta deasupra locului de depozitare al lemnelui de foc de exemplu, nu trebuie carat lemnele sub adapost.

Cortul poate fi configurat oricand conform nevoilor

Daca initial era nevoie doar de un acopris, ulterior insa doriti un adapost complet inchis, puteti achizitona prelate laterale simple, sau cu usa chiar si ulterior.

Pentru ancorare puteti alege solutia in functie de natura terenului: tarusi de ancorare pentru iarba, sau greutati cu apa – daca mutati cortul pe asfalt sau beton.

Pe timpul verii un accesoriu util poate fi plasa de protectie impotriva insectelor.

Suprafata adapostului poate fi marit

Structura tip acordeon de regula nu depaseste 3x6m. Totusi, daca aveti nevoie de o spurafata protejata de intemperii mai mare de 18mp, puteti conecta mai multe corturi prin intermediul jgheaburilor de conectare.

Versatilitate

Un pavilion pentru adapost odata cumparat, cu siguranta va va surprinde prin versatilitatea sa. Il veti folosi cu usurinta la gratarul organizat cu prietenii, ca umbrela deasupra piscinei copiilor, sau – de ce nu – pentru a crea un adapost la pescuit pe malul lacului, stim doar, ca ce ne este destinat, va fi si implinit cu siguranta.