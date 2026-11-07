În România, poți obține venituri fără să lucrezi zilnic pentru fiecare încasare din dividende, chirii sau produse digitale create de tine. Ai nevoie de bani pentru acțiuni, de o locuință pentru chirie sau de timp pentru a crea produsul; nu există o sumă minimă ori un câștig sigur pentru toate cele trei variante.

„Pasiv” nu înseamnă lipsit de muncă. Acțiunile trebuie urmărite, locuința administrată, iar cumpărătorii unui produs digital pot avea întrebări. Banii care îți rămân depind și de taxe, costuri și perioadele în care nu încasezi nimic.

Cu ce începi și ce poate opri încasările

Dividende: cumperi acțiuni și poți primi o parte din profit dacă firma hotărăște să o plătească. Ai nevoie de bani pentru acțiuni și poți avea comisioane. Firma poate să nu plătească dividende, iar acțiunile pot pierde din valoare.

cumperi acțiuni și poți primi o parte din profit dacă firma hotărăște să o plătească. Ai nevoie de bani pentru acțiuni și poți avea comisioane. Firma poate să nu plătească dividende, iar acțiunile pot pierde din valoare. Chirie: ai nevoie de o locuință pe care o poți închiria sau de bani ca să cumperi una. Pregătirea locuinței, reparațiile, asigurarea și comisioanele pot costa înainte ori după prima încasare. Poți rămâne fără chiriaș sau chiria poate să nu fie plătită.

ai nevoie de o locuință pe care o poți închiria sau de bani ca să cumperi una. Pregătirea locuinței, reparațiile, asigurarea și comisioanele pot costa înainte ori după prima încasare. Poți rămâne fără chiriaș sau chiria poate să nu fie plătită. Produs digital: creezi, de pildă, o carte electronică pe care o poți vinde de mai multe ori. Investești timp înainte de prima vânzare și poți plăti pentru programe, platformă, încasarea plăților și promovare. Numărul cumpărătorilor nu este garantat.

Nu există un număr fix de ore de administrare. La acțiuni urmărești investiția și plățile, la chirie te ocupi de locuință când este nevoie, iar la produsul digital poți răspunde clienților, face actualizări și continua promovarea.

Ce faci pentru fiecare variantă

Pentru dividende, pașii sunt:

Stabilești câți bani poți ține investiți și ce pierdere ai putea suporta. Verifici prețul acțiunilor și costul cumpărării, apoi alegi ce cumperi. Urmărești dacă firma hotărăște să împartă profitul și verifici separat dacă veniturile tale ajung la pragul contribuției la sănătate.

Pentru o chirie obișnuită din locuința personală, pașii sunt:

Stabilești chiria și costurile locuinței, apoi închei contractul. Înregistrezi contractul și modificările lui la ANAF în cel mult 30 de zile. Folosești formularul C168 și o copie a contractului; le poți trimite și prin Spațiul Privat Virtual. Verifici cine plătește impozitul. Dacă chiriașul este o persoană fizică fără obligația de a ține contabilitate, declari și plătești impozitul prin Declarația unică până la 25 mai a anului următor. Dacă este o firmă sau altă entitate care ține contabilitate, aceasta reține impozitul când plătește chiria.

Regula de înregistrare a contractului pentru închirierea obișnuită nu se aplică la fel arendării și închirierii turistice a camerelor. Ghidul ANAF explică formularul C168 și felul în care se plătește impozitul după tipul chiriașului.

Pentru un produs digital, pașii sunt:

Verifici ce vinzi: o operă originală creată de tine, un serviciu sau un produs cumpărat pentru revânzare. Calculul taxelor pentru drepturi de autor nu se aplică automat oricărui curs, șablon ori abonament. Înaintea unei vânzări organizate ca activitate economică, verifici forma de organizare și autorizarea cerute pentru activitate. Stabilești cum livrezi produsul, ce costuri îți oprește platforma și cine are obligațiile legate de taxe. Pentru anumite servicii electronice vândute consumatorilor din alte țări ale Uniunii Europene, pragul de 10.000 de euro poate schimba țara în care se datorează TVA.

Câți bani rămân după impozit

La acțiuni cumpărate cu 300.000 de lei, un randament brut presupus de 5% ar aduce 15.000 de lei dividende într-un an. Pentru dividendele distribuite de la 1 ianuarie 2026, firma reține un impozit de 16%, adică 2.400 de lei în exemplu. Rămân 12.600 de lei după impozit, echivalentul unei medii de 1.050 de lei pe lună, nu al unei plăți lunare promise. Calculul nu cuprinde comisioanele, posibila contribuție la sănătate ori o scădere a prețului acțiunilor. Dividendele interimare distribuite în 2025 au rămas la cota de 10%.

La o chirie obișnuită de 1.500 de lei pe lună, plătită în toate cele 12 luni, încasarea ar fi 18.000 de lei. Din această sumă se scad 20% numai pentru calculul taxei: venitul impozabil devine 14.400 de lei. Impozitul de 10% este 1.440 de lei, astfel că rămân 16.560 de lei înainte de costurile reale și de posibila contribuție la sănătate. Cei 20% scăzuți la calcul nu sunt o cheltuială pe care proprietarul trebuie să o fi făcut și nici bani încasați în plus.

Dacă un produs digital original aduce, de exemplu, 10.000 de lei din drepturi de autor, calculul obișnuit scade 40% pentru stabilirea venitului impozabil. Acesta este de 6.000 de lei, iar impozitul de 10% este 600 de lei. Din încasare rămân 9.400 de lei înainte de comisioane, promovare și eventualele contribuții. Acest calcul nu se folosește automat pentru un produs revândut sau pentru un serviciu.

Când se adaugă contribuția la sănătate

Pentru veniturile din 2026, se adună veniturile relevante pentru contribuția la sănătate, numită CASS. În acest calcul intră dividendele plătite după scăderea impozitului reținut, venitul net fiscal din chirie și venitul net fiscal din drepturi de autor, alături de alte venituri relevante pe care persoana le poate avea. ANAF arată pragurile și sumele CASS pentru 2026:

Sub 24.300 de lei: nu se datorează CASS pentru aceste venituri dacă totalul nu este ridicat de alte venituri relevante.

nu se datorează CASS pentru aceste venituri dacă totalul nu este ridicat de alte venituri relevante. De la 24.300 de lei până sub 48.600 de lei: CASS este 2.430 de lei.

CASS este 2.430 de lei. De la 48.600 de lei până sub 97.200 de lei: CASS este 4.860 de lei.

CASS este 4.860 de lei. De la 97.200 de lei: CASS este 9.720 de lei.

Dacă aceeași persoană ar avea toate cele trei încasări din exemple, veniturile luate în calcul pentru CASS ar fi 12.600 de lei din dividende, 14.400 de lei din chirie și 6.000 de lei din drepturi de autor. Totalul de 33.000 de lei trece primul prag, deci CASS ar fi 2.430 de lei, presupunând că nu există alte venituri relevante. După cele trei impozite pe venit și această contribuție, din încasările de 43.000 de lei ar rămâne 36.130 de lei înainte de comisioane, reparații, promovare și alte costuri plătite efectiv.

O lună fără chiriaș schimbă calculul: la aceeași chirie de 1.500 de lei, încasarea anuală ar coborî la 16.500 de lei, iar după impozitul pe chirie ar rămâne 15.180 de lei. Dacă restul exemplului rămâne neschimbat, totalul după impozite și CASS ar fi 34.750 de lei, tot înainte de costurile reale. O reparație sau un comision se scade apoi din banii rămași, la valoarea plătită.

Pentru drepturile de autor se verifică separat contribuția la pensie, numită CAS. Ea poate apărea când veniturile nete din această categorie ajung la cel puțin 48.600 de lei în 2026; cota este 25%, iar al doilea prag este 97.200 de lei. Salariații și pensionarii nu datorează CAS pentru aceste venituri. În exemplul cu 6.000 de lei venit net din drepturi de autor, pragul nu este atins dacă nu există alte venituri din aceeași categorie care trebuie adunate.

Impozitul pe dividendele plătite de o firmă românească este reținut de firmă. Pentru drepturi de autor plătite de o firmă sau de altă entitate care ține contabilitate, aceasta reține de regulă impozitul, iar autorul nu depune Declarația unică pentru acel impozit; contribuțiile se verifică separat. Când autorul trebuie să declare el venitul, termenul pentru veniturile din 2026 este 25 mai 2027.

Cum compari banii care îți rămân

Notezi ce pui la început: banii pentru acțiuni, locuința sau timpul și cheltuielile necesare creării produsului. Estimezi numai încasările posibile. La chirie iei în calcul lunile neplătite, iar la dividende și produse digitale nu presupui că încasarea dintr-un an se repetă. Scazi impozitul potrivit tipului de venit și verifici veniturile adunate pentru CASS. La drepturi de autor verifici și CAS. Scazi costurile plătite efectiv: comisioane, reparații, asigurare, programe sau promovare, după caz. Ții separat și timpul necesar după prima încasare.

Venitul impozabil nu este același lucru cu banii păstrați. O chirie neplătită nu intră în cont, iar un dividend încasat nu acoperă neapărat pierderea făcută dacă acțiunile sunt vândute mai ieftin.

Întrebări frecvente

Cât trebuie investit pentru 1.000 de lei pe lună din dividende?

Nu există o sumă sigură. La randamentul brut presupus de 5% și impozitul de 16%, ar fi nevoie de aproximativ 285.714 lei pentru 12.000 de lei pe an după impozitul pe dividende, înainte de comisioane și eventualul CASS. Este o medie calculată, nu o plată lunară garantată.

Închirierea pe termen scurt se taxează la fel ca o chirie obișnuită?

Nu. În 2026, pentru închirierea pe termen scurt a cel mult șapte camere din locuințe personale, venitul impozabil se calculează după scăderea a 30% din încasare, iar impozitul este 10% din ce rămâne. Peste șapte camere, veniturile intră la activități independente.

Pot vinde printr-o platformă o carte electronică scrisă de mine?

Da. ANAF arată că vânzarea unei cărți create de autor printr-o platformă nu schimbă, doar prin acest fapt, încadrarea venitului la drepturi de autor. Pentru alte produse contează ce a fost creat și ce drepturi sunt vândute.

Poate cumpărătorul cere banii înapoi pentru un produs digital?

La cumpărarea de la un comerciant există, în principiu, un drept de retragere în 14 zile. Pentru conținutul digital livrat înainte de expirarea termenului, dreptul se pierde numai dacă cumpărătorul a acceptat expres începerea livrării, a confirmat că pierde dreptul de retragere și a primit confirmarea cerută de lege.

Surse verificate la 7 noiembrie 2026: Legea nr. 141/2025; materialele ANAF despre CASS, chirii și drepturi de autor; răspunsul ANAF despre vânzarea unei cărți online; OUG nr. 44/2008; OUG nr. 34/2014; Comisia Europeană privind TVA pentru comerțul electronic; Bursa de Valori București privind dividendele și riscurile investițiilor.