Călătorii cu autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București și Ilfov plătesc în continuare 3 lei pentru 90 de minute, deși Remus Borza, reprezentant al administratorului judiciar al Societății de Transport București (STB), a propus creșterea prețului la 5 lei. Propunerea făcută publică la 5 noiembrie 2026 nu are o dată de aplicare.

Pentru un călător, diferența ar fi de 2 lei la fiecare bilet cumpărat separat. Declarația lui Borza nu schimbă însă prețul: regulile pentru transportul din București și Ilfov prevăd că tariful este stabilit de autoritatea care contractează serviciul, nu de STB sau de administratorul său judiciar. O modificare trebuie să treacă prin procedura de aprobare a tarifelor.

Cât costă acum biletele și abonamentele

Lista publicată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) cuprinde aceste prețuri pentru transportul metropolitan:

O călătorie valabilă 90 de minute: 3 lei.

Două călătorii: 6 lei.

Zece călătorii: 25 de lei.

Abonamentul pe o lună: 80 de lei.

Abonamentul pe o lună, împreună cu metroul: 140 de lei.

De pildă, pentru 40 de călătorii într-o lună, cumpărate separat la tariful actual, costul este de 120 de lei. Patru pachete de câte zece călătorii costă 100 de lei, iar abonamentul metropolitan lunar costă 80 de lei. La un preț de 5 lei pentru un bilet separat, aceleași 40 de călătorii ar costa 200 de lei; acesta este doar un calcul pentru propunerea privind biletul, nu un nou tarif pentru abonament.

În vara anului 2021, prețul unei călătorii a crescut ultima oară: era 1,3 lei și a ajuns la 3 lei. Abonamentele și pachetele de călătorii au propriile tarife, astfel că scumpirea propusă pentru bilet nu stabilește automat cât ar costa și acestea.

Gratuitățile sunt și ele vizate de propunere

Borza a vorbit și despre reducerea gratuităților. Pentru pensionari, propunerea sa ar păstra gratuitatea celor cu venituri de cel mult 3.000 de lei. Este o măsură propusă, nu o schimbare aplicată deja călătorilor.

Vasile Petrariu, președintele Sindicatului Transportatorilor din București, a afirmat că valoarea unei călătorii depășește 10 lei și a estimat că între 10% și 20% dintre călători circulă fără să plătească. Suma de peste 10 lei invocată de sindicalist se referă la costul serviciului, nu la tariful aprobat pentru pasageri. Relatarea leagă suma de estimarea privind călătoriile neplătite, dar nu publică formula, datele sau un calcul TPBI care să o susțină, iar în relatarea AGERPRES Borza spune doar că biletul ar trebui să reflecte costul real al călătoriei.

Ce trebuie să se întâmple înainte de un tarif nou

STB este în procedură de insolvență, sub supravegherea unui consorțiu format din Euro Insol, Turmac Insolvency și Ceres Insolv. Borza reprezintă Euro Insol. În acest cadru sunt discutate schimbări ale cheltuielilor și veniturilor companiei, dar administratorul judiciar nu poate majora singur prețul biletului.

Regulile TPBI prevăd etape pentru stabilirea sau modificarea tarifelor și permit autorității să ceară date suplimentare operatorului. Decizia privind un nou preț revine autorităților din sistemul de transport București-Ilfov și municipalității. Pentru propunerea de 5 lei nu a fost anunțată o dată de la care călătorii ar urma să plătească mai mult.

Borza a indicat 12 noiembrie 2026 pentru întocmirea listei preliminare a sumelor cerute de creditorii STB și 17 noiembrie pentru adunarea creditorilor. Acestea sunt etape ale insolvenței, nu date de intrare în vigoare a unui nou tarif.

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