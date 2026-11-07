Casa Verde Fotovoltaice poate acoperi cel mult 30.000 de lei pentru panouri și baterie, dacă plătești cel puțin 3.000 de lei din banii tăi. Pentru cerere îți trebuie actul de identitate, certificatele fiscale și actele casei, dar la 7 noiembrie 2026 AFM nu afișează o sesiune pentru înscrierea de noi beneficiari.

Când poți depune cererea pentru panouri

Pentru persoanele fizice, cea mai recentă sesiune Casa Verde Fotovoltaice a început pe 27 septembrie 2024 și s-a încheiat pe 8 octombrie 2024. Fiecare regiune a avut o zi. AFM nu a anunțat o dată pentru o nouă sesiune de panouri, nici pentru 2027. Regulile de mai jos te ajută să verifici ce ar fi trebuit să pregătești potrivit ghidului aplicabil sesiunilor începute din 2024; pentru o viitoare înscriere va trebui verificat ghidul acelei sesiuni.

Între 20 și 25 noiembrie 2026 este anunțată depunerea cererilor pentru un program separat, destinat bateriilor pentru prosumatori, nu panourilor noi. Acolo sprijinul poate acoperi cel mult 75% din proiect, fără să treacă de 15.000 de lei, cu TVA inclusă.

Verifici dacă tu și casa vă încadrați

Ghidul Casa Verde Fotovoltaice cere să bifezi toate condițiile care ți se aplică:

Ai domiciliul sau rezidența permanentă în România, locuiești la adresa proiectului și nu ai datorii restante la bugetul de stat sau la cel local.

Ești proprietarul construcției. Dacă panourile vor fi montate pe teren, ești proprietarul terenului sau ai drept de folosință asupra lui.

Construcția este locuință ori anexă, nu se află în litigiu, iar dreptul tău de proprietate nu este înscris doar provizoriu.

La adresă nu este sediul unei firme și nu se desfășoară activitate economică sau profesională. Dacă există o astfel de activitate, poți fi eligibil numai dacă dovedești că are contor separat.

Nu ai beneficiat și nu urmează să beneficiezi de o altă finanțare AFM aprobată pentru panouri. Această regulă îi privește și pe coproprietarii imobilului înscris în aceeași carte funciară.

Un bloc sau alt imobil cu proprietăți comune și mai mult de două locuințe individuale nu intră în acest program. Finanțarea pentru panouri din sesiunile începute în 2024 cere un sistem de cel puțin 3 kW și o baterie de stocare de cel puțin 5 kWh: panourile fără baterie sau bateria fără panouri nu alcătuiesc proiectul cerut de acest ghid.

Ce acte pregătești și cât timp le poți folosi

Pentru persoana fizică, lista din ghid este:

Actul de identitate valabil.

Certificatul fiscal de la ANAF, pentru datoriile la bugetul de stat.

Certificatul fiscal de la primăria de domiciliu, pentru datoriile locale.

Extrasul de carte funciară al construcției, care arată dreptul asupra casei.

Extrasul de carte funciară al terenului, dacă panourile se montează pe teren.

Copia cărții funciare colective, dacă imobilul are și proprietăți comune.

Fiecare extras de carte funciară cerut trebuie să fie emis cu cel mult 60 de zile înainte de înscriere. Conform articolelor 158 și 159 din Codul de procedură fiscală, poți folosi certificatul ANAF cel mult 90 de zile după ce a fost eliberat, dacă nu ai pe cont propriu o activitate economică sau o profesie liberală; altfel, îl poți folosi cel mult 30 de zile. Certificatul fiscal local este valabil 30 de zile de la emitere.

Dacă autoritatea ți-a emis un act electronic, încarci fișierul primit, nu fotografia sau scanul lui. Verifică actele înainte de trimitere: după ce aplicația îți dă numărul de înregistrare, nu mai poți schimba, înlocui sau șterge fișierele.

Cât primești și cât plătești

AFM poate acoperi cel mult 30.000 de lei, iar tu plătești cel puțin 3.000 de lei. În suma acceptată pot intra panourile, bateria, montajul, punerea în funcțiune și TVA aferentă. Ghidul permite și extinderea unui sistem de panouri plătit anterior din banii tăi, dacă noul proiect respectă cerințele programului.

La un proiect cu cheltuieli acceptate de 33.000 de lei, de exemplu, 30.000 de lei pot veni de la AFM și 3.000 de lei îi plătești tu. La o factură de 40.000 de lei pentru cheltuieli acceptate, plafonul AFM rămâne 30.000 de lei: plătești cei 3.000 de lei obligatorii, plus diferența de 7.000 de lei peste pragul de 33.000 de lei, adică 10.000 de lei în total. Orice lucrare sau echipament care nu intră între cheltuielile acceptate se plătește separat, din banii tăi.

AFM plătește partea sa prin instalatorul validat, nu îți dă un avans și nu achită facturi de avans. Factura trebuie să arate separat suma suportată de AFM.

Pașii de la înscriere până la montaj

După deschiderea unei sesiuni de panouri, potrivit regulilor folosite din 2024, urmezi acești pași:

Îți faci cont în aplicația AFM și încarci cererea și actele. Poți depune o singură cerere, pentru un singur imobil. Verifici dacă ai primit număr de înregistrare. Acesta confirmă depunerea, nu aprobarea banilor. După publicarea listei solicitanților aprobați, alegi în aplicație un instalator validat. Alegerea instalatorului, verificarea actelor și stabilirea rezultatului trebuie să se încheie în cel mult 90 de zile de la publicarea listei. Instalatorul îți verifică dosarul în cel mult 30 de zile de când l-ai ales, fără să depășească termenul total de 90 de zile. Îți poate cere clarificări o singură dată; ai cel mult 10 zile să răspunzi în aplicație. Actele lipsă ori expirate și lipsa răspunsului pot duce la respingere. După aprobare, instalatorul montează sistemul și se obține certificatul de racordare. Ca persoană fizică, nu semnezi un contract separat de finanțare cu AFM.

Termenul obișnuit pentru montaj și certificatul de racordare este de cel mult 12 luni de la publicarea listei solicitanților aprobați. Ordinul nr. 405/2025 permite ca termenul pentru proiectele aprobate în 2024 și aflate în implementare să ajungă la 18 luni dacă certificatul de racordare a fost cerut în termenul inițial. Dosarul poate fi transferat la alt instalator de cel mult două ori, cu cel mult șase luni în plus pentru fiecare transfer.

După emiterea certificatului de racordare, AFM urmărește proiectul timp de un an. În această perioadă, păstrezi actele, menții sistemul în funcțiune și permiți verificările.

Ce faci dacă dosarul este respins

Instalatorul trebuie să îți comunice de ce a respins dosarul sau a refuzat montajul. Dacă te afli încă în cele 90 de zile, poți alege alt instalator validat. Ai și 30 de zile de la publicarea listei celor respinși ca să depui în aplicație o contestație motivată, semnată de mână sau cu semnătură electronică calificată.

Pentru o problemă tehnică a aplicației, poți înregistra o sesizare în AFM ServiceDesk după autentificare. Poți atașa capturi și documente, apoi poți urmări acolo răspunsul.

Întrebări frecvente

Pot aplica dacă locuința are ipotecă?

Da. Ghidul permite ipoteca imobiliară.

Pot extinde panourile cumpărate din banii mei?

Da, dacă extinderea respectă cerințele pentru sistemul finanțat, inclusiv panourile de minimum 3 kW și bateria de minimum 5 kWh.

Cine depune cererea dacă proprietarul casei este minor?

Înscrierea o face reprezentantul legal. Sunt necesare actul minorului, actul reprezentantului și dovada dreptului de reprezentare, după caz.

Îmi trebuie certificatul de racordare la înscriere?

Nu se află pe lista actelor de înscriere. Trebuie însă obținut până la încheierea proiectului.

Pot contesta decizia primită după respingere?

Contestația se depune în aplicația AFM în cele 30 de zile de la publicarea listei celor respinși. Decizia asupra contestației poate fi atacată și în instanța de contencios administrativ.

Surse verificate la 7 noiembrie 2026: Ghidul de finanțare Casa Verde Fotovoltaice, modificat prin Ordinul nr. 2.045/2024 și Ordinul nr. 405/2025; Codul de procedură fiscală; lista sesiunilor, instrucțiunile și serviciul de asistență ale Administrației Fondului pentru Mediu; comunicatul AFM despre sesiunea din 2024; anunțul Ministerului Mediului despre programul pentru stocare.