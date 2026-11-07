Dacă nu poți plăti factura la curent sau gaze, verifică datoria și cere în scris furnizorului o soluție de plată. Pentru o locuință, furnizarea nu poate fi oprită pentru neplată fără un preaviz care lasă cel puțin 15 zile până la întrerupere; dacă factura este greșită, contest-o în cel mult 30 de zile de la emitere.

Ce faci de la prima factură restantă

Verifică suma datorată, facturile incluse și data scadentă din contract. Nu există un număr de zile după scadență în care poți lăsa factura neplătită fără ca furnizorul să înceapă procedura. Dacă suma este greșită, contestă factura în scris în cel mult 30 de zile de la emitere. Spune ce factură, consum sau sumă contești și păstrează dovada trimiterii. Cere în scris plata în rate sau o altă soluție de plată. Trece în cerere codul de client, locul de consum, datoria și suma pe care o poți plăti lunar. Păstrează răspunsul furnizorului. Dacă ai venituri mici sau ai nevoie de alimentare continuă cu electricitate din motive medicale, pregătește dovezile și cere drepturile care ți se aplică. Cererea de ajutor și cea de plată în rate sunt demersuri diferite. Dacă primești preaviz, verifică suma și data din el. Trimite imediat furnizorului contestația, cererea de rate sau dovada plății, după situație, și cere confirmarea primirii. Dacă furnizorul nu respectă un drept ori nu răspunde reclamației, adresează-te ANRE. Trimite și răspunsul furnizorului sau dovada că i-ai scris mai întâi.

Pentru cererea către furnizor, pregătește factura și datele contractului. Adaugă documentele de venit sau medicale dacă pe ele se bazează cererea ta. Plata unei părți din datorie, fără un acord scris pentru rest, nu îți garantează oprirea procedurii.

La curent poți cere plata în rate

După scadență, furnizorul poate începe demersurile pentru oprirea curentului. Pentru clienții casnici, regulamentul ANRE cere un preaviz trimis cu cel puțin 15 zile înainte de întrerupere. Preavizul este un document separat și trebuie să arate datoria, termenul de plată, data estimată a opririi și costul estimat al întreruperii și reluării.

Dacă ești client vulnerabil, ai dreptul să ceri împărțirea facturii în plăți pe cel puțin trei luni sau pe perioada convenită cu furnizorul. De pildă, o factură de 600 de lei împărțită în trei tranșe egale înseamnă 200 de lei pe lună, dacă acesta este graficul stabilit. Exemplul nu include alte datorii ori costuri.

Mai există o regulă pentru o factură care acoperă o perioadă mai lungă decât cea prevăzută în contract sau de reglementări. Furnizorul trebuie să împartă suma în rate egale, care se plătesc într-un interval cel puțin la fel de lung ca perioada facturată. În cerere, indică lunile cuprinse în factură și cere graficul de plată.

Poți scrie astfel: „Solicit plata în rate a facturii cu numărul [număr], pentru locul de consum [adresă și cod de client]. Datoria este de [sumă] lei, iar eu pot plăti [sumă] lei lunar. Vă rog să îmi comunicați în scris graficul de plată.” Dacă invoci dreptul unui client vulnerabil sau o perioadă de facturare prea lungă, spune acest lucru în aceeași cerere și atașează dovezile.

La gaze, planul de plată se negociază

Și la gaze, furnizorul poate începe procedura după scadență. Trebuie să trimită gratuit un preaviz, iar pentru clientul casnic acesta lasă cel puțin 15 zile calendaristice până la întrerupere. Documentul trebuie să arate cauza, data de la care furnizorul poate cere oprirea, tariful de reluare și garanția, dacă este cerută.

Cere în scris un alt mod de plată sau un plan în rate și arată cât poți achita lunar. Furnizorul poate negocia, dar nu este obligat să accepte orice propunere; perioada depinde de datorie și de puterea ta de plată. Dacă refuză, cere răspunsul în scris și urmărește termenul din preaviz. Refuzul unui plan propus de tine nu oprește singur procedura.

Factura greșită se contestă înainte de întrerupere

La curent și la gaze, trimite contestația furnizorului în cel mult 30 de zile de la emiterea facturii. Furnizorul trebuie să îți comunice rezultatul verificării înainte să poată cere întreruperea pentru factura contestată. Dacă factura este corectă și rămâne neachitată, procedura poate continua; dacă factura de gaze este greșită, se emite una corectată, cu termenul de plată mutat.

Poți scrie: „Contest factura cu numărul [număr], emisă la [data], pentru locul de consum [adresă și cod de client]. Contest [suma sau consumul] deoarece [motivul]. Vă rog să verificați factura și să îmi comunicați rezultatul în scris.” Păstrează factura, cererea și dovada trimiterii. Dacă ai mai multe facturi restante, indică exact pe care o contești: reclamația nu șterge celelalte datorii.

Dacă ai primit deja preaviz, compară datele lui cu facturile și cu plățile făcute. La curent, verifică suma, termenul, data estimată a opririi și costurile; la gaze, verifică și tariful de reluare și garanția cerută. Dacă ai plătit după primirea preavizului, trimite dovada furnizorului și cere confirmarea stingerii datoriei și anularea solicitării de întrerupere.

Clientul vulnerabil are protecție la curent

Legea nr. 123/2012 interzice deconectarea clienților vulnerabili de la rețeaua electrică, inclusiv în situații de criză energetică. Vulnerabilitatea poate avea legătură cu venitul, vârsta, sănătatea sau izolarea față de sursele de energie. Protecția nu anulează datoria. Pentru gaze, aceste reguli nu stabilesc o interdicție generală de întrerupere iarna.

Dacă te bazezi pe venituri mici, pregătește documentele de venit și depune la primărie cererea pentru ajutorul care ți se aplică. Dacă o persoană din locuință depinde de aparate electrice pentru a rămâne în viață, depune documentele medicale la furnizor. Pentru ca operatorul să înregistreze locul de consum ca instalație specială, este necesară o confirmare de la medicul specialist, vizată de medicul de familie.

După înregistrare, operatorul trebuie să facă pași ca să nu se ajungă la deconectare, să se ocupe mai întâi de întreruperile neplanificate și să pună la dispoziție o sursă în plus și un număr de telefon pentru urgențe. Trimite actele înainte să apară o restanță sau imediat ce apare problema, nu doar după ce primești preavizul.

Ajutorul pentru încălzire se cere la primărie

Pentru sezonul rece, de la 1 noiembrie 2026 până la 31 martie 2027, poți cere ajutor pentru un singur sistem de încălzire. Venitul mediu net lunar trebuie să fie de cel mult 1.386 de lei pe membru de familie sau de cel mult 2.053 de lei dacă locuiești singur. La primăria de care ține locuința se duc cererea și declarația, fie personal, fie prin asociația de proprietari. Ele pot fi trimise și electronic, dacă primăria are un sistem pentru asta.

Pregătește actele de identitate, documentele de venit, dovada locuinței și factura. În cerere se trec membrii familiei, veniturile, bunurile deținute, furnizorul, codul de client și locul de consum. Pentru încălzirea cu electricitate, primăria face și o verificare la locuință în cel mult 15 zile lucrătoare.

Legea nr. 226/2021 stabilește un procent al ajutorului între 10% și 100%, în funcție de venit. Procentul se aplică unei valori de referință pentru felul de încălzire folosit, apoi ajutorul este limitat la consumul lunar facturat. Valoarea de referință nu poate fi sub 250 de lei pe lună pentru gaze și sub 500 de lei pentru electricitate; nu sunt sume primite automat.

De exemplu, la un venit lunar de 200 de lei pentru o persoană singură, procentul este 100%. Dacă factura pentru încălzirea cu gaze este de 200 de lei, calculul pornește de la o valoare de referință de cel puțin 250 de lei: 100% înseamnă cel puțin 250 de lei, dar ajutorul pentru acea lună este limitat la factura de 200 de lei. Nu poate rămâne o diferență de încasat din acest calcul.

Cererile pentru sezon se depun, de regulă, până la 15 octombrie. Dacă depui cererea până pe 20 ale unei luni, dreptul poate începe din acea lună; după 20, începe din luna următoare. Astfel, o cerere depusă până pe 20 noiembrie poate aduce ajutor pentru noiembrie, dacă sunt îndeplinite condițiile.

Separat, suplimentul pentru energie se acordă tot anul: 10 lei pe lună pentru gaze și 30 de lei pentru electricitate, ori 70 de lei dacă electricitatea este singura sursă de energie. Plata merge către furnizor și nu poate depăși consumul facturat.

Sprijinul de 50 de lei este doar pentru curent

OUG nr. 35/2025 prevede până la 31 decembrie 2026 un sprijin de 50 de lei pentru factura lunară de electricitate, la un singur loc de consum. Îl poate cere persoana singură cu venit net lunar de cel mult 1.940 de lei sau familia cu venit net lunar de cel mult 1.784 de lei pe membru. Cererea se depune în aplicația EPIDS, inclusiv cu ajutorul poștei sau al primăriei; sprijinul se folosește numai pentru factura locului de consum aprobat.

La o factură de curent de 200 de lei, de exemplu, sprijinul de 50 de lei lasă 150 de lei de plătit, dacă cererea este aprobată și sprijinul este folosit pentru acea factură. Cei 50 de lei nu sunt bani care pot fi cheltuiți în alt scop. Nici acest sprijin, nici ajutorul pentru încălzire nu șterg automat o restanță mai veche.

Dacă furnizarea a fost oprită, ceri reluarea

Nu există un preț unic de reconectare pentru toată țara. La curent, pot fi de achitat datoria, costurile întreruperii și reluării și, dacă este cazul, o garanție; costurile estimate ale serviciilor trebuie să apară în preaviz. Operatorul reconectează locul de consum după ce furnizorul confirmă îndeplinirea obligațiilor de plată care au dus la deconectare.

La gaze se pot adăuga datoriei dobânzile prevăzute în contract, tariful de reluare și, dacă este cazul, garanția. Trimite solicitarea de reluare împreună cu dovezile plății integrale, ale achitării tarifului și ale garanției cerute. Operatorul trebuie să reia alimentarea în cel mult 24 de ore de la solicitarea completă, dacă are acces la instalație.

Întrebări frecvente

Pot fi limitate gazele înainte să fie oprite?

Da, dacă limitarea este posibilă tehnic. Furnizorul trebuie să trimită un preaviz cu cel puțin trei zile calendaristice înainte.

Cum se calculează venitul pentru sprijinul de 50 de lei?

Pentru salarii se folosește media ultimelor șase luni raportate, iar pentru pensii, venitul din luna anterioară cererii. Unele venituri, inclusiv cele din activități independente și investiții, se iau din anul anterior și se împart la 12.

Până când se depune cererea pentru sprijinul de 50 de lei?

Cererea poate fi încărcată în EPIDS până în ultima zi a lunii. Dacă o depui pe hârtie la poștă sau la primărie, aceasta trebuie introdusă în aplicație până la sfârșitul aceleiași luni.

Cât durează răspunsul ANRE la o reclamație?

Mai întâi te adresezi furnizorului. ANRE are un termen obișnuit de 30 de zile de la înregistrarea reclamației, care poate fi prelungit cu încă 30 de zile dacă ești anunțat.

Surse verificate la 7 noiembrie 2026: regulamentele ANRE pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale și regulile privind facturile contestate; Legea nr. 123/2012; Legea nr. 226/2021 și normele ei de aplicare; OUG nr. 35/2025 și ordinul privind EPIDS; standardul ANRE pentru distribuția energiei electrice; procedura ANRE pentru petiții; Instituția Prefectului, Județul Mureș.