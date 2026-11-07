Cumpărătorii care au ales ratele la eMAG, companie condusă de Tudor Manea, nu au plătit toată comanda în ziua reducerilor. La ediția Black Friday din 6 noiembrie 2026, una din trei comenzi a fost achitată în rate fără dobândă, iar valoarea tuturor comenzilor a ajuns la 1,041 miliarde de lei, potrivit datelor comunicate de companie.

Proporția se referă la numărul comenzilor, nu la o treime din banii cheltuiți. Pentru cumpărător, plata în rate împarte prețul în mai multe plăți; nu micșorează prețul produsului. Costul final depinde de varianta de plată aleasă.

Cât costă plata în rate fără dobândă

Pentru Black Friday 2026, eMAG a anunțat că persoanele care îndeplinesc condițiile serviciului său de plată eMAG Wallet pot împărți cumpărăturile în 12 rate fără dobândă și fără costuri suplimentare. Limita anunțată pentru acest serviciu a fost de 10.000 de lei pentru fiecare client eligibil.

O altă variantă anunțată a fost plata prin cardurile de credit ale băncilor partenere, în cel mult 36 de rate fără dobândă. Numărul de rate și condițiile depind de cardul folosit, astfel că această limită nu se aplică automat fiecărei comenzi.

Diferența se vede în oferta cardului de cumpărături eMAG de la Raiffeisen Bank, consultată la 7 noiembrie 2026. Banca afișează până la 24 de rate fără dobândă pentru cumpărăturile la eMAG, dar și o variantă de până la 60 de rate cu dobândă redusă. Pentru plățile la comercianți indică un comision de 0%. Separat, exemplul de credit prezentat de bancă, pentru 5.367 de lei rambursați în 12 luni, folosește o dobândă fixă de 26% și un cost anual total de 33,37%. Acest exemplu nu este costul tuturor cumpărăturilor făcute în rate la eMAG.

Plata în rate era răspândită și în 2025

La ediția Black Friday din 2025, aproape 34% dintre comenzile eMAG au fost achitate în rate, potrivit companiei. O treime dintre comenzile plătite astfel au folosit serviciul MyWallet cu dobândă zero. Acea treime privea numai comenzile în rate, nu toate comenzile din acea zi.

Valoarea comenzilor din 2025 a depășit 986 de milioane de lei. Pentru ediția din 2026, eMAG a comunicat o valoare de 1,041 miliarde de lei, cu 55 de milioane de lei mai mare. Compania a raportat 4,1 milioane de produse comandate de peste 714.000 de clienți, față de 3,5 milioane de produse și peste 702.000 de clienți cu un an înainte. Numărul produselor nu este numărul comenzilor.

Ce sumă rămâne de plătit după cumpărare

Cumpărătorii care au ales Wallet au de urmărit ratele din planul acceptat la plată. Cei care au folosit un card de credit au de verificat planul de rate și condițiile băncii, deoarece oferta cu dobândă zero și cea cu dobândă redusă nu au același cost.

În ambele cazuri, suma totală de achitat și datele plăților se găsesc în condițiile variantei alese la cumpărare. Valoarea de 1,041 miliarde de lei arată cât au însumat comenzile făcute la eMAG în ziua de Black Friday, nu cât au de rambursat cumpărătorii care au ales ratele.