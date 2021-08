Care model de telefon Xiaomi este mai potrivit pentru tine?

Xiaomi are, în 2021, o poziție de piață bine consolidată. A preluat o parte foarte importantă din piața din Europa, egalând branduri precum Huawei și Samsung. Compania a reușit să facă acest lucru prin prețuri competitive, deschiderea de zeci de magazine fizice și prin raportul calitate-preț pe care aceste telefoane îl oferă. Asta înseamnă că există multe posibilități dacă doriți să cumpărați un telefon Xiaomi în 2021. Xiaomi are un catalog de telefoane mobile care se adresează tuturor. Pe lângă modelele de intrare care pot fi cumpărate cu 100 de euro (și nu cu mult mai mult de 200), are și telefoane care cu 300 sau 400 de euro oferă caracteristici care pe hârtie sunt la fel de bune ca și a flagship-urilor competiției. Și pentru 500 sau 600 de euro, puteți obține direct cel mai bun telefon mobil al mărcii Xiaomi.

Xiaomi Redmi 9A

Sub 100 de euro, catalogul Xiaomi vă oferă Redmi 9A , cel mai recent model din gama de intrări a companiei. Este un terminal cu elementele de bază și se remarcă prin faptul că are o baterie mare de 5.000 mAh cu încărcare rapidă de 10W. Are un ecran de 6,53 inci cu notch de tip drop, procesor Mediatek Helio G25, 3 GB RAM și 32 GB ROM extensibil cu un card microSD.

Xiaomi Redmi 9

Un pas mai sus îl avem pe Redmi 9, care, deși are multe specificații cu modelul anterior, cum ar fi bateria de 5.000 mAh cu încărcare rapidă, oferă câteva caracteristici suplimentare. Principalele diferențe se găsesc în memoria RAM, cu opțiuni de 3, 4 și 6 GB în Redmi 9 și în secțiunea fotografică, unde avem o cameră spate cvadruplă de 13 + 8 + 5 + 2 Mpx , în timp ce Redmi 9A are doar unul.

Xiaomi Redmi Note 9

După cum am spus, de la sosirea sa pe piață, Redmi Note 9 a doborât toate recordurile de vânzări. Și nu este de mirare: astăzi, putem spune că este cel mai bun telefon Xiaomi ieftin. De la 129 de euro ai la dispoziție un smartphone cu ecran de 6,3 inci cu rezoluție Full HD +, procesor MediaTek Helio G85 cu 4 GB RAM și 128 GB stocare internă extensibilă cu card microSD. În secțiunea fotografică găsim un sistem de patru camere din spate cu un obiectiv principal de 48 Mpx și are o baterie de 5.020 mAh cu încărcare rapidă.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Acest telefon Xiaomi include 6 GB de RAM și memorie de 64 GB sau 128 GB pe care o puteți extinde cu un card microSD. Procesorul său este un Snapdragon 720G optimizat pentru jocuri. În ceea ce privește camerele, este foarte bine echipată cu un sistem cvadruplu condus de o cameră de 64 Mpx și o cameră de 16 Mpx pe față. Bateria sa este de 5.020 mAh cu o încărcare rapidă de 30 W.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Acest telefon Xiaomi a devenit unul dintre preferate, alaturi de Mi 9T Pro, pentru cei care caută un smartphone cu patru camere și un procesor rapid. De asemenea, oferă conectivitate 5G la un preț redus. Acesta include un procesor Snapdragon 765G optimizat pentru jocuri, împreună cu 6 GB RAM și 64 GB sau 128 GB spațiu de stocare extensibil cu microSD. Ecranul AMOLED de 6,57 inci are o crestătură în formă de picătură și are o baterie de 4.160 mAh. Cele patru camere se remarcă prin camera principală de 48 de megapixeli și, printre alte caracteristici, are NFC pentru a efectua plăți.

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Acest telefon Xiaomi cu conectivitate 5G include un sistem de camere foto similar cu cel al OPPO Find X, o soluție care permite creșterea proporției de ecran disponibile peste 90%. Puteți găsi versiunea cu 6 GB RAM și 128 GB.

Desigur, Xiaomi are mult mai multe modele de telefoane disponibile. Cu siguranță unul dintre acestea este potrivit pentru nevoile dumneavoastră.