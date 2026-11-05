Un atac cibernetic asupra băncii nu înseamnă automat că pierzi banii din cont. Dacă banca nu mai poate restitui depozitele, intervine garanția pentru acestea; dacă observi o plată pe care nu ai aprobat-o, o contești imediat la bancă.

O aplicație blocată nu pornește, prin ea însăși, plata garanției. Banii dispăruți printr-o plată se cercetează după regulile pentru tranzacții, chiar dacă banca poate în continuare să restituie depozitele.

Ce bani sunt garantați dacă banca nu mai poate plăti

Legea nr. 311/2015 acoperă banii din conturile curente, conturile de economii, depozitele la termen, conturile atașate cardurilor și conturile comune. Intră aici și salariul sau pensia după ce au ajuns în cont. Limita obișnuită este echivalentul în lei a 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă.

Și depozitele în valută intră sub această regulă, însă suma garantată se plătește în lei, folosind cursul BNR din ziua când depozitele devin indisponibile. De aceea, echivalentul exact în lei nu poate fi calculat înainte de acea zi. Nu există o sumă minimă de la care se plătește compensația pentru un depozit eligibil.

La băncile înregistrate în România, garanția este asigurată prin Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, numit FGDB. Sunt acoperite atât persoanele fizice, cât și cele juridice. Pentru sucursala din România a unei bănci din alt stat al Uniunii Europene, garanția vine de la schema din țara băncii; FGDB poate face plata aici în numele acelei scheme, după ce primește banii.

Cum se adună banii din mai multe conturi

Nu primești un plafon pentru fiecare cont. Se adună toate conturile și depozitele eligibile de la aceeași bancă, inclusiv cele oferite sub mărci diferite. La solduri se adaugă dobânda strânsă până când depozitele devin indisponibile. Se scad apoi datoriile ajunse la scadență față de bancă, precum ratele restante și comisioanele, impozitul pe dobândă și sumele blocate; la rezultat se aplică plafonul.

De exemplu, ai 60.000 de euro într-un depozit și 50.000 de euro într-un cont curent la aceeași bancă. Dacă în acest exemplu nu există dobândă de adăugat sau sume de scăzut, totalul este 110.000 de euro. Garanția obișnuită acoperă echivalentul în lei a 100.000 de euro, nu 100.000 de euro pentru fiecare cont. Diferența de 10.000 de euro rămâne în afara plafonului obișnuit.

Într-un cont comun se calculează partea fiecărui titular, după cotele stabilite; dacă nu există cote, soldul se împarte egal. De exemplu, dintr-un cont comun de 160.000 de euro, doi titulari cu părți egale au câte 80.000 de euro. Dacă unul are și un depozit personal de 30.000 de euro la aceeași bancă, totalul său este 110.000 de euro, din care 100.000 de euro intră în plafonul obișnuit. Celălalt titular are 80.000 de euro în acest calcul.

Pentru anumite sume primite în urma unei tranzacții privind locuința, a pensionării, disponibilizării, căsătoriei, divorțului, invalidității ori decesului, precum și pentru unele indemnizații de asigurare sau despăgubiri, se poate aplica un plafon suplimentar de 100.000 de euro timp de 12 luni. De exemplu, dacă 150.000 de euro provin dintr-o tranzacție privind locuința și în aceeași bancă mai sunt 20.000 de euro economii, totalul este 170.000 de euro. Plafonul obișnuit acoperă 100.000 de euro, iar restul de 70.000 de euro poate intra în plafonul suplimentar numai dacă suma și perioada îndeplinesc condițiile acestuia. Documentele care arată proveniența banilor trebuie păstrate, iar actele cerute pentru plată se verifică în anunțul FGDB.

Nu orice sumă ținută la bancă intră în garanție. Sunt excluse, între altele, depozitele instituțiilor financiare, ale firmelor de investiții, asigurătorilor, fondurilor de pensii, fondurilor de investiții și autorităților publice. Nu intră nici depozitele cu titular neverificat, sumele provenite din spălarea banilor stabilită prin hotărâre definitivă sau titlurile de datorie emise de bancă.

Când și cum primești banii garantați

Termenul începe când depozitele sunt declarate indisponibile, nu în ziua unui atac asupra aplicației. FGDB pune compensația la dispoziție în cel mult șapte zile lucrătoare de atunci. Pentru plata obișnuită nu depui o cerere la FGDB.

Urmărești anunțul FGDB despre banca prin care se face plata, data începerii și actele cerute. Cu actele anunțate, ceri plata prin banca desemnată, în numerar sau prin transfer. Dacă suma ori dreptul tău sunt contestate, trimiți o sesizare scrisă către FGDB.

Ridicarea sau transferul compensației nu te costă. Plata poate fi amânată dacă dreptul asupra banilor este neclar sau există un litigiu și poate fi suspendată în anumite cauze de spălare a banilor. Dreptul de a încasa compensația se prescrie, de regulă, în cinci ani de când a fost pusă la dispoziție; dacă falimentul durează mai mult, termenul se raportează la închiderea procedurii.

Ce faci dacă vezi o plată pe care nu ai aprobat-o

Legea nr. 209/2019 tratează separat plățile făcute fără acordul titularului. Anunți banca fără întârziere, prin numărul de telefon sau aplicația ei oficială, nu printr-un link primit într-un mesaj.

Ceri blocarea cardului ori a accesului folosit fără drept. Contești plata în scris și păstrezi numărul de înregistrare, extrasul, mesajele și capturile de ecran. Dacă este vorba despre o fraudă, sesizezi Poliția. Dacă banca nu rezolvă contestația, îi ceri răspunsul în scris pentru reclamația ulterioară.

Dacă banca ți-a dat informațiile despre operațiune pe care avea obligația să ți le dea, poți sesiza o plată neautorizată în cel mult 13 luni de la debitare. Acesta este termenul-limită; anunțarea băncii se face imediat ce observi plata.

Dacă plata nu a fost autorizată, banca trebuie, de regulă, să restituie suma imediat sau cel târziu până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare. Excepția privește o suspiciune rezonabilă de fraudă transmisă în scris autorității competente. Banca trebuie să dovedească autentificarea și executarea corectă a plății; simpla folosire a cardului nu dovedește singură că ai aprobat-o.

Pentru un instrument pierdut, furat sau folosit fără drept, poți suporta cel mult echivalentul a 30 de euro în condițiile legii. În anumite situații, inclusiv după ce ai anunțat banca despre folosirea fără drept, nu suporți pierderile ulterioare. Dacă ai fraudat sau ți-ai încălcat obligațiile intenționat ori din neglijență gravă, poți suporta toate pierderile.

Dacă ai fost păcălit să aprobi chiar tu transferul, restituirea nu este automată după regula pentru plăți neautorizate. Anunți totuși banca imediat, contești operațiunea și sesizezi Poliția.

Unde reclami dacă banii nu sunt plătiți

Pentru compensația unui depozit, trimiți o sesizare scrisă către FGDB. Fondul trebuie să răspundă în cinci zile lucrătoare. Dacă disputa rămâne, te poți adresa instanței.

Pentru o tranzacție contestată, primul pas este reclamația scrisă la bancă. Poți depune apoi o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Dacă după 30 de zile banca nu a răspuns sau răspunsul nu este satisfăcător, poți cere și ajutorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, cu dovada reclamației, contractul și extrasele. Procedura este gratuită pentru consumator și durează cel mult 90 de zile, dar banca trebuie să accepte participarea.

Întrebări frecvente

Este protejat și un cont mic, pe care nu l-am folosit?

Da, dacă este un depozit eligibil. FGDB nu stabilește o sumă minimă pentru plata compensației, nici pentru conturile fără tranzacții în ultimele 24 de luni.

Cine garantează banii dintr-un cont la Revolut Bank?

Revolut Bank UAB are o sucursală în România, dar garanția ține de schema din țara sa de origine, nu de FGDB în nume propriu. FGDB poate face plata în România pentru acea schemă, după ce primește fondurile.

Pot recupera diferența care trece de plafon?

Poți cere înscrierea diferenței pe lista sumelor datorate de banca aflată în insolvență, la tribunalul unde se desfășoară procedura. Recuperarea nu este garantată.

Mai plătesc ratele dacă banca intră în faliment?

Da. Creditul continuă să fie plătit după graficul existent sau după unul stabilit cu lichidatorul băncii.

Ce date dau cuiva ca să primesc bani în cont?

Ca să primești un transfer, ai nevoie de IBAN, nu de numărul cardului, de data expirării sau de codul CVV. Confirmarea unei plăți cu cardul aprobă o plată, nu primirea banilor.

Surse verificate la 5 noiembrie 2026: Legea nr. 311/2015; Legea nr. 209/2019; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, paginile despre garantare, băncile acoperite și plata compensațiilor; Poliția Română, recomandările privind fraudele online; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, informațiile pentru consumatori; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, portalul de reclamații.