Clienții noi eMAG pot plăti între 34,99 și 499,99 lei pe an pentru unul dintre cele trei abonamente Genius anunțate de Black Friday 2026. eMAG spune că prețurile speciale sunt disponibile timp de două săptămâni, nu doar pe 6 noiembrie, ziua reducerilor.

Diferența de preț este mare: abonamentul Elite costă cu 380 de lei pe an mai mult decât Premium. În schimb, eMAG include în Elite și acces la servicii video. Valoarea beneficiilor depinde însă de serviciile pe care clientul le folosește și de comenzile care îndeplinesc condițiile pentru livrare gratuită.

Cât costă fiecare abonament Genius

Prețurile anuale anunțate de eMAG pentru clienții noi sunt:

Genius Light: 34,99 lei pe an, față de 69,99 lei înaintea promoției.

Genius Premium: 119,99 lei pe an, față de 199,99 lei.

Genius Elite: 499,99 lei pe an, față de 699,99 lei.

Scăderea față de prețurile anunțate anterior este de 35 de lei pentru Light, 80 de lei pentru Premium și 200 de lei pentru Elite. Acestea sunt prețuri pentru un an de abonament, nu sume de plătit lunar.

eMAG a prezentat în iunie 2025 un abonament Genius de 99 de lei pe an, disponibil atunci în eMAG, Fashion Days, Freshful, Wolt și Flip. Prețul acela nu poate fi pus direct lângă fiecare dintre cele trei planuri noi: oferta din 2026 le împarte după cost și beneficii.

Livrarea gratuită depinde de valoarea comenzii

Elite este prezentat de eMAG cu livrări gratuite fără limită de număr pentru comenzile eligibile, acces la Apple TV și HBO Max, beneficii Glovo și două cărți pe lună prin Voxa. „Fără limită” nu înseamnă că orice comandă, indiferent de sumă, are transport gratuit.

Pe eMAG, produsele Genius din coș trebuie să valoreze cel puțin 30 de lei pentru transport gratuit la easybox, FANbox ori poștă și cel puțin 100 de lei pentru curier. La Fashion Days, pragul este de 50 de lei la easybox și de 100 de lei la poștă ori showroom. Pe Freshful, transportul gratuit începe la comenzi de peste 189 de lei, iar pe Flip, de la 500 de lei.

Condițiile Genius pentru Wolt prevăd livrare gratuită de la 40 de lei la restaurantele partenere din apropiere și de la 75 de lei la supermarketuri și alte magazine. Pentru partenerii mai îndepărtați, reducerea este de 8 lei din taxa de livrare. Aceste praguri privesc Wolt; oferta Elite din 2026 numește Glovo, așa că nu trebuie folosite drept condiții pentru comenzile Glovo.

Cât valorează accesul la serviciile video

eMAG evaluează beneficiile Elite la peste 1.500 de lei pe an. Aceasta este o valoare estimată de companie, nu o sumă pe care fiecare abonat o economisește.

Apple afișează un preț de 39,99 lei pe lună pentru abonarea directă la Apple TV, după șapte zile de probă. Douăsprezece luni plătite la acest preț ar costa 479,88 lei, cu 20,11 lei mai puțin decât abonamentul anual Elite aflat la promoție. Apple permite partajarea abonamentului direct cu până la cinci membri ai familiei, dar această condiție nu stabilește și regulile accesului primit prin Genius.

Calculul nu pune un preț separat pe HBO Max, livrări sau cărțile Voxa și nu le transformă în economii pentru un client care nu le folosește. Costul anual de 499,99 lei rămâne plata certă din oferta Elite.

Ce verifică un client înainte de plată

Clientul poate compara în cont beneficiile pe care le-ar folosi cu prețul anual al planului ales. Înainte de cumpărare, verifică termenii afișați pentru accesul la serviciile video, condițiile comenzilor Glovo și regulile de reînnoire sau de oprire a abonamentului.

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