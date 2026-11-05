Factura la gaze a unei gospodării din România nu crește automat fiindcă depozitele europene sunt mai puțin pline. La 5 noiembrie 2026, Gas Infrastructure Europe, organizația care publică date despre depozitele de gaze, a raportat un grad de umplere de 74,07% în Uniunea Europeană, față de 88,11% în România. Pentru gazul consumat de gospodării până la 31 martie 2027, prețul facturat se stabilește după regula adoptată de Guvern, nu după procentul depozitelor UE.

În aceeași zi, depozitele raportate pentru UE conțineau 838,78 TWh de gaze, iar cele din România, 29,84 TWh dintr-o capacitate activă totală de 33,864 TWh, potrivit Transgaz. TWh este o unitate folosită pentru cantități mari de energie. Cifra europeană din datele GIE de la 5 noiembrie 2026, ora 06:00 CEST, reunește depozitele raportate de 18 state membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Suedia; nu este media procentelor din fiecare țară.

Depozitele UE sunt la cel mai scăzut nivel din 2013

Agenția Internațională pentru Energie arată că UE intră în sezonul de încălzire din 2026-2027 cu cele mai mici rezerve din depozite din 2013. Comparația privește gazul aflat în depozitele europene la începutul sezonului rece, nu situația fiecărui stat în parte.

Agenția avertizează că depozitele mai puțin pline pot face țările europene să concureze mai mult pentru transporturile de gaz lichefiat disponibile și pot împinge în sus prețurile la cumpărarea imediată a gazului, mai ales când cererea este mare. O iarnă mai rece decât se așteaptă ori întreruperile de aprovizionare ar mări această presiune. Prețul de pe această piață nu este însă, de unul singur, prețul trecut pe factura unei gospodării din România.

În sinteza publicată la 5 noiembrie, Libertatea și Euronews prezintă și un scenariu în care depozitele UE ar coborî sub 10% până la 30 martie 2027. Acesta este cazul cel mai grav luat în calcul: ar presupune atât frig neobișnuit, cât și noi perturbări ale transporturilor de gaz lichefiat prin Strâmtoarea Ormuz. Nu este nivelul estimat pentru orice iarnă.

Cum se stabilește prețul gazului pentru gospodării

Ordonanța Guvernului nr. 12/2026 se aplică gazului consumat de gospodării din 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027. Furnizorul facturează valoarea mai mică dintre prețul din contract și prețul calculat potrivit ordonanței. Prin urmare, nivelul depozitelor UE nu declanșează automat o majorare a facturii.

Prețul calculat prin ordonanță adună costul cumpărării gazului, partea care revine furnizorului, tarifele stabilite prin reglementări, TVA și accizele. În costul cumpărării intră și cheltuielile de depozitare și transport. Costul pentru diferențele dintre gazul cumpărat și cel livrat poate fi inclus numai în limita a 10% din costul mediu de cumpărare; partea care revine furnizorului este de cel mult 15 lei pentru un MWh, adică 1.000 kWh.

Ce se poate schimba până la sfârșitul iernii

Ordonanța prevede și livrarea unor cantități de gaz din producția internă la 110 lei pentru un MWh. Guvernul poate modifica acest preț printr-o hotărâre, în funcție de evoluția piețelor de gaze și a situației internaționale. Perioada în care se aplică regula actuală de facturare a gospodăriilor se încheie la 31 martie 2027.

Regula europeană le cere statelor să atingă ținta de umplere a depozitelor între 1 octombrie și 1 decembrie în fiecare an. În condițiile prevăzute de regulament, este permisă o abatere de până la 10 puncte procentuale și, în situații speciale, încă până la 5 puncte. Statele trimit Comisiei Europene, până la 15 septembrie din anul precedent, planul cu ținte intermediare pentru februarie, mai, iulie și septembrie.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, din Wikimedia Commons.