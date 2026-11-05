Un credit sau o factură neplătită de peste trei ani poate ajunge totuși la executare silită: termenul poate începe mai târziu decât pare sau poate fi întrerupt. Cine primește acte de executare trebuie să verifice datele și să invoce prescripția prin contestație, de regulă în 15 zile; ea nu se aplică automat.

De când se numără cei trei ani

Pentru dreptul creditorului de a cere plata, Codul civil stabilește un termen general de trei ani, dacă nu există o regulă specială. La o factură, termenul se socotește, de regulă, de când plata devine obligatorie, adică de la scadență, nu automat de la emiterea facturii. Facturile cu scadențe diferite se verifică separat, în principiu.

La un credit plătit în rate, calculul nu pornește automat de la fiecare rată restantă. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, prin Decizia nr. 13/2022, că rambursarea ratelor formează o singură obligație: reperul poate fi scadența ultimei rate sau data la care creditorul a cerut plata anticipată a întregului credit. Pentru data exactă trebuie verificate contractul, graficul ratelor și notificarea de plată anticipată.

O datorie începută înainte de 1 octombrie 2011 cere o verificare în plus. Prescripțiile care începuseră și nu se împliniseră la intrarea în vigoare a noului Cod civil au rămas sub regulile vechi.

Cererea de plată și executarea au termene diferite

Există două termene care nu se confundă. Unul privește dreptul creditorului de a cere plata, iar celălalt dreptul de a obține executarea silită pe baza unui titlu executoriu, adică a unui act care permite urmărirea bunurilor sau a veniturilor. O notificare trimisă de un recuperator nu este, singură, poprire sau executare.

Codul de procedură civilă dă, în general, trei ani pentru a obține executarea silită. Titlurile care privesc drepturi reale au un termen de zece ani. În cazul unui credit cu ipotecă nu se poate alege termenul doar după vechimea creditului: trebuie văzut ce se execută și când s-a născut dreptul de executare.

Niciunul dintre cele două termene nu șterge automat datoria. Prescripția trebuie cerută de persoana interesată. Dacă există deja un proces sau o executare, simpla trecere a anilor nu oprește procedura fără invocarea ei.

Ce poate porni din nou termenul

Înainte de împlinirea prescripției, plata unei părți din datorie, plata dobânzilor ori a penalităților sau cererea unui nou termen de plată pot însemna recunoașterea datoriei. Recunoașterea poate porni un nou termen de prescripție. Dacă nu este făcută în scris, ea trebuie să rezulte fără îndoială din faptele persoanei.

O cerere de plată trimisă debitorului nu întrerupe, prin ea însăși, termenul dreptului de a cere plata. Punerea în întârziere are acest efect numai dacă creditorul deschide proces în următoarele șase luni. Pentru executarea silită se verifică alte acte: cererea de executare, actele executorului și plata sau recunoașterea făcută de debitor pot întrerupe termenul ei. Dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată, perimată ori creditorul a renunțat la ea, acea cerere nu produce întreruperea în condițiile prevăzute de lege.

Ce verifică omul contactat de un recuperator

Primirea unei notificări după trei ani nu dovedește nici că datoria mai poate fi executată, nici că s-a prescris. Pentru un credit vândut unui recuperator, notificarea trebuie să arate cine a acordat creditul, cine îl cere acum, data transferului, suma, componentele datoriei și conturile de plată, împreună cu actele justificative. Recuperatorul poate fi verificat în evidența publicată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Pentru creanțele de credit cesionate care intră sub regulile OUG nr. 52/2016, consumatorul are 30 de zile calendaristice în care poate contesta existența sau suma datoriei. Lipsa unui răspuns în acest termen nu înseamnă recunoașterea datoriei și nu închide calea către instanță. În perioada de contestare și până la răspunsul recuperatorului, activitatea de recuperare este interzisă.

Înaintea unei plăți sau a semnării unui angajament, trebuie stabilit dacă termenul era deja împlinit. O plată voluntară făcută după împlinirea prescripției nu poate fi cerută înapoi doar pentru că datoria era prescrisă, iar recunoașterea scrisă a datoriei poate avea efecte juridice.

Cum se invocă prescripția

Se strâng contractul și graficul ratelor sau facturile, cu scadențele lor, dovezile plăților, notificările primite și orice act din proces ori de la executor. Se pun în ordine data scadenței, eventuala cerere de plată anticipată a creditului, plățile și recunoașterile, apoi cererile și actele de executare. Termenul pentru plata datoriei și cel pentru executare se calculează separat. Dacă există un proces, prescripția se invocă expres în fața instanței, cu actele care arată datele relevante. Termenul din citație nu trebuie ignorat: judecătorul nu aplică prescripția din proprie inițiativă. Dacă a început executarea, contestația se depune la instanța de executare, de regulă în 15 zile de la aflarea actului contestat. La poprirea salariului sau a altui venit periodic, termenul curge cel târziu de la prima reținere. Se poate cere și suspendarea executării, de regulă cu depunerea unei garanții bănești numite cauțiune.

Taxa pentru cererea de suspendare este de 50 de lei. Taxa pentru contestația privind o sumă de bani depinde de valoarea urmărită, dar nu poate depăși 1.000 de lei. Cauțiunea pentru suspendare este o sumă separată de aceste taxe.

La o executare de 20.000 de lei, de exemplu, dacă întreaga sumă este contestată și se aplică regula generală, cauțiunea este de 1.500 de lei: 1.000 de lei pentru primii 10.000 de lei, plus 5% din următorii 10.000 de lei, adică 500 de lei. Cu taxa de 50 de lei pentru cererea de suspendare, suma necesară pentru acestea este de 1.550 de lei. Taxa contestației nu este inclusă în exemplu; valoarea ei exactă depinde de cererea depusă.

Întrebări frecvente

Se poate opri curentul imediat după scadența facturii?

Nu pentru simpla depășire a scadenței. Înaintea întreruperii pentru neplată, clientul casnic trebuie să primească un preaviz separat de cel puțin 15 zile calendaristice. Dacă factura este contestată, clientul poate sesiza furnizorul, apoi ANRE.

Se aplică același preaviz la gaze?

Și clientul casnic trebuie să primească de la furnizorul de gaze un preaviz cu minimum 15 zile calendaristice înainte de întreruperea pentru neplată. Contractul poate prevedea și dobânzi pentru întârziere.

Poate recuperatorul să sune la serviciu sau noaptea?

Regulile pentru recuperarea creanțelor de credit ale consumatorilor interzic contactarea persoanei la locul de muncă și între orele 20:00 și 09:00. Sunt interzise și acțiunile de hărțuire.

Poate recuperatorul să adauge orice comision la datorie?

Nu. Pentru creanțele de credit acoperite de regulile de protecție a consumatorului, recuperatorul nu poate cere comisioane sau costuri de recuperare nepermise de lege; dobânzile și penalitățile pot fi cerute numai în limitele legale.

Surse verificate la 5 noiembrie 2026: Codul civil; Codul de procedură civilă; Legea nr. 71/2011; Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 13/2022; OUG nr. 52/2016; OUG nr. 50/2010; OUG nr. 80/2013; reglementările Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei privind electricitatea și gazele; evidența recuperatorilor publicată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.