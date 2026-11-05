Transferurile de bani către România au ajuns la 4,3 miliarde de euro în primele șase luni din 2026, cu 26% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Băncii Naționale a României citate într-o relatare din 5 noiembrie. Cifra arată cât a intrat în țară, nu cât a primit fiecare familie de la rudele plecate.

Creșterea este de aproximativ 900 de milioane de euro față de primul semestru din 2025, dacă se pornește de la totalul și procentul publicate. Este o comparație între două perioade de câte șase luni, nu între ani întregi.

Banii trimiși din România către alte țări sunt un flux separat. Ei nu au fost scăzuți din cele 4,3 miliarde de euro, astfel că suma nu arată câți bani au rămas în țară după transferurile în sens invers.

Cât au trimis lucrătorii și cât a plecat din România

Pentru primele trei luni din 2026, datele publicate despre lucrătorii români din străinătate indică transferuri de 1,8 miliarde de euro către România. Din această sumă, 1,3 miliarde de euro sunt atribuite lucrătorilor stabiliți în afara țării de mai mult de un an; restul privește contracte mai scurte. Categoriile nu arată câți bani au ajuns la rude și câți au avut altă destinație.

În același trimestru, angajații străini din România au trimis 633 de milioane de euro spre țările lor de origine. Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR și consultant de strategie, a vorbit în relatarea din 5 noiembrie despre acest sens al transferurilor și despre cumpărări de acțiuni sau criptomonede în străinătate. Aceste ieșiri de bani nu sunt transferuri primite de familiile din România.

Germania și Marea Britanie sunt în frunte, dar procentul cere atenție

Relatarea din 5 noiembrie indică 505 milioane de euro provenite din Germania și 475 de milioane de euro din Marea Britanie. Cele două sume adunate dau 980 de milioane de euro. Este prezentat și un procent de 43% pentru cele două țări, alături de o altă cifră: 2,3 miliarde de euro intrate în perioada mai-iunie 2026.

Cele 980 de milioane de euro reprezintă aproximativ 43% din 2,3 miliarde, dar numai aproximativ 23% din totalul de 4,3 miliarde pentru întregul semestru. Așadar, procentul de 43% nu trebuie aplicat totalului pe șase luni pornind de la sumele de 505 și 475 de milioane de euro. Sumele pe țări nu arată nici câți expeditori sunt români sau unde lucrează fiecare.

Pentru primul trimestru din 2026, cifrele publicate separat sunt de 409 milioane de euro din Germania și 373 de milioane din Regatul Unit. Relatarea din noiembrie prezintă cele 2,3 miliarde de euro din mai-iunie drept cel mai mare nivel înregistrat în ultimii 13 ani; acest record se referă la acele două luni, nu la întregul semestru.

Creșterea nu arată de ce au fost trimiși banii

Nevoia familiilor de a face față prețurilor mai mari este invocată ca explicație pentru transferuri. Creșterea de 26% măsoară însă valoarea banilor intrați, nu motivul pentru care au fost trimiși și nici cât a primit o anumită gospodărie.

Ca reper pentru fluxurile în ambele sensuri, în întregul an 2024 au fost prezentate aproximativ 6,7 miliarde de euro intrate în România și aproape 1,7 miliarde de euro trimise din țară. Aceste valori anuale nu se compară direct cu cele șase luni din 2026. Pentru un bilanț al banilor intrați și ieșiți în 2026 este nevoie de valori pentru aceeași perioadă și pentru aceleași tipuri de transferuri.

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