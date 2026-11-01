O familie cu doi adulți și doi copii de 6-12 ani ar plăti 760 de lei pentru o zi de acces la instalațiile de schi din Poiana Brașov, la tarifele propuse pentru sezonul 2026-2027. Suma acoperă doar urcările, nu și echipamentul, cazarea, masa sau drumul până în stațiune.

Calculul pornește de la 240 de lei pentru fiecare adult și 140 de lei pentru fiecare copil. Proiectul păstrează tarifele din sezonul 2025-2026, dar sumele pentru noul sezon nu trebuie confundate cu un preț deja confirmat prin hotărâre.

Cât ar costa accesul pentru una sau două zile

Proiectul prevede și abonamente de două zile. Pentru aceeași familie, acestea ar costa 1.220 de lei, față de 1.520 de lei dacă ar cumpăra de două ori abonamente de o zi. Diferența este de 300 de lei.

Abonament Adult (lei) Copil de 6-12 ani (lei) O zi 240 140 Două zile 400 210

La cumpărarea cartelei este menționată și o garanție de 20 de lei pentru cartelă. Aceasta nu este inclusă în calculele de mai sus.

Copiii sub 6 ani și unele grupuri au alte condiții

Un copil mai mic de 6 ani ar putea urca gratuit dacă este însoțit de un adult din familie și folosește cartela acestuia. Pentru doi adulți și doi copii sub această vârstă, calculul accesului ar porni astfel de la abonamentele adulților, nu de la suma de 760 de lei.

Proiectul nu indică o reducere generală pentru familii. El menționează însă un preț redus la jumătate miercurea pentru persoanele cu domiciliul în municipiul Brașov. Persoanele cu handicap și însoțitorii lor au o reducere de 10% la telecabină, iar grupurile organizate primesc o cartelă gratuită la fiecare zece cumpărate.

Echipamentul și cazarea schimbă bugetul

R&J Ski School afișează pentru sezonul 2026-2027 un preț de 140 de lei pe zi pentru echipamentul unui adult și de 120 de lei pentru cel al unui copil. Echipamentul cuprinde schiuri, clăpari și bețe; casca ridică prețul cu 10 lei pe zi pentru fiecare persoană. Sunt tarifele acestui centru de închiriere, nu un preț unic în stațiune.

Cheltuială Pentru cine sau când Preț pe zi sau noapte (lei) Echipament fără cască Adult, o zi 140 Echipament fără cască Copil, o zi 120 Echipament cu cască Adult, o zi 150 Echipament cu cască Copil, o zi 130 Cazare la Hotel Simona Halep Noaptea de vineri, 11 decembrie 2026 1.371 Cazare la Hotel Simona Halep Noaptea de sâmbătă, 12 decembrie 2026 1.258 Cazare la Hotel Simona Halep Noaptea de duminică, 13 decembrie 2026 1.112

Dacă toți cei patru ar închiria pentru o zi echipament fără cască de la acest centru, închirierea ar costa 520 de lei. Împreună cu accesul calculat la tarifele propuse, suma ar ajunge la 1.280 de lei pentru acea zi, fără cazare, masă sau transport.

Prețurile de cazare din tabel sunt cele afișate pe Trivago pentru un singur hotel și pentru datele indicate. Ele nu reprezintă media din Poiana Brașov și nu stabilesc cât ar plăti familia pentru o cameră potrivită celor patru persoane.

Votul local stabilește tarifele noului sezon

Consiliul Local Brașov avea pe ordinea de zi votul asupra tarifelor pentru sezonul 2026-2027 la 30 octombrie 2026. La 1 noiembrie, indexul public al hotărârilor nu afișa încă hotărârea pentru accesul la instalațiile de schi din noul sezon și nici data de la care s-ar aplica tarifele.