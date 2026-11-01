Avocatul Nicolae Enciu atrage atenția că un diagnostic, singur, nu arată cât i-a scăzut unei persoane puterea de a munci. Pentru cine cere pensie de invaliditate, actele medicale trebuie să arate și ce activități profesionale poate sau nu mai poate face.

Un dosar cu prea puține informații medicale nu este respins automat. Medicul expert poate cere investigații suplimentare, însă refuzul de a le face în termen de 30 de zile duce la respingerea cererii de încadrare în grad de invaliditate, potrivit normelor de aplicare a legii pensiilor.

Ce trebuie să arate actele medicale

Medicul expert al asigurărilor sociale stabilește cât este afectată capacitatea de muncă, după examinarea persoanei și analiza actelor. Normele cer documente care susțin atât diagnosticul bolii, cât și efectele ei asupra organismului: stadiul afecțiunii, rezultatele investigațiilor, evoluția sub tratament și șansele de recuperare. Decizia medicală trebuie să arate dacă persoana poate desfășura anumite activități profesionale.

Dosarul pentru evaluare cuprinde:

cererea și actul de identitate;

documentele medicale și rezultatele investigațiilor;

adeverința angajatorului privind zilele de concediu medical din ultimele 12 sau 24 de luni;

actul care arată cauza invalidității, inclusiv cel privind accidentul de muncă ori boala profesională, când este cazul.

Regulile nu stabilesc o vechime maximă, în zile sau luni, pentru actele medicale depuse inițial. Un document mai vechi nu este, prin acest singur motiv, lipsit de valabilitate, dar medicul expert poate cere alte investigații dacă actele nu sunt suficiente pentru evaluare.

Unde se depune cererea și cât durează evaluarea

Cererea de evaluare și actele medicale se depun la cabinetul de expertiză medicală care corespunde domiciliului solicitantului. Pentru persoana aflată în concediu medical, normele prevăd depunerea cererii cu cel puțin 45 de zile înainte de expirarea duratei maxime a concediului.

După înregistrarea sau completarea dosarului, programarea pentru evaluare se face în cel mult 15 zile calendaristice. Decizia medicală se emite, în mod obișnuit, în 30 de zile și se comunică în 5 zile. Dacă sunt necesare investigații suplimentare, termenul de emitere poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile.

După obținerea deciziei medicale, cererea de pensionare se depune separat la casa teritorială de pensii, la ghișeu sau online, împreună cu decizia în original și actele doveditoare, potrivit informațiilor Casei Naționale de Pensii Publice.

Cine poate primi pensia de invaliditate

Legea nr. 360/2023 dă acest drept celor care au plătit contribuții la sistemul public de pensii, nu au împlinit vârsta obișnuită de pensionare și pot munci mai puțin din pricina unei boli sau a unui accident. Legea nu stabilește pentru această pensie un număr minim de ani de contribuții calculat după vârsta solicitantului.

Art. 61 din Legea nr. 360/2023 cere realizarea unor stagii de cotizare contributive în sistemul public, fără să prevadă o grilă de stagiu minim în funcție de vârstă. Prin urmare, afirmația despre un stagiu minim raportat la vârstă nu este confirmată de textele actuale verificate.

Unele perioade plătite prin contracte de asigurare voluntară încheiate începând cu 1 ianuarie 2018 nu intră în calculul contribuțiilor cerute pentru acest drept. Legea prevede separat dreptul elevilor, ucenicilor și studenților care au suferit un accident de muncă sau o boală profesională în timpul și din cauza practicii. La calculul pensiei se poate adăuga un stagiu potențial, o perioadă luată în calcul potrivit legii, distinctă de anii lucrați efectiv.

Legea nr. 360/2023 prevede distinct și angajații români detașați în străinătate care îndeplinesc condițiile de coordonare a sistemelor de securitate socială. Potrivit art. 66 din aceeași lege, la stabilirea pensiei se acordă și un stagiu potențial, calculat potrivit acestui articol.

Decizia medicală poate fi contestată

Persoana nemulțumită de evaluarea medicală poate depune contestația la cabinetul care a emis decizia, în 30 de zile calendaristice de la comunicare. Comisia medicală regională are 45 de zile pentru soluționare. Decizia comisiei poate fi atacată la tribunal în 30 de zile de la comunicarea ei.

Aceste termene privesc decizia medicală, nu o decizie a casei de pensii despre stabilirea sau calculul pensiei. Data comunicării deciziei medicale este cea de la care începe termenul primei contestații.