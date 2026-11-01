Calendarul obligațiilor fiscale pentru noiembrie 2026 arată că 25 noiembrie este termenul pentru cele mai multe declarații ale lunii, inclusiv cele depuse de angajatori și de firmele care plătesc TVA. Contribuabilii vizați trebuie să depună formularul care li se aplică și, dacă au taxe declarate, să le plătească până la aceeași dată, potrivit calendarului publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Nu toate termenele sunt pe 25 noiembrie. Calendarul are și datele de 16, 20 și 30 noiembrie, pentru obligații care privesc anumite firme sau persoane, nu toți contribuabilii.

Ce termene sunt în noiembrie 2026

Data-limită Cine are o obligație și ce depune 16 noiembrie Operatorii vizați de raportările pentru produse accizabile depun situațiile aferente lunii precedente. 20 noiembrie Contribuabilii vizați notifică aplicarea sau încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. 25 noiembrie Contribuabilii vizați depun declarațiile și deconturile fiscale enumerate mai jos. 30 noiembrie Persoanele sau intermediarii care folosesc regimurile speciale de TVA One Stop Shop depun formularul 398.

Raportările din 16 noiembrie privesc, după caz, antrepozitari autorizați, destinatari și importatori autorizați, reprezentanți fiscali, expeditori înregistrați și utilizatori finali de produse accizabile. Ele acoperă operațiuni, achiziții, livrări, jurnale și marcaje din luna precedentă. Termenul afișat de ANAF este luni, 16 noiembrie; 15 noiembrie cade într-o zi nelucrătoare.

Pentru TVA la încasare, notificarea cu termen la 20 noiembrie se face, în funcție de contribuabil, prin formularul 010, 016, 020, 040, 070 sau 700. Acesta este un termen pentru aplicarea ori încetarea aplicării sistemului, nu un termen general de plată a TVA.

Cine depune declarații până la 25 noiembrie

Formularul 100 privește obligații la bugetul de stat. Formularul 112 este pentru angajatori și alți plătitori de venituri salariale, iar 208 este depus de notari. Formularul 224 privește persoanele fizice cu salarii din străinătate aflate în situațiile prevăzute de calendarul ANAF; nu orice persoană care primește bani din afara țării îl depune.

Pentru TVA, formularul 300 este decontul plătitorilor de TVA, iar 301 se depune de persoanele cărora li se aplică instrucțiunile acestuia. Formularele 307 și 311 acoperă situații speciale: ajustări sau regularizări de TVA, respectiv obligații după anularea codului de TVA. Declarația 390 VIES privește operațiuni cu parteneri din alte țări ale Uniunii Europene, iar formularul 395 este pentru furnizorii autorizați de servicii poștale care livrează contra ramburs. Lista ANAF pentru 25 noiembrie nu include formularul 217.

Pentru taxele înscrise în declarațiile depuse, ANAF stabilește plata la termenul de depunere al fiecărei declarații. La 30 noiembrie, termenul formularului 398 rămâne ultima zi calendaristică a lunii: regula acestui regim special nu îl mută în prima zi lucrătoare dacă sfârșitul lunii este nelucrător.

Ce costă întârzierea și unde se verifică obligația

O taxă plătită după scadență aduce o dobândă de 0,02% pe zi și o penalitate de 0,01% pe zi, calculate de la ziua următoare termenului până la stingerea datoriei, conform Codului de procedură fiscală. Pentru declarația recapitulativă 390 VIES nedepusă, amenda prevăzută de cod este între 1.000 și 5.000 de lei; dacă declarația este incorectă sau incompletă, amenda este între 500 și 1.500 de lei. Sancțiunea pentru alte formulare depinde de obligația încălcată și de contribuabil.

Codul prevede aceleași două intervale de amendă pentru fișierul SAF-T. Pentru o persoană fizică ce nu depune la termen declarația unică, amenda este între 50 și 500 de lei. Aceste sancțiuni nu înseamnă că fiecare dintre aceste formulare are termen în noiembrie.

Contribuabilul poate verifica informațiile despre propriile obligații fiscale și contribuții în Spațiul Privat Virtual al ANAF, serviciu gratuit și disponibil permanent.