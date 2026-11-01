Ministerul Finanțelor a anunțat că taxa românească de 25 de lei nu se mai datorează pentru coletele din afara Uniunii Europene predate destinatarilor de la 1 noiembrie 2026. Dacă un operator poștal încasează totuși suma pentru un astfel de colet, măsura anunțată prevede restituirea ei plătitorului în 30 de zile de la predare.

Contează ziua în care coletul ajunge la destinatar, nu ziua în care a fost făcută comanda. Pentru coletele predate până la 31 octombrie inclusiv, taxa de 25 de lei rămâne datorată, potrivit anunțului făcut la 30 octombrie.

Potrivit relatării News.ro din 30 octombrie 2026 despre comunicatul guvernamental, ordonanța adoptată produce efecte de la 1 noiembrie 2026: coletele predate până la 31 octombrie inclusiv rămân sub vechea regulă, iar cele predate de la 1 noiembrie nu mai datorează taxa. Pentru un colet aflat în tranzit contează, potrivit proiectului comunicat, data predării către destinatar, nu data comenzii sau a expedierii.

Taxa românească a fost introdusă la 1 ianuarie 2026 pentru fiecare colet cu bunuri comerciale, cu valoare declarată sub 150 de euro, trimis din afara UE. Forma legii afișată pe Portalul Legislativ la 1 noiembrie încă include taxa de 25 de lei; eliminarea și termenul de restituire sunt, deocamdată, cele anunțate de Ministerul Finanțelor.

Nu am identificat în Monitorul Oficial sau în forma în vigoare de pe Portalul Legislativ un act publicat care să abroge taxa. În forma oficială română consultată pe Portalul Legislativ nu apare încă abrogarea taxei de 25 de lei sau regula restituirii în 30 de zile.

Cine poate cere înapoi cei 25 de lei

Regula anunțată privește sumele încasate de furnizorii de servicii poștale pentru colete predate din 1 noiembrie. Restituirea este pentru cel care a plătit taxa, iar cele 30 de zile se numără de la predarea coletului, nu de la data unei cereri.

Regula restituirii în 30 de zile este confirmată doar prin relatarea News.ro despre comunicatul guvernamental privind ordonanța adoptată, nu printr-un act publicat identificat în Monitorul Oficial.

Legea care a introdus taxa pune obligația de plată pe vânzător, expeditor sau platforma care a făcut posibilă vânzarea. Operatorul poștal o colectează. De aceea, cumpărătorul nu trebuie să presupună că primește automat 25 de lei dacă suma a fost inclusă în prețul comenzii și nu i-a fost cerută separat.

Dacă pe dovada plății apare distinct taxa de 25 de lei pentru un colet predat din 1 noiembrie, plătitorul poate cere lămuriri și restituirea de la operatorul poștal sau curierul care a încasat-o. Data predării, numărul de urmărire și dovada plății arată despre ce colet și ce sumă este vorba. Nu a fost anunțat un formular pentru această cerere.

Taxa europeană de 3 euro se calculează după felul produselor

Eliminarea taxei românești nu înlătură costurile vamale europene. Din 1 iulie 2026 se aplică o taxă vamală temporară de 3 euro pentru fiecare categorie tarifară distinctă dintr-o trimitere cu valoare de până la 150 de euro. Categoria arată ce fel de marfă se află în colet: cinci tricouri din aceeași categorie duc la 3 euro, nu la 15 euro; un tricou și un ceas duc la 6 euro.

În mod obișnuit, taxa vamală este plătită de cel care declară mărfurile, precum vânzătorul, importatorul sau reprezentantul său. Comisia Europeană arată că plata poate reveni consumatorului doar în situații limitate, dacă statul oferă un sistem gratuit prin care acesta declară singur bunurile.

De la 1 noiembrie se aplică și taxa de procesare de 2 euro

Consiliul UE arată că taxa de procesare este de 2 euro pentru fiecare articol, de la 1 noiembrie 2026. Ea se calculează altfel decât taxa vamală de 3 euro: două produse din aceeași categorie înseamnă o singură categorie pentru taxa vamală, dar două articole pentru taxa de procesare.

Regulile europene pun plata taxelor și formalitățile vamale în sarcina platformelor, vânzătorilor sau transportatorilor, nu automat în sarcina cumpărătorului. Aceste costuri pot apărea însă în prețul produsului sau al transportului. O sumă cerută separat la livrare trebuie deosebită de cele două taxe europene și de vechea taxă românească de 25 de lei.