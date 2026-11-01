Facturile la gaze ale gospodăriilor ar trebui să rămână apropiate de cele din 2025 până la 31 martie 2027, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Aceasta nu înseamnă că fiecare familie va plăti aceeași sumă: factura depinde și de cât gaz consumă.

Pentru gazele consumate din 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027 se aplică un mecanism de calcul pentru clienții casnici, stabilit de Guvern. Ministrul a descris această regulă deja aplicabilă, nu o nouă reducere a facturilor. Ea nu stabilește o sumă identică pentru toate gospodăriile. OUG nr. 12/2026, modificată prin OUG nr. 19/2026, fixează cadrul și modul de calcul al prețului final, nu o sumă unică pentru toate gospodăriile.

În ianuarie 2026, sub regula anterioară, prețul final pentru clienții casnici era de cel mult 0,31 lei pentru un kWh, cu TVA inclus, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE). Aceasta este o valoare din ianuarie, nu prețul stabilit pentru fiecare contract din noiembrie 2026. Aceasta este și ultima valoare a prețului final identificată în Raportul ANRE de monitorizare a pieței gazelor naturale pentru ianuarie 2026 verificat.

Prețul gazului cumpărat nu este întreaga factură

Prețul administrativ invocat de ministru privește gazul românesc vândut furnizorilor. Suma plătită de o gospodărie cuprinde însă și costul furnizării, tarifele pentru transport și distribuție, TVA și accize. La calculul gazului cumpărat de furnizor pot intra și achiziții de pe piață, inclusiv importuri. Potrivit OUG nr. 12/2026, prețul final se calculează din componenta de achiziție, componenta furnizorului, tarifele reglementate de transport și distribuție, TVA și accize; componenta de achiziție include și gaz cumpărat de pe piața angro, inclusiv din importuri, nu doar gaz românesc.

Ordonanța a fost modificată în martie 2026. Pentru clienții casnici care nu sunt preluați de un furnizor de ultimă instanță, se aplică valoarea mai mică dintre prețul din contract și cel calculat după regula legală. Prețul din contract poate fi, așadar, sub cel rezultat din mecanism.

ANRE publică și prețuri medii din contractele de gaze. Acestea nu sunt totuna cu prețul final de pe factură, deoarece nu includ tarifele de transport și distribuție, alte taxe, acciza și TVA.

ANRE are un comparator oficial de oferte pe platforma POSF, dar în sursele accesibile nu apare o listă arhivată și verificabilă a ofertelor casnice din 1 noiembrie 2026 care să poată fi comparată, rând cu rând, cu cele din 1 noiembrie 2025. Afirmația că facturile vor fi similare cu cele din 2025 este susținută de existența mecanismului legal, dar nu este demonstrată printr-o serie ANRE de prețuri finale pentru noiembrie 2025 și noiembrie 2026.

Același preț poate aduce facturi diferite

Factura crește dacă gospodăria consumă mai mult, chiar atunci când prețul pentru un kWh rămâne neschimbat. Tabelul arată numai ce ar rezulta prin înmulțirea consumului cu reperul de cel mult 0,31 lei/kWh din ianuarie 2026, cu TVA inclus. Nu reprezintă o estimare a prețului din noiembrie 2026.

Consum (kWh) Cost orientativ la 0,31 lei/kWh (lei, TVA inclus) 100 31 200 62 500 155 1.000 310

La acest reper, diferența dintre un consum de 200 kWh și unul de 500 kWh este de 93 de lei. Pentru a vedea dacă s-a schimbat prețul, o gospodărie trebuie să compare atât consumul în kWh, cât și prețul final pe kWh din facturile pentru perioadele alese. Dacă pe factură apare și cantitatea în metri cubi, trecerea ei în kWh depinde de puterea calorifică a gazului.

Ajutorul nou pentru consumatorii vulnerabili este încă în lucru

Ministrul a spus separat că Ministerul Energiei pregătește măsuri pentru consumatorii vulnerabili. Acestea au nevoie de avize și de aprobare prin lege; declarația nu stabilește o sumă nouă de sprijin. La data declarației, nu rezultă că fusese aprobată o schemă nouă sau o valoare nouă de sprijin.

Mecanismul actual pentru gazele consumate de gospodării are ca ultimă zi 31 martie 2027. O regulă pentru perioada următoare ar necesita o nouă decizie.