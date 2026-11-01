Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pensionarii din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița cărora pensia le intră în cont bancar sau pe card vor primi, pe rând, un nou talon mov. Talonul este tipărit de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și va ajunge la ei odată cu plata pentru noiembrie 2026. Talonul va arăta mai detaliat sumele plătite și va avea un cod QR, dar schimbarea aspectului nu înseamnă, prin ea însăși, o majorare a pensiei.

Publicația Newsweek România atribuie ministrului Muncii, Florin Manole, anunțul privind introducerea treptată în noiembrie 2026 a noului talon în cele patru județe-pilot: Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

Anunțul îi privește pe cei plătiți prin bancă, nu pe pensionarii care primesc banii de la poștaș. Distribuirea începe cu plata drepturilor din noiembrie și se face treptat, astfel că noul talon nu ajunge neapărat la toți cei vizați în aceeași lună. Ministrul nu a indicat zile de distribuire separate pentru cele patru județe.

Ce se schimbă pe talonul mov

Pensionarii plătiți în cont primeau și până acum un talon mov. Noutatea anunțată este felul mai detaliat în care sunt prezentate sumele care alcătuiesc plata, alături de codul QR. Talonul este un act care informează pensionarul despre bani, nu actul prin care se face plata în cont.

Pe talon pot apărea pensia stabilită, sume acordate în plus, rețineri și diferențe de plată. Suma intrată într-o anumită lună poate include și bani pentru o perioadă anterioară; de aceea, o plată mai mare nu dovedește singură că pensia lunară a crescut definitiv. Noul format ajută la citirea sumelor, dar nu schimbă prin el însuși valoarea dreptului la pensie.

Pentru primirea noului talon nu a fost anunțată o cerere, o înscriere sau schimbarea contului bancar. Schimbarea privește documentul trimis pensionarului, nu felul în care banca îi pune banii la dispoziție.

Codul QR ajută la verificarea talonului

Codul QR este imaginea pătrată care poate fi scanată cu camera unui telefon mobil. CNPP arată că scanarea lui permite verificarea autenticității talonului prin serviciul său electronic. Pagina în care casa de pensii explică această verificare a fost actualizată la 28 august 2026.

Verificarea se poate face prin accesarea serviciului electronic indicat de CNPP și scanarea codului de pe talon cu telefonul. Codul este pentru verificarea documentului, nu reprezintă un anunț că pensionarul va primi bani în plus. Scanarea rămâne o posibilitate de verificare, nu o condiție anunțată pentru plata pensiei.

Unde se cere verificarea unei diferențe de bani

Dacă suma trecută ca plată pe talon diferă de cea intrată în cont, pensionarul poate compara talonul cu extrasul de cont sau cu istoricul plății din bancă. Apoi poate cere casei de pensii din județ să verifice situația. Pentru această diferență nu a fost anunțat un formular sau un termen special odată cu noul talon.

CNPP publică numerele pentru relații cu clienții ale caselor de pensii din cele patru județe:

CNPP indică oficial, în lista caselor teritoriale de pensii, casele din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița și datele lor de contact.

Județ Telefon relații cu clienții Bistrița-Năsăud 0263/232.095 Covasna 0267/318.208 Harghita 0266/311.703 Ialomița 0243/232.786

Introducerea noului format este anunțată și pentru celelalte județe, dar fără o dată stabilită pentru extindere.