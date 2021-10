Alege cea mai frumoasa si pretentioasa scrisoare lui Mos Craciun!

Deși până la Sărbătorile de Iarnă mai sunt aproximativ două luni de zile, asta nu înseamnă că nu poți să începi deja să te pregătești pentru serbarea de Crăciun pentru copiii cărora le ești învățătoare. Vrei ceva cu adevărat aparte, așa că trebuie să le oferi multe momente speciale, dintre care unele să îi surprindă într-un mod plăcut. Și care ar fi unul dintre ele? Venirea în mijlocul lor chiar a lui Moș Crăciun, care să le împartă și câteva daruri!

Cum organizezi serbarea de Crăciun perfectă!

Cei mici, din primele clase ale ciclului primar, încă mai adoră jocurile de rol pe care le aveau la grădiniță, așa că poți profita și să oferi fiecăruia câte ceva de învățat pentru acest moment special. Fie o poezie, un mesaj pentru părinți sau Moș, sau poate chiar montezi și o scenetă specială pentru acest moment aparte. Și, la momentul oportun, în mijlocul lor să poposească însuși Moș Crăciun. Mulți dintre ei încă mai cred că acest personaj fantastic există, așa că nu puteai să organizezi ceva mai bun de atât. Contactează o firmă profesionistă care se ocupă cu închirierea de Moși Crăciun pentru petrecerile de final de an și discută cu ei, din timp, despre oferta lor, și dacă mai vrei ceva în plus față de ceea ce este, în mod normal, cuprins în pachetul de servicii. Dacă totul este perfect, atunci mergi mai departe și oferă-le copiilor din clasa ta un moment pe care nu îl vor uita niciodată.

Eventual, le poți sugera copiilor ca înainte de serbare să scrie fiecare, așa cum se pricepe, câte o scrisoare către Moș Crăciun, și ce prilej mai bun ar fi să o citească decât la serbarea de final de an. Răbdător cum îl știm, îndrăgitul și simpaticul personaj va asculta și el cea mai frumoasa si pretentioasa scrisoare lui Mos Craciun, iar la final va scotoci prin sacul lui încăpător și le va oferi copiilor multe daruri pe placul lor. Și, pentru că doar o dată în an este Crăciunul, chiar și cei mai neastâmpărați dintre ei nu vor fi uitați, și vor primi și ei ceva frumos, nu-i așa?

Toți copiii îl iubesc pe Moș Crăciun!

Există, desigur, și varianta ca un cunoscut sau unul dintre părinți să joace rolul lui Moș Crăciun. Dar, trebuie să recunoaștem, este mult mai reușită ideea de a apela la un Moș Crăciun de închiriat, pe care nu îl cunoaște nimeni, și care va fi o adevărată surpriză pentru toți cei care participă la serbarea de final de an. În plus, dacă apelezi la o firmă profesionistă care se ocupă cu așa ceva, nu vei avea parte doar de un bătrânel simpatic, care stă pe scaun, zâmbește și oferă cadouri. Dimpotrivă, va avea loc un adevărat spectacol, pentru că pe lângă el vor mai veni și ceva ajutoare, reni, spiriduși și alte personaje care vor întreține atmosfera. Petrecerea celor mici de final va fi una cu adevărat grandioasă și cu adevărat memorabilă!

Nu uita si de ceva dulce!

Atât pentru Moșul cel atât de iubit, dar și pentru cei mici, sau cei mari prezenți la serbare, un moment aparte va fi cel în care vor putea gusta ceva dulce, exact pe placul lor. Se știe doar că Moșul este mare amator de ”ceva bun”, pentru că micuții obișnuiesc să-i lase sub brad o farfurie cu biscuiți sau turtă dulce, precum și un pahar cu lapte. Ei bine, pentru că acum este petrecerea de final de an, poți renunța la aceste tratații, dar un tort delicios nu va fi refuzat de nimeni. Așadar, încă un punct pe care trebuie să îl duci la bun sfârșit cu ocazia serbării micuților tăi elevi.

Fără Moș Crăciun, serbarea nu are farmec

După cum observi, prezența lui Moș Crăciun în cadrul unui moment festiv de final de an dedicate Sărbătorilor de Iarnă este indispensabilă. Este cea care transformă o serbare aparent banală, la care toată lumea cam știe ce se întâmplă, într-una cu adevărat de neuitat. Păstrează secretul inclusiv față de părinți sau alte persoane care vor participa la această petrecere, pentru că elementul surpriză este cel care ne face mare plăcere.

În căutarea lui Moș Crăciun!

Și, dacă tot am discutat despre cât de importantă este prezența dragului de Moș la serbare, apare o întrebare: unde îl găsim? Răspunsul este unul chiar foarte simplu, și perfect adaptat vremurilor în care trăim: pe internet. Da, chiar există numeroase astfel de firme, în special în marile orașe, și nu numai, de unde poți apela la serviciile unui Moș Crăciun de închiriat. Facem o mică paranteză și îți sugerăm să apelezi la unele profesioniste, unde Moși Crăciunii chiar au barbă alba naturală, pentru un plus de autenticitate, știi tu, pentru cei mai sceptici dintre participanții la serbare, care nu mai cred că îndrăgitul personaj este o ființă reală. În plus, nici nu costă chiar atât de mult pe cât ai fi tentată să crezi la prima vedere. De asemenea, dacă optezi pentru o firmă profesionistă de închiriat Moși Crăciuni, vei avea parte și de alte servicii: iluzionism, animatori și multe alte momente vesele, care îi vor face pe cei mici, dar și cei mari, să urmărească totul cu sufletul la gură.

Hai, recunoaște, îți place ideea, și chiar vrei să o faci să devină realitate. Atunci, grăbește-te și fă toate demersurile din timp, pentru ca totul să fie perfect!