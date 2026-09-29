OpenAI este în negocieri cu investitori pentru atragerea a cel puțin 30 de miliarde de dolari într-o rundă pre-IPO, la o evaluare de aproximativ 1.400 de miliarde de dolari, a relatat Bloomberg marți, 29 septembrie 2026.

Finanțarea ar urma să servească drept rundă-punte către o ofertă publică inițială (IPO), adică listarea companiei, anticipată pentru anul viitor, dacă negocierile se concretizează, potrivit Bloomberg, citat de TechCrunch. Investitorii urmăresc astfel accesul la OpenAI înaintea debutului pe piețele publice.

Interesul pentru noua rundă vine după o accelerare a afacerii. Veniturile anualizate, valoarea estimată a încasărilor pe un an la ritmul curent, au crescut cu 70% din iulie și au ajuns la 40 de miliarde de dolari în august. Reorientarea către domenii precum programarea a contribuit la avans, după ce Anthropic depășise temporar OpenAI la începutul anului, conform relatării Bloomberg.

În martie, OpenAI a atras 122 de miliarde de dolari la o evaluare de 852 de miliarde de dolari. Acea rundă fusese concepută drept ultima finanțare privată înaintea unei listări așteptate, până recent, în 2026.

Sam Altman, CEO OpenAI, a exclus între timp debutul public în 2026 pentru a acorda prioritate siguranței inteligenței artificiale. Referindu-se la avertismentele cercetătorilor privind riscul existențial al tehnologiei, Altman a declarat recent pentru Fortune că este inacceptabil să-ți asumi un risc de aproximativ 10% ca inteligența artificială să omoare întreaga omenire până la sfârșitul deceniului.

TechCrunch a solicitat un comentariu OpenAI, fără a primi un răspuns.