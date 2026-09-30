Prețul gazelor tranzacționate pe Bursa Română de Mărfuri a urcat de la 273,78 lei/MWh în 20 iulie la 511,18 lei/MWh la mijlocul lunii septembrie, iar în ultimele zile s-a menținut în jur de 460 lei/MWh.

Decalajul față de piața din regiune este în continuare evident. În hub-ul gazier Baumgarten din Viena, operațiunile au loc la aproximativ 75 euro/MWh, adică circa 380 lei/MWh.

Piața locală plătește mai mult pentru că are mai puțini participanți și mai puține surse

Economedia.ro pune diferența dintre România și Viena pe seama unor factori structurali, logistici și de reglementare. Hub-ul de la Baumgarten este descris ca o piață cu volume mari, mai multe surse de aprovizionare și zeci de jucători internaționali, traderi și producători, ceea ce susține concurența și cotații mai mici.

În schimb, piața din România are o lichiditate mai redusă și un număr restrâns de participanți activi. Dependența rămâne concentrată pe producția locală și pe importurile prin Bulgaria.

Diferența apare și din traseele de aprovizionare. Viena este conectată la coridoare multiple, inclusiv la gaze lichefiate aduse prin terminale din vestul Europei, la gaze din Marea Nordului și la fluxuri alternative. România depinde în mare măsură de producția internă și de o singură sursă de import, Turcia via Bulgaria.

Obligațiile de înmagazinare au ținut cererea sus înaintea iernii

Creșterea prețurilor din România este legată și de presiunea pentru formarea stocurilor înainte de sezonul rece, de costurile ridicate de achiziție și de speculațiile privind disponibilitatea volumelor din producția internă. Furnizorii și producătorii Petrom și Romgaz au obligația de a cumpăra volume mari pentru înmagazinare într-un interval limitat, din aprilie până în prezent, indiferent de cotațiile din bursă.

Acest mecanism împinge cererea pe BRM într-o perioadă scurtă. Presiunea a fost amplificată și de faptul că depozitele s-au golit într-o bună măsură după iarna neobișnuit de grea de anul trecut.

În Europa, comparația dată de Economedia.ro arată că depozitele din România sunt umplute în proporție de 81%, față de 68% în Austria. Economedia.ro arată că, pentru 2026, Comisia Europeană a cerut un nivel minim de 80% al stocurilor de gaze, față de 90% pentru 2025. Totuși, potrivit Consiliului Uniunii Europene, obiectivul general de umplere a depozitelor rămâne 90%, cu flexibilități de atingere între 1 octombrie și 1 decembrie.

La începutul sezonului rece, costul de achiziție de pe piața românească îl depășește pe cel de la Baumgarten, iar gospodăriile beneficiază de un mecanism special de facturare până la 31 martie 2027. Regulile aplicabile consumului casnic între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027 sunt stabilite prin OUG nr. 12/2026, în forma modificată ulterior. În cazul clienților nepreluați în regim de ultimă instanță, furnizorul aplică la facturare valoarea cea mai mică dintre prețul din contract și cel determinat conform ordonanței.