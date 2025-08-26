Pana acum ceva timp, daca intrebai pe cineva ce stie despre Georgia, acesta nu stia ce sa raspunda.

Poate cei care sunt pasionati de masini vorbeau despre Giorgi Tevzadze, nebunul cu BMW M5 ce facea drifturi pe strazile din Tibilisi. Sau cei care urmaresc fotbalul iti spuneau despre Giorgi Chakvetadze, Giorgi Mamardasvili sau Khvicha Kvaratskhelia.

Insa in prezent, nu mai este vorba doar de fotbal sau masini. Foarte multe companii georgiene au inceput sa se remarce prin Europa, incepand de la companii bancare si pana la companii producatoare de jocuri de noroc.

Asadar, in cele ce urmeaza iti prezint 5 companii georgiene care se fac remarcate in Europa:

Bank of Georgia

Bank of Georgia a aparut prima oara pe piata in anul 1903. Nationalizata ulterior de regimul comunist, banca a devenit din nou privata in anul 1994. In prezent, aceasta este listata la Bursa din Londra si a atras atentia potentialilor investitori prin performante solide. In plus, publicul este tot mai atras de serviciile acestei banci datorita digitalizarii si accesibilitatii.

Bank of Georgia este recunoscuta insa si pentru sediul central. Localizat in Tbilisi, sediul are o arhitectura brutal socialista, dar care a fost reinterpretata intr-o viziune moderna.

Smartsoft Gaming

Industria jocurilor de noroc online se afla intr-o continua dezvoltare. Si aici nu ma refer la faptul ca apar din ce in ce mai multe cazinouri online, ci si la faptul ca incep sa apara pe piata mai multi dezvoltatori de jocuri de noroc.

Unul dintre acestia este Smartsoft Gaming, un producator de jocuri de tip slot din Georgia. Compania a fost infiintata in anul 2015, insa a inceput sa prinda la public in ultimii ani de zile.

Cu ce a atras Smartsoft Gaming jucatori? Prin faptul ca ofera jocuri de calitate, cu o grafica de exceptie, animatii grafice 3D si functii si caracterstici speciale.

Cel mai popular joc al dezvoltatorului este JetX, un joc de tip crash dezvoltat inca din anul 2018. Cum se joaca JetX? Trebuie sa pariezi o anumita suma de bani inainte ca runda de joc sa inceapa. Daca racheta se prabueste imediat dupa decolare (1X), pierzi intreaga suma pariata. Daca de exemplu aceasta a ajuns la 1.01X si ai inchis pariul, ai castigat. Asadar, cu cat racheta avanseaza mai mult in spatiu, cu atat castigurile pe care le poti incasa sunt din ce in ce mai mari.

Castigurile pot ajunge chiar si la de cateva mii de ori miza pariata initial. Insa pe langa JetX, Smartsoft Gaming mai ofera si alte jocuri cu tematici diferite: sloturi cu fructe, septari, sloturi cu tematica din sport, jocuri cu tematica de vacanta si multe altele.

Un alt joc foarte apreciat dezvoltat de catre cei de la Smartsoft Gaming este Plinko X. Grila de joc este sub forma unui triunghi, unde la baza acestuia se afla multiplicatori. In partea de sus sunt mai multe bilute, care cad in momentul in care faci un pariu. In functie de multiplicatorul de la baza pe care pica, obtii un profit sau iesi in pierdere. Multiplicatorii incep de la 0.2X si ajung pana la 1000X.

Daca vrei sa vezi cu ce au venit nou cei din Georgia, poti incepe cu o selectie de jocuri Smartsoft.

RMG Cooper

In industria grea, un nume extrem de important este RMG Cooper. Asta deoarece este unul dintre cei mai mari producatori de cupru din regiune.

Cuprul este un element ce se foloseste in mai multe domenii, inclusiv la automobile electrice si turbine de energie eoliana.

Datorita faptului ca se afla relativ aproape de Europa, RMG Cooper este un furnizor de aprovizionare tot mai solicitat.

Georgia Capital PLC

Georgia Capital PLC este un fond de investitii destul de important din Europa de Est, fiind listat pe Bursa din Londra, asa cum se intampla si cu Bank of Georgia despre care am vorbit anterior in acest articol.

Din informatiile de pe internet, spitalele gestionate de agest fond de investitii sunt printre cele mai moderne din regiune. Asta atrage si investitori noi, dar si oameni care investesc la bursa pe acest fond de investitii.

Rustavi Azot

O alta companie ce activeaza in industria grea este Rustavi Azot. Aceasta companie domina categoric sectorul chimic din Georgia, fiind in acest moment principalul furnizor de ingrasaminte chimice pentru tarile din Europa de Est si Europa de Sud-Est.

Probabil stii deja ca exista foarte multe discutii pe tema poluarii in ceea ce priveste industria grea. Tocmai din aceasta cauza, Rustavi Azot a investit masiv in modernizare, minimizand impactul asupra mediului inconjurator.