Cum decide Wizz Air cât plătești pe bilet. Algoritmul ascuns care schimbă prețul în câteva ore

Prețul biletelor de avion nu este deloc întâmplător. În cazul Wizz Air, costul unei călătorii poate crește sau scădea de mai multe ori până în momentul în care decizi să cumperi. În spatele acestor modificări stă un algoritm complex, care monitorizează în timp real cererea, oferta și chiar mișcările competitorilor. Reprezentanții companiei explică exact cum funcționează acest mecanism și de ce tarifele se pot schimba de la o oră la alta.

Wizz Air, prețuri dictate de un algoritm dinamic

Rado Andraș, director de comunicare al Wizz Air, a explicat că tarifele nu sunt stabilite manual, ci printr-un sistem automatizat care reacționează la ritmul rezervărilor. Dacă un zbor se vinde rapid, sistemul îl consideră popular și crește prețul. În schimb, atunci când vânzările sunt slabe, costul biletelor scade pentru a atrage noi pasageri.

„Prețurile noastre sunt dinamice și se bazează pe cerere și ofertă. Dacă un zbor se vinde bine, prețul crește. Dacă vânzările scad, prețul coboară, astfel încât să evităm zborurile cu locuri libere”, a precizat Andraș, subliniind și componenta ecologică a acestui model: „Nu vrem să zburăm cu avioane pe jumătate goale.”

Concurența – un factor major în formarea tarifelor

Pe lângă cerere și ofertă, tarifele sunt influențate și de mișcările competiției. Rivalitatea dintre companiile aeriene poate duce la scăderi semnificative de prețuri, în avantajul pasagerilor. „Competiția este benefică pentru pasageri, deoarece stimulează o bătălie a prețurilor între companii. Unele se retrag, iar noi continuăm să oferim prețuri competitive”, a spus oficialul Wizz Air, prezent la o conferință pe Aeroportul din Sibiu. Evenimentul a marcat atât lansarea unor rute noi, cât și depășirea pragului de trei milioane de pasageri transportați pe zborurile operate din acest oraș.

Cum funcționează logica prețurilor dinamice

Pentru a explica pe înțelesul tuturor, modelul de stabilire a tarifelor poate fi comparat cu strategiile din retail. Dacă într-un supermarket crește prețul la un produs, cum ar fi dulceața de căpșuni, acest lucru poate influența vânzările altor produse similare, cum ar fi dulceața de zmeură. În aviație, modificarea prețului unui zbor îi poate determina pe pasageri să aleagă altă cursă, mai avantajoasă.

Pe platforme precum Google Flights sau Kayak, călătorii pot compara ușor mai multe opțiuni de la aceeași companie și aleg, de cele mai multe ori, oferta cu cel mai bun raport calitate-preț. Totuși, după cum subliniază Olivia Natan, profesor asistent de marketing la Haas School of Business, algoritmii companiilor aeriene nu iau în calcul aceste „substituții” între curse. Prețul fiecărui zbor este calculat individual, fără a analiza efectul pe care schimbarea tarifului unei curse îl are asupra percepției pasagerilor despre celelalte rute.