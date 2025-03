Cum să folosești inteligent banii pe care-i ai dintr-o sursă extra

De obicei, orice sursă de bani în plus reprezintă un motiv de bucurie, mai ales că oferă posibilitatea de a visa puțin mai mult și de a face planuri. Fie că este vorba despre o moștenire, un bonus de la locul de muncă sau chiar o simplă dobândă acumulată în contul curent, poate că primul instinct ar fi să te răsfeți ieșind la un restaurant scump, să-ți schimbi telefonul sau să-ți renovezi casa.

Însă, ar fi bine să iei în calcul faptul că există o modalitate mai inteligentă din punct de vedere financiar de a utiliza acei bani în plus. Chiar dacă nu-ți satisfaci o dorință imediată, o sumă de bani extra ar putea să te ajute să-ți îndeplinești un obiectiv financiar mai vechi. Mai jos găsești câteva modalități financiare inteligente de a utiliza banii în plus.

Economisește banii într-un fond de urgență

Fondul de urgență este ideal pentru oricine își dorește un viitor stabil din punct de vedere financiar, mai ales că poți apela la acesta dacă intervine orice fel de cheltuială neprevăzută pentru casă sau pentru o problemă medicală. Ia în considerare plasarea fondurilor într-un cont de economii care îți oferă o dobândă mai mare, dar și acces la un cont online pentru a transfera și retrage rapid banii, oricând ai nevoie. Mai mult, cu ajutorul contului online aduni puncte care îți aduc avantaje noi, dar și reduceri și multe bonusuri.

Achită-ți datoriile

Poate că nu este în topul opțiunilor la care te-ai gândit, dar este de luat în seamă plata unora dintre împrumuturi sau să reduci orice datorie cu dobândă ridicată pe care o ai. Pe de altă parte, dacă ai luat o suma mare de la bancă și îți este greu să o acoperi lunar, orientează-te către o refinantare credit. Astfel, accesezi pe loc până la 200.000 lei pe care îi poți folosi pentru a acoperi nevoile, bucurându-te în același timp de rate fixe și 0 comision de administrare.

Investește în tine

Jobul pe care îl ai nu-ți mai oferă nicio satisfacție? Sau te simți obosit de la prea multe ore suplimentare? Poate este momentul să-ți iei un an sabatic, să începi un curs care să-ți aducă abilități în plus, extrem de utile pentru a obține o poziție mai înaltă sau să-ți schimbi domeniul de activitate. De asemenea, cu ajutorul acestora ai putea să pui bazele propriei afaceri. În toate cazurile, pentru a-ți transforma visele în realitate, banii în plus pot fi sursa de care ai nevoie. Dacă familia mai poate susține necondiționat o parte din cheltuieli, este și mai bine, pentru că vei evita împrumuturile prea mari și nu va mai fi necesar să-ți bați capul cu returnarea acestora.