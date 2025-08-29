Spectacol pe cerul Capitalei! Programul BIAS 2025

Între 29 și 31 august, Capitala găzduiește o nouă ediție a Bucharest International Air Show (BIAS 2025), eveniment considerat cel mai mare spectacol aerian din regiune. Locația este Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și complexul ROMAERO, iar organizatorii anunță participarea a peste 200 de piloți și aeronave din țară și din străinătate.

Demonstrații aeriene, expoziții și acces gratuit pentru public

Programul oficial este variat și include evoluții de acrobație, zboruri cu avioane militare și comerciale, precum și demonstrații cu elicoptere moderne. Intrarea este gratuită, iar publicul este așteptat în număr mare pe parcursul celor trei zile. Începând cu ora 10:00, vizitatorii vor putea explora Expoziția de Aviație Generală, care aduce împreună avioane civile și militare, echipamente aeronautice de ultimă generație și zone interactive pentru pasionați.

Vor fi prezentate atât aparate istorice, cât și aeronave moderne, precum Eurofighter Typhoon. Forțele Aeriene Române își vor demonstra capabilitățile prin zboruri sincronizate și exerciții complexe.

Echipe internaționale și aparate legendare la BIAS 2025

Evenimentul marchează revenirea echipei The Flying Bulls, care va aduce la București aeronave spectaculoase: Douglas DC-6B, P-51D Mustang, F4U-4 Corsair și BO 105 C. În premieră, publicul va putea urmări celebra Patrouille de France, cunoscută pentru rafinamentul și precizia formației franceze. Totodată, Red Arrows, echipa de elită a Royal Air Force, confirmă prezența cu un program intens.

Pe lângă acestea, Grecia va fi reprezentată de echipa „Daedalus”, iar Aeroclubul României va evolua cu „Șoimii României”. Printre atracții se numără și demonstrațiile germane cu Eurofighter Typhoon F-2000A, dar și exercițiile elicopterului Mil Mi-2, prezentate de echipa HeliForce.

România, în prim-plan prin Aeroclub și Forțele Aeriene

Ediția 2025 pune accent și pe participarea echipajelor românești. Forțele Aeriene Române vor aduce în fața publicului F-16 Fighting Falcon, IAR 330 Puma, IAR 99 Șoim, C-27J Spartan, IAR 316 Alouette, Yakovlev Yak-52 și Antonov AN-26. Aeroclubul României va completa programul cu formațiile Hawks of Romania, White Wings și Blue Wings, ce vor colora cerul cu momente spectaculoase, potrivit biasairshow.ro..

BIAS 2025 se anunță un spectacol de amploare, menit să atragă zeci de mii de vizitatori și să transforme Bucureștiul, timp de trei zile, în capitala aviației din sud-estul Europei.