Cristina Neagu, decizie radicală după retragere: 100%, nu!

”Dacă vor să mă vadă jucând ultima dată în oraşul lor, să vină alături, să ne facem poze, să primească autografe! Sunt 25 de ani de carieră şi 20 la cel mai înalt nivel, am trăit multe momente frumoase. Sigur că oamenii ţin minte trofeele, m-am bucurat de trofeul Ligii Campionilor şi de cele 2 medalii obţinute cu naţionala. E un sentiment unic. Am stat şi 4 ani în fara terenului, cred că atunci am învăţat cele mai importante lecţii”, a mai spus Neagu, care s-a retras şi de la naţională după Campionatul Mondial din 2023.

”Sunt o persoană normală, sensibilă, poate în contradicţie cu ce arăt în teren. Nu-mi doresc neapărat o carieră în sport după retragere, dar niciodată să nu spui niciodată”, a adăugat sportiva, care i-a oferit Andreei Esca o minge de handbal şi un tricou.

Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă din istorie

Cristina Neagu, recunoscută de patru ori de IHF drept cea mai bună jucătoare din lume, și-a început parcursul sportiv la CSŞ 5 Bucureşti la vârsta de 11 ani. Pe parcursul carierei sale, a evoluat pentru echipe notabile precum Activ Ploieşti, Rulmentul Braşov, Oltchim Rm. Vâlcea și ZRK Buducnost, iar din 2017 a fost parte integrantă a echipei CSM Bucureşti.

La debutul sezonului 2024-2025 în Liga Campionilor, Neagu a acumulat un total impresionant de 1.132 de goluri, plasându-se pe locul al doilea în clasamentul all-time. În plus, handbalista deține recordul de golgeter all-time la Campionatul European, cu 303 goluri, marcând astfel o carieră strălucitoare de 25 de ani în sportul de performanță.