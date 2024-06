Cum arată clasamentul celor mai puternice companii de jocuri video?

În prezent, liderul pieței este Electronic Arts România, una dintre cele mai mari companii de tehnologie și unul din cei mai mari dezvoltatori de jocuri video, a raportat afaceri cu 6% mai mici, de la 462,27 de milioane de lei la 389,85 de milioane de lei. Compania a intrat pe piața românească în urmă cu 18 ani, în anul 2006, și este pentru prima dată când înregistrează pierderi și afaceri în scădere. În această perioadă, a dezvoltat atât titluri de mare success, precum FIFA, Need for Speed și UFC, cât și tehnologii inovatoare precum motorul Frostbite.

Iar pe locul doi, în funcție de cifra de afaceri, se situează Ubisoft România, cu afaceri în ușoară urcare (1%), la 349,31 de milioane de lei. Prezentă pe piața locală de 31 de ani, respectiv din martie 1993, Ubisoft România face parte din Ubisoft Entertainment S.A., companie franceză înființată în 1986 care dezvoltă jocuri pentru PC și jocuri video precum Assassin’s Creed Mirage, Prince of Persia: The Lost Crown, Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, Star Wars Outlaws, Defiant și multe altele, potrivit datelor de pe site-ul companiei. La nivel global, Ubisoft deține peste 45 de studiouri și înregistrează peste 21.000 de angajați.

Locul trei este asigurat dezvoltatorului israelian de jocuri Playtika, care în România operează prin Homerun Ciero S.R.L. pentru divizia de Customer Support și prin Homerun QT S.R.L. pentru divizia de Research & Development. Homerun Ciero a avut cifră de afaceri de aproape 64,99 de milioane de lei în 2023 (-10%) și un profit de peste 2,54 de milioane de lei, un minus de 23% față de anul 2022. Homerun QT a raportat o cifră de afaceri de 178,97 de milioane lei, o diminuare cu 5%. Compania este cunoscută pentru jocuri precum June’s Journey, Bingo Blitz sau Board Kings. Mai are printre altele, birouri în SUA, Japonia, Argentina, Canada.

În cadrul clasamentului, pe locul 4, s-a clasat studioul românesc Amber Studio, care a avut, la rândul său, afaceri în scădere la 180,25 de milioane de lei (un minus de 16%). Înființată în 2013, Amber are sediul central în București și alte șapte birouri în Botoșani, San Francisco, Los Angeles, Montreal, Guadalajara, Varșovia și Kiev. Printre cele mai cunoscute companii de gaming cu care Amber a lucrat sau încă lucrează se numără Disney, Paradox Interactive, Rovio, NBC Universal.

Locul 5 este completat de către Gameloft România, care anul trecut a obținut o creștere a afacerilor de 8%, la 123,51 de milioane de lei. Cu o istorie de 24 de ani pe piața locală, Gameloft România face parte din grupul francez Gameloft, unul dintre cei mai mari producători de jocuri pentru dispozitive mobile. Printre jocurile dezvoltate de echipele din România se numără NOVA, Backstab, The Dark Knight Rises, Ferrari GT, Asphalt 6 și Sniper Fury. Compania, înființată în anul 2000, mai are studiouri de producție în SUA, Canada, Franța, Mexic, China, Japonia, Italia și Bulgaria.

Cele mai profitabile companii de gaming

În funcție de profit, clasamentul arată diferit, cu Ubisoft România pe primul loc, cu un rezultat pozitiv de 24,7 milioane de lei, în scădere cu 8% față de anul 2022. Urmează Gameloft România, cu un profit record de 5,22 de milioane de lei, în creștere cu 40%, Playtika – cu un profit de peste 2,54 de milioane de lei, un minus de 23% față de anul 2022 pentru Homerun Ciero și de doar 142.932 de lei pentru Homerun QT, o diminuare cu 93%, de la 1,96 de milioane de lei în 2022.

Restul companiilor au trecut pe pierderi în 2023. Astfel, Amber Studio a avut rezultat negativ 10,72 de milioane de lei, față de un câștig de 1,52 de milioane de lei cu un an în urmă, în timp ce Electronic Arts România a raportat o pierdere de 36,71 de milioane de lei, după un câștig de 65 de milioane de lei înregistrat în 2022.

Cei mai mari angajatori din 2023

În total, companiile din Top 5 au avut 4.016 angajați, mai puțin cu 125 de persoane față de 2022. Însă, în timp ce unele companii au renunțat la o parte dintre angajații săi, în industrie au existat și companii care au făcut angajări.

De departe, cea mai mare companie din industria de jocuri video România în funcție de numărul de salariați este Ubisoft România, cu 1.688 de angajați, mai puțin cu 131 de persoane față de 2022 (-8% de la 1.819).

Urmează Electronic Arts România, care, în schimb, a făcut angajări și și-a crescut echipa cu 51 de persoane la 671 de persoane, de la 620 în 2022, fiind cel mai mare număr raportat de la înființarea sa.

Amber Studio, are al treilea cel mai mare număr de angajați, și de asemenea, și-a mărit echipa cu 46 de persoane și a ajuns la 612 salariați, cel mai mare număr de la înființarea sa, în 2013.

Playtika România a renunțat, în total, la 77 de persoane anul trecut și avea cumulat prin cele două firme 552 de angajați. Homerun Ciero figurează cu 192 de angajați în România, în 2023, o scădere de 17%, adică 38 de persoane, în timp ce Homerun QT a renunțat la 10% din forța de muncă (39 de persoane) și a avut 360 angajați în 2022.

Gameloft România a renunțat anul trecut la 14 angajați și a raportat un număr mediu de 493 de salariați, cel mai mic din 2011 încoace. Însă, anul acesta, compania a anunțat că, în luna iulie, va închide studioul din Cluj-Napoca și va concedia toți angajații care lucrează acolo, adică 136 de persoane. Studioul din Cluj a fost deschis în august 2010.

