Salariul minim din România se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după un calcul pregătit de Ministerul Muncii și discuții cu sindicatele și patronatele. Formula folosește inflația și productivitatea estimate, dar suma obligatorie este cea aprobată de Guvern. De la 1 iulie 2026, salariul minim general este de 4.325 de lei brut pe lună pentru un program normal de lucru.

Cine propune suma și cine o aprobă

Ministerul Muncii pregătește recomandarea. Guvernul o discută cu reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor în Consiliul Național Tripartit. Consiliul este consultativ: Guvernul adoptă hotărârea care fixează suma și data de la care angajatorii trebuie să o respecte.

Procedura este anuală. Potrivit calendarului, raportul trebuie să fie gata până la 20 octombrie. Consultările au loc în octombrie, iar hotărârea se pregătește în noiembrie. O sumă propusă la discuții nu schimbă salariile până când Guvernul nu adoptă hotărârea și nu vine data aplicării ei.

Ce cifre intră în calcul

Procedura aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 35/2025 pornește de la salariul minim existent. La acesta se aplică împreună inflația estimată și creșterea reală estimată a productivității muncii. Mai simplu, formula este: salariul minim existent × (1 + inflația prognozată/100 + creșterea reală prognozată a productivității/100).

Pentru evaluare se folosesc prognoze privind mărimea economiei, numărul persoanelor care lucrează și salariul mediu brut. Productivitatea este calculată împărțind mărimea estimată a economiei la numărul estimat al persoanelor ocupate. Dacă inflația prognozată este sub 1%, actualizarea folosește numai creșterea reală prognozată a productivității. Dacă ambii indicatori sunt sub 1%, salariul minim rămâne cel puțin la nivelul din anul curent.

Rezultatul formulei este comparat cu salariul mediu brut prognozat. În România, reperul folosit este între 47% și 52% din acel salariu mediu. Când rezultatul formulei este sub 52%, suma este negociată în Consiliul Național Tripartit în limitele acestui reper.

Coșul minim de consum este o estimare a cheltuielilor necesare pentru un trai decent. Institutul Național de Statistică îi stabilește anual valoarea, iar legea îl folosește la fundamentarea salariului minim. Coșul nu se adună însă la salariu în formula de calcul și nu face automat salariul minim egal cu cheltuielile unei familii.

De ce suma aprobată poate diferi de calcul

Pentru 2026, calculul preliminar din nota care a însoțit hotărârea a dat 4.325,57 lei brut pe lună. Această valoare reprezenta 47,11% din salariul mediu brut prognozat. Guvernul a aprobat 4.325 de lei, aplicabili de la 1 iulie 2026: pentru contracte contează suma din hotărâre, nu rezultatul preliminar cu bani și fracțiuni de bani.

Ce cere regula europeană

Directiva Uniunii Europene privind salariile minime cere reguli pentru stabilirea și actualizarea lor, implicarea sindicatelor și patronatelor și protecție pentru salariații cărora li se cuvine minimul. Nu stabilește un salariu minim unic în Europa, o majorare fixă în România sau o sumă pe care fiecare angajat trebuie să o primească.

În 11 noiembrie 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a anulat partea directivei care impunea o listă de criterii de calcul la nivel european și o parte a regulii privind scăderea salariului minim prin actualizare automată. Restul directivei a rămas. Criteriile stabilite prin legea românească se aplică în continuare, iar hotărârea Curții nu schimbă suma de 4.325 de lei.

Cât rămâne din salariul brut

Salariul minim este o sumă brută, înainte de rețineri. Din salariu se calculează contribuția pentru pensie, de 25%, și cea pentru sănătate, de 10%. Impozitul este de 10% din suma rămasă după contribuții și deducerile care se aplică; alte rețineri pot micșora banii virați în cont.

La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, contribuția pentru pensie este 1.500 de lei, iar cea pentru sănătate este 600 de lei. Fără deduceri sau alte rețineri, baza impozitului este 3.900 de lei, impozitul este 390 de lei, iar netul calculat este 3.510 lei. Acest salariu nu beneficiază de scutirea acordată, în anumite condiții, celor plătiți chiar cu minimul.

Între 1 iulie și 31 decembrie 2026, pentru 200 de lei pe lună din salariul minim nu se plătesc contribuții și impozit dacă sunt îndeplinite împreună aceste condiții: salariatul lucrează cu normă întreagă, are acolo funcția de bază, salariul său de bază este exact minimul, iar venitul brut lunar luat în calcul nu depășește 4.600 de lei. La verificarea plafonului nu intră tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană. Pentru o lună lucrată doar parțial, cei 200 de lei se reduc proporțional.

La brutul minim de 4.325 de lei, cu scutirea întreagă de 200 de lei și fără alte deduceri sau rețineri, baza contribuțiilor este 4.125 de lei. Contribuția pentru pensie este 1.031,25 lei, cea pentru sănătate este 412,50 lei, iar baza impozitului este 2.681,25 lei. Impozitul este aproximativ 268,13 lei, astfel că netul matematic este aproximativ 2.613,13 lei, înainte de rotunjirile din statul de plată. Deducerile, adaosurile, reținerile ori o lună lucrată incomplet pot schimba suma primită.

Cum verifică salariatul plata

Minimul general de 4.325 de lei privește programul normal de lucru, pentru care hotărârea indică 166,667 ore medii pe lună și 25,949 lei pe oră. La un contract cu timp parțial, suma lunară nu se compară ca și cum persoana ar lucra cu normă întreagă; se verifică programul din contract și salariul de bază corespunzător. Scutirea de 200 de lei cere normă întreagă.

Compară salariul de bază din contract cu minimul aplicabil domeniului și cu data de la care acesta se aplică. Verifică în statul de plată brutul, contribuțiile, impozitul, deducerile și celelalte rețineri, apoi compară netul cu suma intrată în cont. Cere angajatorului explicația calculului dacă sumele nu se potrivesc. Dacă diferența rămâne, depune o sesizare la inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Pentru recuperarea salariilor restante, se poate adresa instanței în termen de 3 ani.

Întrebări frecvente

Cât timp poate rămâne un angajat pe salariul minim?

Nu mai mult de 24 de luni după încheierea contractului de muncă. După această perioadă, salariul de bază trebuie să fie mai mare decât minimul.

Primele pot completa un salariu de bază sub minim?

Nu. Salariul de bază trebuie să atingă minimul aplicabil fără prime, sporuri sau alte adaosuri.

Este același minim în toate domeniile?

Nu. În 2026, minimul din construcții este de 4.582 de lei brut pe lună. Pentru agricultură și industria alimentară, nivelul separat de 4.050 de lei a fost eliminat la 1 iulie 2026; de atunci se aplică minimul general de 4.325 de lei, dacă nu există o altă regulă aplicabilă.

Ce riscă angajatorul care nu respectă salariul minim?

Amenda este între 3.000 și 5.000 de lei pentru fiecare persoană afectată, fără a depăși 200.000 de lei în total.

Surse verificate la 6 noiembrie 2026: Codul muncii; Hotărârea Guvernului nr. 35/2025; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; Legea nr. 367/2022; OUG nr. 217/2000; Directiva (UE) 2022/2041; hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-19/23; nota de fundamentare a Hotărârii Guvernului nr. 146/2026; Codul fiscal; OUG nr. 89/2025; OUG nr. 29/2026; Inspecția Muncii.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, dintr-o bancă de imagini.