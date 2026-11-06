Proprietarii de locuințe și autoturisme care depășesc pragurile pentru impozitul special pot primi o sumă calculată de ANAF dacă nu depun declarația. Procedura din Ordinul ANAF nr. 1.444/2026, publicat la 2 noiembrie, prevede mai întâi o notificare: de la primirea ei curg 20 de zile pentru depunerea declarației. În 2026, impozitul este de 0,9% numai din valoarea care trece peste prag, nu din valoarea întreagă a bunului.

Pentru locuințe, regula privește persoanele fizice. Pentru autoturisme, îi privește și pe proprietarii persoane fizice, și pe firme. Cine a primit deja o decizie prin care ANAF i-a calculat impozitul are un alt termen: 60 de zile de la comunicarea deciziei pentru a depune declarația pe baza datelor sale.

Cât se plătește pentru o locuință sau o mașină peste prag

Pentru o locuință, pragul este de 2.500.000 de lei din valoarea folosită de primărie la calculul impozitului pe clădire. Pentru un autoturism înmatriculat sau înregistrat în România, pragul este de 375.000 de lei din prețul individual de cumpărare. Legea nr. 239/2025 stabilește cota de 0,9% aplicată doar diferenței peste aceste praguri.

De pildă, la o locuință cu valoarea impozabilă de 3.000.000 de lei, diferența este de 500.000 de lei, iar 0,9% din ea înseamnă 4.500 de lei. La o mașină cumpărată cu 425.000 de lei, diferența este de 50.000 de lei, iar impozitul este de 450 de lei. Aceste calcule presupun că valorile folosite sunt cele cerute de lege.

Înainte de majorarea aplicată în 2026, cota era de 0,3%. Impozitul special fusese introdus prin Legea nr. 296/2023. Pragul pentru locuință nu se verifică după prețul cerut la vânzare, ci după valoarea impozabilă comunicată de autoritatea locală.

După notificare curg două termene diferite

ANAF notifică persoana care nu a depus Formularul 216, declarația pentru acest impozit. Din ziua primirii notificării, procedura aprobată prin Ordinul nr. 1.444/2026 prevede două căi, în funcție de situația proprietarului:

În cel mult 20 de zile, proprietarul care datorează impozitul depune Formularul 216.

În cel mult 7 zile, persoana care consideră că nu are obligația de a depune declarația se poate prezenta la ANAF pentru audiere.

Dacă declarația nu este depusă în termen, ANAF poate stabili singură suma de plată și emite Formularul 261, decizia de impunere din oficiu. Pentru locuință, folosește valoarea transmisă de autoritatea locală; pentru mașină, valoarea de achiziție. Când locuința are mai mulți proprietari, diferența peste prag se împarte potrivit cotei fiecăruia sau egal, dacă ANAF nu cunoaște aceste cote.

Termenul obișnuit pentru mașini este 31 decembrie

Regulile Formularului 216 stabilesc depunerea declarației până la 30 septembrie inclusiv pentru locuințe și până la 31 decembrie inclusiv pentru autoturisme. Formularul se trimite electronic către organul fiscal central competent. Forma lui a fost modificată în 2026 prin Ordinul ANAF nr. 917/2026.

Aceleași date sunt termenele de plată prevăzute de OUG nr. 43/2024: 30 septembrie pentru locuințe și 31 decembrie pentru autoturisme, în anul pentru care se datorează impozitul. Pentru 2026, termenul obișnuit pentru locuințe a trecut; cel pentru autoturisme urmează la sfârșitul anului.

Declarația depusă după decizie poate anula calculul făcut de ANAF

După comunicarea deciziei de impunere din oficiu, proprietarul are cel mult 60 de zile să depună Formularul 216. În acest caz, ANAF anulează decizia făcută din oficiu prin Formularul 262 și stabilește obligația pe baza declarației. Anularea acelei decizii nu șterge un impozit care este datorat potrivit legii.

Procedura permite anularea deciziei din oficiu și când persoana dovedește cu documente că nu avea obligația de a plăti acest impozit.